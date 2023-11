Novas vassouras varrem bem: Brivio em vez de Puig na HRC?

Quando Davide Brivio veio ao Grande Prémio da Catalunha em Barcelona como convidado em 2022, foi noticiado posteriormente que era provável que substituísse o chefe de equipa da Repsol Honda, Alberto Puig. No entanto, esta notícia acabou por se revelar um conto de fadas de verão, uma vez que Brivio assinou um contrato de três anos altamente remunerado na Fórmula 1, de 2021 até ao final de 2023, com a Alpine, a equipa sucessora da Renault.

No entanto, a Honda Racing Corporation está a passar por uma grande reestruturação. Há um ano, o diretor técnico Takeo Yokoyama foi demitido e foi contratado o antigo diretor técnico da Suzuki, Ken Kawauchi, que parecia impotente desde o primeiro dia. Em março, o Diretor Geral da HRC, Tetsuhiro Kuwata, será aparentemente também promovido à reforma. O Diretor de Marketing da Repsol Honda, Héctor Martin, muda-se para o clube de futebol RCD Mallorca, onde assume o cargo de Diretor de Comunicação e Media. Marc Márquez também se despede e leva consigo o especialista em pneus Javier Ortiz para a Gresini Ducati. José Manuel Escámez, Coordenador Técnico de Logística da Honda Racing Corporation, também deixa o departamento de MotoGP para se tornar o novo chefe de equipa da equipa de trabalho Honda Superbike em vez de León Camier. Puig gosta de instalar espanhóis nos centros de poder.

São de esperar outras saídas.

No paddock do Circuito Ricardo Tormo, de 4,005 quilómetros, em Valência, surgiram rumores, na quinta-feira, de que o chefe de equipa da Repsol Honda, Alberto Puig, também temia pela sua posição e por assumir a responsabilidade pelos fracassos dos últimos anos e pela separação de Márquez. Há rumores de que Davide Brivio, bem-sucedido chefe de equipa de MotoGP da Suzuki Ecstar de 2014 até o final de 2020, substituirá Puig após a temporada de 2023.

A SPEEDWEEK.com perguntou na quinta-feira ao antigo vencedor do GP de 500cc Puig, que fez alguns inimigos com o seu regime rigoroso, se havia alguma verdade nesta especulação. "Tenho um contrato para 2024", respondeu o espanhol. "Tem de lhes perguntar lá em cima", acrescentou, apontando para o primeiro andar do camião-escritório da HRC, onde estão reunidos os principais dirigentes japoneses da HRC.

Como os responsáveis da HRC comunicam há anos de forma subterrânea e agem como se o projeto MotoGP, que custa pelo menos 70 milhões de euros, fosse apenas um fim em si mesmo e não uma plataforma global de publicidade de imagem, as discussões com os japoneses são uma perda de tempo.

É compreensível que um olhar sobre as tabelas dos campeonatos deixe muitos dirigentes sem palavras: último lugar no Campeonato de Construtores, um lugar atrás no Campeonato de Equipas, Marc Márquez em 14º lugar como melhor piloto Honda no Campeonato de Pilotos, a Repsol-Honda não vence há dois anos.

Davide Brivio chegou à Alpine como um campeão do mundo. No entanto, nunca ganhou a influência ao mais alto nível da direção da equipa francesa (a antiga equipa de trabalho da Renault) que aparentemente lhe tinha sido prometida. Desde então, foi despachado com o título de "Diretor de Projectos de Expansão de Corridas" e relegado para segundo plano.

Os dois franceses Pierre Gasly e Esteban Ocon vão pilotar para a equipa Alpine F1 em 2023. Brivio deveria partilhar as tarefas de gestão operacional como Diretor Desportivo com Marcin Budkowski e reportar ao Diretor-Geral da Alpine, Laurent Rossi, que reportava diretamente ao Diretor-Geral da Renault, Luca de Meo. No entanto, Rossi foi entretanto substituído pelo novo Diretor-Geral Philippe Knief.

A carreira brilhante de Brivio na Fórmula 1 não deu em nada.

O coração de Brivio continua a bater pelo MotoGP e, na Honda, ele poderia ajudar a trazer uma moto competitiva de volta à pista de corrida para 2024 e, em segundo lugar, estar melhor posicionado em termos de pessoal de piloto no futuro. Com Mir e Marini (Repsol) e Zarco e Nakagami (na LCR), a HRC não tem exatamente formações de pilotos excepcionais para 2024.

Ao mesmo tempo, há rumores repetidos de que o bem sucedido diretor da equipa de MotoGP, Brivio, recebeu uma proposta da HRC e poderá tornar-se chefe de equipa da Repsol Honda.

Isto iria certamente agradar a Joan Mir, que se tornou campeão do mundo com Brivio na Suzuki Ecstar em 2020 e falhou gravemente na HRC - 22º lugar no campeonato do mundo!

Resultados da corrida de MotoGP em Doha (19.11.):

1º Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn em 41:43.654 min

2º Bagnaia, Ducati, + 2,734 seg

3º Marini, Ducati, + 4,408

4º Viñales, Aprilia, + 4,488

5º Binder, KTM, + 7,246

6º Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7º Quartararo, Yamaha, + 7,828

8º Bastianini, Ducati, + 8,239

9º Miller, KTM, + 11,509

10º Martin, Ducati, + 14,819

11º Marc Márquez, Honda, + 14,964

12º Zarco, Ducati, + 17,431

13º Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14º Mir, Honda, +18,673

15º Augusto Fernández, KTM, +21,455

16º Morbidelli, Yamaha, +21,474

17º Raúl Fernández, Aprilia, +22,142

18º Pol Espargaró, KTM, +27,194

19º Nakagami, Honda, +27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 voltas abaixo

- Lecuona, Honda, 1ª volta não completada

Resultados MotoGP Sprint Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 seg

3º Marini, Ducati, + 2,875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5º Bagnaia, Ducati, + 3,957

6º Viñales, Aprilia, + 4,239

7º Binder, KTM, + 5,761

8º Quartararo, Yamaha, + 6,454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10º Zarco, Ducati, + 8,314

11º Marc Márquez, Honda, + 9,596

12º Miller, KTM, + 10,173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15º Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17º Lecuona, Honda, + 19,285

18º Nakagami, Honda, + 26,238

19º Mir, Honda, + 28,446

20º Bastianini, Ducati, +35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 37 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 437 pontos. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 663 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 620 pontos (campeã do mundo). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.