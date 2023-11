Davide Brivio: "Me siento cómodo en Alpine"

Mientras el paddock de MotoGP adivina si se verá a Davide Brivio en los boxes del Repsol Honda como nuevo jefe de equipo junto a los pilotos Joan Mir y Luca Marini el martes en la primera jornada de entrenamientos invernales de MotoGP en Valencia, el reportero de SPEEDWEEK.com Mathias Brunner habló con Davide Brivio en la final del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en Abu Dhabi.

El italiano lleva tiempo trabajando con pilotos japoneses en Yamaha y Suzuki, por lo que se cuida mucho de confirmar con una sola sílaba su esperado regreso a MotoGP.

Sin embargo, cualquier jefe de equipo con medio cerebro en la categoría reina del motociclismo sabe que el piloto de 59 años está haciendo todo lo posible por recuperar una posición de poder en las carreras de dos ruedas tras su infructuoso paso por la Fórmula 1.

Como director del equipo Suzuki-Ecstar, Brivio ganó sorprendentemente el Campeonato del Mundo de MotoGP con Joan Mir en la temporada 2020, que se acortó a 14 carreras; su compañero de equipo Alex Rins terminó tercero en la clasificación del Campeonato del Mundo.

Suzuki se olvidó entonces de prorrogar su contrato, por lo que Brivio se marchó a la Fórmula 1 en los primeros días de enero, y pasó a Alpine, el equipo sucesor de Renault. Sin embargo, pronto fue marginado allí y se le dio trabajo en el programa junior. Sin embargo, como "Director de Proyectos de Expansión de Carreras", Brivio no pudo conseguir prácticamente nada como italiano en el equipo francés Alpine F1 con los dos franceses Pierre Gasly y Esteban Ocon.

Y desde que Suzuki se retiró del Campeonato del Mundo de MotoGP a finales de 2022, recientemente miró a su alrededor en otros fabricantes, incluso en el ganador en serie Ducati.

"Me voy a quedar con Alpine. No está bien que mi contrato expire a finales de 2023. No puedo hablar de la duración exacta del contrato, pero se extiende hasta el próximo año", ha asegurado hoy Brivio a SPEEDWEEK.com.

"Actualmente no tengo planes de aceptar otro trabajo y me siento cómodo en Alpine. Además, no hay trabajo para mí en otro sitio, nadie me ha ofrecido nada. Así que seguiré haciendo lo que hago actualmente", ha subrayado.

Pero a Brivio podría esperarle un trabajo atractivo en Repsol-Honda; conoce muy bien a los dos pilotos Joan Mir y Luca Marini (el hermano de Valentino Rossi, a quien dirigió en su día). Brivio: "¿Consideraría una oferta de trabajo? Es difícil de responder, porque tendría que saber quién pregunta y en qué consiste una posible oferta."

"Sé cómo se especula en estos momentos, pero tengo trabajo en el Alpine para el año que viene. Estoy contento aquí y no pienso en otro trabajo", reitera el mánager italiano, muy respetado en MotoGP.

Y ya sabemos lo que valen los contratos en el automovilismo. En MotoGP, pilotos como Zarco, Viñales, Marc Márquez, Rins, Dovizioso, Marini y otros han rescindido sus contratos prematuramente en los últimos cuatro años.

Y Suzuki canceló su contrato de cinco años con Dorna en abril de 2022, aunque sólo se había ampliado hasta finales de 2026 en noviembre de 2021.