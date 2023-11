Davide Brivio : "Je me sens bien chez Alpine".

Alors que dans le paddock du MotoGP, on se demande si Davide Brivio apparaîtra dès mardi dans le box de Repsol-Honda lors de la première journée d'essais hivernaux du MotoGP à Valence en tant que nouveau principe de l'équipe avec les pilotes Joan Mir et Luca Marini, le journaliste de SPEEDWEEK.com Mathias Brunner s'est entretenu avec Davide Brivio lors de la finale du championnat du monde de Formule 1 à Abu Dhabi.

L'Italien a travaillé assez longtemps avec des Japonais chez Yamaha et Suzuki et se garde donc bien de confirmer, ne serait-ce que par une syllabe, le retour attendu en MotoGP.

Mais dans la catégorie reine des motos, tout manager d'équipe un tant soit peu éveillé sait que l'homme de 59 ans, après son passage infructueux en Formule 1, fait tout son possible pour retrouver une position puissante dans le sport à deux roues.

En tant que directeur de l'équipe Suzuki Ecstar, Brivio a créé la surprise en remportant le championnat du monde MotoGP avec Joan Mir lors de la saison Corona 2020, réduite à 14 courses ; son coéquipier Alex Rins s'est classé troisième au classement du championnat.

Suzuki a ensuite oublié de prolonger son contrat, c'est pourquoi Brivio a pris congé dans les premiers jours de janvier en direction de la Formule 1 - et a rejoint Alpine, l'équipe qui a succédé à Renault. Mais il a rapidement été mis sur une voie de garage et s'est vu confier une mission dans le cadre du programme des jeunes talents. Mais en tant que "directeur des projets d'expansion de la course", Brivio, en tant qu'Italien, ne pouvait pratiquement rien faire pour l'équipe française Alpine F1 avec les deux Français Pierre Gasly et Esteban Ocon.

Et comme Suzuki s'est retiré du championnat du monde MotoGP à la fin de l'année 2022, il s'est récemment tourné vers d'autres constructeurs, même vers le vainqueur en série Ducati.

"Je reste chez Alpine. Ce n'est pas normal que mon accord expire fin 2023. Je ne peux pas parler de la durée exacte du contrat, mais celui-ci s'étend jusqu'à l'année prochaine", a assuré Brivio aujourd'hui lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com.

"Pour l'instant, je n'ai pas l'intention d'accepter un autre poste et je me sens bien chez Alpine. De plus, il n'y a pas de travail pour moi ailleurs, personne ne m'a rien proposé. Je continue donc à faire ce que je fais actuellement", a-t-il affirmé.

Mais chez Repsol-Honda, une mission intéressante pourrait attendre Brivio, qui connaît parfaitement les deux pilotes Joan Mir et Luca Marini (le frère de Valentino Rossi, qu'il a autrefois dirigé). Brivio : "Est-ce que j'envisagerais une offre d'emploi ? C'est difficile de répondre à cette question, car je devrais savoir qui le demande et de quoi il s'agit dans une éventuelle offre".

"Je sais comment on spécule en ce moment, mais j'ai un travail chez Alpine pour l'année prochaine. Je suis heureux ici et je ne pense pas à un autre poste", a répété le manager italien, qui jouit d'un grand prestige dans le MotoGP.

Et nous savons ce que valent les contrats dans le sport automobile. En MotoGP, au cours des quatre dernières années, des pilotes comme Zarco, Viñales, Marc Márquez, Rins, Dovizioso, Marini et d'autres ont résilié leur contrat avant terme.

Et Suzuki a résilié son contrat de cinq ans avec la Dorna en avril 2022, alors qu'il n'avait été prolongé qu'en novembre 2021 jusqu'à fin 2026.