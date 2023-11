Davide Brivio: "Sinto-me confortável na Alpine".

Davide Brivio está a ser falado como o sucessor do chefe de equipa da Repsol Honda, Alberto Puig. No GP de Fórmula 1 em Abu Dhabi, ele negou todos os rumores de uma mudança para a Honda.

Enquanto o paddock de MotoGP adivinha se Davide Brivio será visto nas boxes da Repsol Honda como novo chefe de equipa com os pilotos Joan Mir e Luca Marini na terça-feira no primeiro dia de testes de inverno de MotoGP em Valência, o repórter da SPEEDWEEK.com Mathias Brunner falou com Davide Brivio na final do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 em Abu Dhabi.

O italiano trabalhou com pilotos japoneses na Yamaha e Suzuki durante muito tempo e, por isso, tem o cuidado de não confirmar o esperado regresso ao MotoGP com uma única sílaba.

No entanto, qualquer chefe de equipa com meio cérebro na categoria rainha das motos sabe que o piloto de 59 anos está a fazer todos os esforços para recuperar uma posição poderosa nas corridas de duas rodas após o seu período sem sucesso na Fórmula 1.

Como chefe da equipa Suzuki-Ecstar, Brivio venceu surpreendentemente o Campeonato do Mundo de MotoGP com Joan Mir na época do coronavírus de 2020, que foi encurtada para 14 corridas; o companheiro de equipa Alex Rins terminou em terceiro lugar na classificação do Campeonato do Mundo.

A Suzuki esqueceu-se então de prolongar o seu contrato, razão pela qual Brivio partiu para a Fórmula 1 nos primeiros dias de janeiro - e mudou para a Alpine, a equipa sucessora da Renault. No entanto, foi rapidamente afastado da equipa e foi-lhe atribuído um lugar no programa de juniores. No entanto, como "Diretor de Projectos de Expansão de Corridas", Brivio não conseguiu praticamente nada como italiano na equipa francesa Alpine F1 com os dois franceses Pierre Gasly e Esteban Ocon.

E desde que a Suzuki se retirou do Campeonato do Mundo de MotoGP no final de 2022, Brivio olhou recentemente para outros fabricantes, mesmo para a vencedora em série Ducati.

"Vou ficar com a Alpine. Não é correto que o meu contrato termine no final de 2023. Não posso falar sobre a duração exacta do contrato, mas ele estende-se até ao próximo ano", assegurou Brivio hoje à SPEEDWEEK.com.

"Atualmente, não tenho planos para aceitar outro emprego e sinto-me confortável na Alpine. Além disso, não há emprego para mim noutro lugar, ninguém me ofereceu nada. Por isso, vou continuar a fazer o que estou a fazer neste momento", sublinhou.

Mas Brivio pode estar à espera de um emprego atrativo na Repsol-Honda, pois conhece muito bem os dois pilotos Joan Mir e Luca Marini (o irmão de Valentino Rossi, que ele dirigiu em tempos). Brivio: "Consideraria uma oferta de emprego? É difícil responder a isso, porque teria de saber quem está a perguntar e do que se trata uma possível oferta."

"Sei que há especulação neste momento, mas tenho um emprego na Alpine para o próximo ano. Estou feliz aqui e não estou a pensar noutro emprego," reiterou o manager italiano, que é muito respeitado no MotoGP.

E nós sabemos quanto valem os contratos no desporto automóvel. No MotoGP, pilotos como Zarco, Viñales, Marc Márquez, Rins, Dovizioso, Marini e outros rescindiram seus contratos prematuramente nos últimos quatro anos.

E a Suzuki rescindiu o seu contrato de cinco anos com a Dorna em abril de 2022, apesar de só ter sido prorrogado até ao final de 2026 em novembro de 2021.