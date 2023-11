Valencia FP1: Zarco davanti a Diggia, Marc Márquez in P7

Il sole splendeva da un cielo azzurro sul Circuito Ricardo Tormo, ma i 16 gradi erano freschi venerdì mattina a Valencia. Dopo appena dieci minuti, il pilota della Repsol Honda Joan Mir è volato via velocemente alla curva 8: è stata la sua 24esima caduta di questa stagione difficile. Il campione del mondo 2020 si è inizialmente accovacciato nella ghiaia, poi si è rialzato, ma ha trascorso il resto della sessione al centro medico per un controllo.

Anche il pilota della Gresini Ducati Alex Márquez è stato vittima di una caduta alla prima curva, ma è rimasto illeso. Il suo compagno di squadra e vincitore del Qatar Fabio Di Giannantonio ha guidato la classifica dopo il primo quarto d'ora con un tempo di 1:30.851 min. I suoi compagni di squadra Ducati Jorge Martin (+ 0,026 min), Marco Bezzecchi (+ 0,032) e Alex Márquez (+ 0,056), nonché Marc Márquez (+ 0,080), che correva il suo ultimo fine settimana in sella alla Honda RC213V, seguivano da vicino in questa prima fase.

A poco più di 20 minuti dalla fine, Marc Márquez ha addirittura stabilito il nuovo miglior tempo provvisorio con un 1:30.564, ma è stato sostituito in vetta alla classifica proprio nel giro successivo dal pilota ufficiale Aprilia Maverick Viñales con un 1:30.534.

Per fare un paragone, l'anno scorso la pole di Martin era stata ottenuta in 1:29.621. Il record sul giro di tutti i tempi sui 4,005 km del Circuito Ricardo Tormo è in realtà fermo a 1:29.401 dal 2016, ancora detenuto da Jorge Lorenzo.

All'alba dell'ultimo quarto d'ora di FP1, Di Giannantonio ha ripreso il comando con un 1'30.378s. A cinque minuti dalla fine, Takaaki Nakagami è caduto alla curva 8, così come il suo collega di marca Honda Mir, e il miglior tempo di Martin non è stato conteggiato a causa di questa fase gialla.

Tuttavia, il vicecampione del mondo del Prima Pramac Racing Team ha ridotto il distacco da "Diggia" a 0,072 secondi e il suo compagno di squadra Johann Zarco (come Martin con gomme medie posteriori fresche) ha fatto segnare un nuovo miglior tempo di 1:30.191 minuti al traguardo.

Il leader del Mondiale Pecco Bagnaia ha completato l'intera FP1 con lo stesso set di pneumatici, in linea con la sua strategia abituale, e si è accontentato del 13° posto.

Nelle retrovie il collaudatore Aprilia Lorenzo Savadori, che sostituisce Miguel Oliveira, nuovamente infortunato. Questo significa che non vedremo una gara con tutti i 22 piloti regolari in griglia in questa stagione, anche se Alex Rins tornerà in sella alla sua Honda LCR per il finale prima del suo debutto con la Yamaha.

Risultati MotoGP FP1, Valencia (24.11.):

1° Zarco, Ducati, 1:30.191 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,187 sec.

3° Martin, Ducati, + 0,259

4° Bezzecchi, Ducati, + 0,299

5° Viñales, Aprilia, + 0,343

6° Quartararo, Yamaha, + 0,365

7. Marc Márquez, Honda, + 0,373

8. Augusto Fernández, KTM, + 0,376

9° Bastianini, Ducati, + 0,620

10° Alex Márquez, Ducati, + 0,666

11° Pol Espargaró, KTM, + 0,683

12° Miller, KTM, + 0,710

13° Bagnaia, Ducati, + 0,778

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,855

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,921

16° Brad Binder, KTM, + 1,061

17° Marini, Ducati, + 1.106

18° Nakagami, Honda, + 1.252

19° Rins, KTM, + 1.297

20° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.323

21° Mir, Honda, + 1.362

22° Savadori, Aprilia, + 1.806