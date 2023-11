Valência FP1: Zarco à frente de Diggia, Marc Márquez em P7

O piloto da Pramac Ducati, Johann Zarco, terminou a primeira sessão de treinos de MotoGP no final da época em Valência com o melhor tempo. O seu companheiro de equipa e candidato ao título mundial Jorge Martin foi terceiro, enquanto Pecco Bagnaia ficou satisfeito com a P13.

O sol brilhava de um céu azul sobre o Circuito Ricardo Tormo, mas os 16 graus estavam frescos na manhã de sexta-feira em Valência. Após apenas dez minutos, o piloto da Repsol Honda, Joan Mir, caiu rapidamente na curva 8 - foi o seu 24º acidente desta época atribulada. O Campeão do Mundo de 2020 começou por se agachar na gravilha, depois voltou a levantar-se, mas passou o resto da sessão no centro médico para um check-up.

O piloto da Gresini Ducati, Alex Márquez, também sofreu uma queda prematura na Curva 1, mas não sofreu ferimentos. O seu companheiro de equipa e vencedor do Qatar, Fabio Di Giannantonio, liderou a classificação após o primeiro quarto de hora com 1:30.851 min. Os seus companheiros de equipa na Ducati, Jorge Martin (+ 0,026 min), Marco Bezzecchi (+ 0,032) e Alex Márquez (+ 0,056), bem como Marc Márquez (+ 0,080), que fazia o seu último fim de semana com a Honda RC213V, seguiam de perto nesta fase inicial.

A pouco mais de 20 minutos do fim, Marc Márquez chegou mesmo a estabelecer o novo melhor tempo provisório com 1:30.564, mas foi substituído no topo da classificação logo na volta seguinte pelo piloto da Aprilia, Maverick Viñales, com 1:30.534.

Em comparação, o tempo de pole de Martin no ano passado foi de 1:29.621 min. O recorde de volta de todos os tempos no Circuito Ricardo Tormo, com 4,005 km, é de 1:29.401 min desde 2016 - ainda detido por Jorge Lorenzo.

No último quarto de hora do FP1, Di Giannantonio assumiu o comando novamente com 1m30,378s. A cinco minutos do final, Takaaki Nakagami caiu na curva 8, tal como o seu colega da marca Honda, Mir, e o melhor tempo de Martin não foi contabilizado devido a esta fase amarela.

No entanto, o vice-campeão do mundo da Prima Pramac Racing Team reduziu a diferença para "Diggia" para 0,072 segundos e o seu companheiro de equipa Johann Zarco (tal como Martin com pneus médios traseiros novos) estabeleceu um novo melhor tempo de 1:30,191 minutos no final.

O líder do Campeonato do Mundo, Pecco Bagnaia, completou todo o FP1 com o mesmo conjunto de pneus, de acordo com a sua estratégia habitual, e contentou-se com o 13º lugar.

Atrás ficou o piloto de testes da Aprilia, Lorenzo Savadori, que substitui Miguel Oliveira, novamente lesionado. Isto significa que não veremos uma corrida com todos os 22 pilotos regulares na grelha esta época, mesmo que Alex Rins regresse à sua LCR Honda para o final, antes da sua estreia na Yamaha.

Resultado MotoGP FP1, Valência (24.11.):

1º Zarco, Ducati, 1:30.191 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,187 seg

3º Martin, Ducati, + 0,259

4º Bezzecchi, Ducati, + 0,299

5º Viñales, Aprilia, + 0,343

6º Quartararo, Yamaha, + 0,365

7º Marc Márquez, Honda, + 0,373

8º Augusto Fernández, KTM, + 0,376

9º Bastianini, Ducati, + 0,620

10º Alex Márquez, Ducati, + 0,666

11º Pol Espargaró, KTM, + 0,683

12º Miller, KTM, + 0,710

13º Bagnaia, Ducati, + 0,778

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,855

15º Morbidelli, Yamaha, + 0,921

16º Brad Binder, KTM, + 1,061

17º Marini, Ducati, + 1,106

18º Nakagami, Honda, + 1,252

19º Rins, KTM, + 1,297

20º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,323

21º Mir, Honda, + 1,362

22º Savadori, Aprilia, + 1,806