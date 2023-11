Valence : Meilleur temps du jour pour Viñales, Bagnaia en Q1 !

La séance d'essais d'une heure des pilotes MotoGP a débuté sous un soleil radieux, avec une température de 24 degrés pour l'air et de 26 degrés pour l'asphalte, avec un retard d'à peine cinq minutes en raison des deux interruptions survenues plus tôt dans la FP2 de la catégorie Moto3.

Joan Mir était absent après sa chute précoce en FP1. Le pilote officiel Repsol Honda se plaint de douleurs au cou, mais aucune fracture n'a été constatée à l'hôpital. La décision de savoir si le champion du monde 2020 pourra reprendre la piste samedi sera prise après un nouveau contrôle de sa condition physique avant la FP2.

Après seulement cinq minutes, Aleix Espargaró a ouvert une véritable série de chutes dans l'après-midi : le capitaine d'Aprilia, encore touché après le crash du sprint de Doha, a chuté dans le virage 1. Presque au même moment, Marco Bezzecchi est parti rapidement dans le virage 8 et a fait plusieurs tonneaux dans le bac à gravier. La star de la VR46-Ducati s'est d'abord accroupie au sol, mais s'est ensuite relevée.

La glissade du pilote GASGAS-Tech3 Augusto Fernández au virage 14 a été relativement bénigne, tandis qu'Alex Rins a été touché au virage 1, ce qui porte à quatre le nombre de pilotes ayant chuté en seulement huit minutes. Pour son retour à la compétition après sa troisième opération de la jambe, l'Espagnol, qui effectuait son dernier week-end de course sur la LCR-Honda, n'a heureusement pas été blessé.

En tête de la feuille de temps, on retrouvait, comme pendant une bonne partie de la matinée, le vainqueur qatari Fabio Di Giannantonio. L'après-midi, le pilote Gresini Ducati menait à mi-parcours avec un chrono de 1:29,805 min devant l'as Red Bull-KTM Brad Binder (+ 0,249 sec) et Marc Márquez (+ 0,283) pour ses adieux à la Honda.

Marc Márquez s'est ensuite lancé dans une chasse au temps précoce et a même pris la première place avec un chrono de 1:29,465 min, alors qu'il restait encore 25 minutes au chronomètre. Le prétendant au titre Jorge Martin a lui aussi utilisé un premier pneu arrière soft et, un tour plus tard, il était encore 0,001 seconde plus rapide que l'octuple champion du monde.

Maverick Viñales a été le premier à battre le record de tous les temps sur le circuit Ricardo Tormo de 4,005 km, établi par Jorge Lorenzo en 2016 : le pilote officiel Aprilia a réalisé 1:29,392 min lors de sa première "time attack".

A 17 minutes de la fin, Jack Miller, le pilote officiel Red Bull-KTM, a fait un highsider dans le virage 3. Un morceau de carénage s'étant retrouvé sur la piste, celle-ci a dû être nettoyée, ce qui a entraîné une brève interruption. Les prétendants au titre de champion du monde Bagnaia et Martin, qui s'apprêtaient à prendre la piste, ont donc dû pousser leur Desmosedici vers le stand.

Alors que la course au chrono reprenait, Luca Marini et Raúl Fernández ont chuté dans le virage 1. Martin était en course pour le meilleur temps juste derrière Bagnaia, mais l'Espagnol du Prima Pramac Racing Team a suivi le leader du championnat du monde dans la pitlane. Son avantage : Martin, cinquième, se trouvait déjà dans le top 10, contrairement à Bagnaia.

Douzième avant le dernier run, Bagnaia était contraint d'agir - et avait alors tout un train de pilotes derrière lui, y compris Martin, qui ne s'est pas laissé distancer, même en faisant des détours.

Une deuxième chute de Jack Miller dans le virage 4 a entraîné une courte phase jaune, mais il restait deux tours de piste à Bagnaia et ses coéquipiers. Mais le premier du champion en titre n'était pas assez bon - et une chute ultérieure de Pol Espargaró a provoqué une nouvelle phase jaune, ce qui oblige le leader du championnat du monde à passer en Q1 samedi !

En revanche, la tactique de Martin a fonctionné : il s'est glissé derrière son rival en deuxième position et a ainsi décroché son ticket pour la Q2 derrière Viñales, qui a encore amélioré son propre meilleur temps à 1:29,142 min.

Résultats des essais libres MotoGP, Valence (24.11.) :

1. Viñales, Aprilia, 1:29,142 min

2. Martin, Ducati, + 0,147 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,154

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,253

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,254

6. Binder, KTM, + 0,260

7. Marc Márquez, Honda, + 0,317

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,328

9. Miller, KTM, + 0,339

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,429

11. Bastianini, Ducati, + 0,431

12. Alex Márquez, Ducati, + 0,472

13. Quartararo, Yamaha, + 0,473

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,633

15. Bagnaia, Ducati, + 0,659

16. Nakagami, Honda, + 0,860

17. Marini, Ducati, + 1,201

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,303

19. Rins, Honda, + 1,322

20. Savadori, Aprilia, + 1,653

21e Pol Espargaró, KTM, + 1,798

Résultat MotoGP FP1, Valence (24.11.) :

1. Zarco, Ducati, 1:30,191 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,187 sec

3. Martin, Ducati, + 0,259

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,299

5. Viñales, Aprilia, + 0,343

6. Quartararo, Yamaha, + 0,365

7. Marc Márquez, Honda, + 0,373

8. Augusto Fernández, KTM, + 0,376

9. Bastianini, Ducati, + 0,620

10. Alex Márquez, Ducati, + 0,666

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,683

12. Miller, KTM, + 0,710

13. Bagnaia, Ducati, + 0,778

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,855

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,921

16. Brad Binder, KTM, + 1,061

17. Marini, Ducati, + 1,106

18. Nakagami, Honda, + 1,252

19. Rins, Honda, + 1,297

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,323

21e Mir, Honda, + 1,362

22e Savadori, Aprilia, + 1,806