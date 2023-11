Valencia: miglior tempo della giornata per Viñales, Bagnaia in Q1!

La sessione di prove dei piloti della MotoGP, della durata di un'ora, è iniziata sotto un sole splendente, con una temperatura dell'aria di 24 gradi e dell'asfalto di 26 gradi, con un ritardo di quasi cinque minuti, a causa di due interruzioni nelle FP2 della classe Moto3.

Joan Mir era assente dopo la caduta nelle FP1. Il pilota della Repsol Honda ha accusato dolori al collo, ma almeno non sono state diagnosticate fratture in ospedale. Se il campione del mondo 2020 tornerà in pista sabato sarà deciso dopo un ulteriore controllo della sua forma fisica prima delle FP2.

Dopo appena cinque minuti, Aleix Espargaró ha inaugurato una vera e propria serie di cadute nel pomeriggio: il capitano dell'Aprilia, ancora dolorante dopo l'incidente in volata a Doha, è caduto alla curva 1. Quasi contemporaneamente, Marco Bezzecchi è volato via velocemente alla curva 8 ed è rotolato più volte nella ghiaia. Il pilota della VR46 Ducati si è inizialmente accucciato a terra, ma poi si è rialzato.

La caduta del pilota GASGAS-Tech3 Augusto Fernández alla curva 14 è stata relativamente innocua, mentre Alex Rins è stato colpito alla curva 1, il che significa che quattro piloti sono caduti in soli otto minuti. Fortunatamente lo spagnolo, che sta completando il suo ultimo weekend di gara con la LCR Honda, è rimasto illeso al suo rientro dopo la terza operazione alla gamba.

In cima alla classifica dei tempi c'era il vincitore del Qatar Fabio Di Giannantonio, come era stato per gran parte della mattinata. Nel pomeriggio, il pilota della Gresini Ducati è stato in testa a metà gara con un 1:29.805 davanti all'asso della Red Bull KTM Brad Binder (+ 0,249 secondi) e a Marc Márquez (+ 0,283) nel suo tour d'addio alla Honda.

Marc Márquez ha poi iniziato una rincorsa al tempo e ha addirittura conquistato il primo posto con un 1:29.465 min a 25 minuti dalla fine. Anche il contendente al titolo Jorge Martin ha utilizzato il primo pneumatico posteriore morbido ed è stato più veloce di altri 0,001 secondi rispetto all'otto volte campione del mondo un giro dopo.

Tuttavia, Maverick Viñales è stato il primo a battere il record sul giro di Jorge Lorenzo sui 4,005 chilometri del Circuito Ricardo Tormo dal 2016: il pilota ufficiale Aprilia ha fatto registrare un 1:29.392 minuti al suo primo "time attack".

A 17 minuti dalla fine, il pilota della Red Bull KTM Jack Miller si è schiantato violentemente in curva 3. C'è stata una breve interruzione perché un pezzo di carenatura era rimasto in pista e la pista doveva essere pulita. Di conseguenza, i contendenti al titolo mondiale Bagnaia e Martin, che stavano per scendere in pista, hanno dovuto spingere le loro Desmosedici ai box.

Alla ripresa delle prove cronometrate, Luca Marini e Raúl Fernández sono caduti alla curva 1. Martin si trovava proprio dietro a Bagnaia, in corsa per il miglior tempo, ma lo spagnolo del Prima Pramac Racing Team ha seguito il leader del mondiale fino alla corsia dei box. Il suo vantaggio: a differenza di Bagnaia, Martin era già nella top 10 al quinto posto.

Bagnaia, in dodicesima posizione, era sotto pressione prima della manche finale - e poi aveva un intero treno di piloti dietro di sé, tra cui Martin, che non poteva essere scrollato di dosso nemmeno dopo una deviazione.

Una seconda caduta di Jack Miller alla curva 4 ha portato a un breve periodo di giallo, ma Bagnaia e Co. avevano ancora due giri di lancio. Tuttavia, il primo del campione in carica non è stato sufficiente e una caduta in ritardo di Pol Espargaró ha portato a un'altra fase gialla, il che significa che il leader del campionato del mondo dovrà passare alla Q1 di sabato!

La tattica di Martin ha funzionato, tuttavia, in quanto si è portato in seconda posizione dietro al suo rivale, assicurandosi così il biglietto per la Q2 dietro a Viñales, che ha migliorato ancora una volta il suo miglior tempo, portandolo a 1'29.142s.

Risultati qualifiche MotoGP, Valencia (24.11.):

1° Viñales, Aprilia, 1'29.142 min.

2. Martin, Ducati, + 0,147 sec.

3. Zarco, Ducati, + 0,154

4° Di Giannantonio, Ducati, + 0,253

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,254

6° Binder, KTM, + 0,260

7. Marc Márquez, Honda, + 0,317

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,328

9° Miller, KTM, + 0,339

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,429

11° Bastianini, Ducati, + 0,431

12° Alex Márquez, Ducati, + 0,472

13° Quartararo, Yamaha, + 0,473

14° Morbidelli, Yamaha, + 0,633

15° Bagnaia, Ducati, + 0,659

16° Nakagami, Honda, + 0,860

17° Marini, Ducati, + 1,201

18° Augusto Fernández, KTM, + 1.303

19° Rins, Honda, + 1.322

20° Savadori, Aprilia, + 1.653

21° Pol Espargaró, KTM, + 1.798

Risultati MotoGP FP1, Valencia (24.11.):

1° Zarco, Ducati, 1:30.191 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,187 sec.

3° Martin, Ducati, + 0,259

4° Bezzecchi, Ducati, + 0,299

5° Viñales, Aprilia, + 0,343

6° Quartararo, Yamaha, + 0,365

7. Marc Márquez, Honda, + 0,373

8. Augusto Fernández, KTM, + 0,376

9° Bastianini, Ducati, + 0,620

10° Alex Márquez, Ducati, + 0,666

11° Pol Espargaró, KTM, + 0,683

12° Miller, KTM, + 0,710

13° Bagnaia, Ducati, + 0,778

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,855

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,921

16° Brad Binder, KTM, + 1,061

17° Marini, Ducati, + 1.106

18° Nakagami, Honda, + 1.252

19° Rins, Honda, + 1.297

20° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.323

21° Mir, Honda, + 1.362

22° Savadori, Aprilia, + 1.806