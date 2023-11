Valência: Melhor tempo do dia para Viñales, Bagnaia na Q1!

Maverick Viñales, piloto da Aprilia, bateu o recorde de volta de Jorge Lorenzo na sexta-feira em Valência. O líder do Campeonato do Mundo, Pecco Bagnaia, não conseguiu entrar diretamente na Q2, ocupando o 15º lugar.

A sessão de treinos de uma hora dos pilotos de MotoGP começou sob um sol radioso, 24 graus de temperatura do ar e 26 graus de temperatura do asfalto, com um atraso de quase cinco minutos, porque houve duas interrupções no FP2 da classe Moto3.

Joan Mir faltou depois da sua queda prematura na FP1. O piloto da Repsol Honda queixou-se de dores no pescoço, mas pelo menos não foram diagnosticadas fracturas no hospital. Se o Campeão do Mundo de 2020 vai voltar à pista no sábado será decidido após uma nova verificação da condição física antes da FP2.

Depois de apenas cinco minutos, Aleix Espargaró iniciou uma verdadeira série de quedas durante a tarde: o capitão da Aprilia, que ainda está doente depois do acidente no sprint em Doha, caiu na curva 1. Quase ao mesmo tempo, Marco Bezzecchi voou rapidamente na curva 8 e rolou várias vezes na gravilha. A estrela da VR46 Ducati começou por se encolher no chão, mas depois voltou a levantar-se.

A queda do piloto da GASGAS-Tech3 Augusto Fernández na curva 14 foi relativamente inofensiva, enquanto Alex Rins foi atingido na curva 1, o que significa que quatro pilotos caíram em apenas oito minutos. Felizmente, o espanhol, que está a completar o seu último fim de semana de corrida com a LCR Honda, não sofreu lesões no seu regresso após a operação à terceira perna.

No topo da tabela de tempos esteve o vencedor do Qatar, Fabio Di Giannantonio, tal como tinha acontecido durante grande parte da manhã. Durante a tarde, o piloto da Gresini Ducati liderou a meio da corrida com 1:29.805 minutos, à frente de Brad Binder (+0.249 seg.), da Red Bull KTM, e de Marc Márquez (+0.283 seg.), na sua ronda de despedida da Honda.

Marc Márquez começou então a perseguir o tempo mais cedo e chegou mesmo ao primeiro lugar com 1:29.465 min a 25 minutos do fim. O candidato ao título Jorge Martin também usou um primeiro pneu traseiro macio e foi mais 0,001 segundos mais rápido do que o oito vezes campeão do mundo uma volta mais tarde.

No entanto, Maverick Viñales foi o primeiro a bater o recorde de Jorge Lorenzo nos 4,005 quilómetros do Circuito Ricardo Tormo, de 2016: o piloto de fábrica da Aprilia conseguiu 1:29,392 minutos no seu primeiro 'time attack'.

A 17 minutos do final, o piloto de fábrica da Red Bull KTM, Jack Miller, sofreu uma forte colisão na curva 3. Houve uma breve interrupção porque um pedaço da carenagem tinha ficado na pista e a pista teve de ser limpa. Como resultado, os candidatos ao título mundial Bagnaia e Martin, que estavam prestes a entrar em pista, tiveram de empurrar as suas Desmosedici de volta para as boxes.

Quando os treinos cronometrados recomeçaram, Luca Marini e Raúl Fernández colidiram na curva 1. Martin estava logo atrás de Bagnaia, a caminho do melhor tempo, mas o espanhol da Prima Pramac Racing Team seguiu o líder do campeonato mundial até às boxes. A sua vantagem: ao contrário de Bagnaia, Martin já estava no top 10, em quinto lugar.

Bagnaia, em décimo segundo lugar, estava sob pressão antes da corrida final - e depois tinha todo um comboio de pilotos atrás de si, incluindo Martin, que não conseguiu ser afastado mesmo depois de uma manobra de diversão.

Uma segunda queda de Jack Miller na curva 4 levou a um curto período de amarelas, mas Bagnaia e companhia ainda tinham duas voltas de controlo. No entanto, a primeira do atual campeão não foi suficientemente boa - e uma queda tardia de Pol Espargaró resultou em mais uma fase amarela, o que significa que o líder do campeonato mundial terá de passar à Q1 no sábado!

No entanto, a tática de Martin funcionou, já que ele passou para o segundo lugar atrás do seu rival e, assim, garantiu o seu bilhete para a Q2 atrás de Viñales, que melhorou o seu melhor tempo mais uma vez para 1m29,142s.

Resultado da qualificação de MotoGP, Valência (24.11.):

1º Viñales, Aprilia, 1'29.142 min

2º Martin, Ducati, + 0,147 seg

3º Zarco, Ducati, + 0,154

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0,253

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,254

6º Binder, KTM, + 0,260

7º Marc Márquez, Honda, + 0,317

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,328

9.º Miller, KTM, + 0,339

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,429

11º Bastianini, Ducati, + 0,431

12º Alex Márquez, Ducati, + 0,472

13º Quartararo, Yamaha, + 0,473

14º Morbidelli, Yamaha, + 0,633

15º Bagnaia, Ducati, + 0,659

16º Nakagami, Honda, + 0,860

17º Marini, Ducati, + 1,201

18º Augusto Fernández, KTM, + 1,303

19º Rins, Honda, + 1,322

20º Savadori, Aprilia, + 1,653

21º Pol Espargaró, KTM, + 1,798

Resultado MotoGP FP1, Valência (24.11.):

1º Zarco, Ducati, 1:30.191 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,187 seg

3º Martin, Ducati, + 0,259

4º Bezzecchi, Ducati, + 0,299

5º Viñales, Aprilia, + 0,343

6º Quartararo, Yamaha, + 0,365

7º Marc Márquez, Honda, + 0,373

8º Augusto Fernández, KTM, + 0,376

9º Bastianini, Ducati, + 0,620

10º Alex Márquez, Ducati, + 0,666

11º Pol Espargaró, KTM, + 0,683

12º Miller, KTM, + 0,710

13º Bagnaia, Ducati, + 0,778

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,855

15º Morbidelli, Yamaha, + 0,921

16º Brad Binder, KTM, + 1,061

17º Marini, Ducati, + 1,106

18º Nakagami, Honda, + 1,252

19º Rins, Honda, + 1,297

20º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,323

21º Mir, Honda, + 1,362

22º Savadori, Aprilia, + 1,806