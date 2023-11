Duelo psicológico entre Bagnaia y Martin: el tono se endurece

A partir de este año, la segunda sesión de entrenamientos del viernes por la tarde, de una hora de duración, decide quién pasa directamente a la Calificación 2 del sábado y quién tiene que pasar por la Q1. Como hubo varias caídas en los últimos 15 minutos y las consiguientes banderas amarillas, que provocaron la cancelación de estos tiempos, algunos pilotos no pudieron entrar entre los 10 primeros requeridos para la Q2, a pesar de que habrían tenido la velocidad necesaria para hacerlo.

La víctima más destacada ha sido el campeón del mundo y líder del mundial, Pecco Bagnaia, que se ha quedado varado en 15ª posición, a 0.659 segundos del piloto más rápido, Maverick Viñales (Aprilia). El italiano se encuentra a 0,230 segundos del décimo puesto.

Jorge Martín, del equipo Prima Pramac Ducati, que está a 21 puntos de Bagnaia antes de Valencia, fue una historia completamente diferente: El español terminó segundo (+0.147 seg), rodando varias vueltas detrás de Bagnaia y haciéndole saber claramente que era más rápido. Con 12+25 puntos aún en juego en el sprint del sábado y en el Gran Premio del domingo, todavía puede pasar cualquier cosa en el Campeonato del Mundo.

"Todo ha ido bien, he sido realmente rápido", dijo Martin en una pequeña rueda de prensa el viernes por la noche. "Era el único que rodaba con neumáticos usados, mi ritmo es muy fuerte. Elegimos una táctica ligeramente diferente y salimos a la caza de los tiempos más pronto para llegar a una posición de cabeza. He seguido a Pecco para entender sus trazadas y ver sus puntos fuertes y débiles. Estaba cerca de él, es la única manera de presionarle. Quería hacerle saber que estaba ahí y que me llevaría el combate. No está bien por mi parte y normalmente no lo hago, pero esta vez no hay otra forma. Es un poco más fuerte que yo en dos curvas, así que tenemos que mejorar ahí. A veces seguimos trazadas muy diferentes".

Martin fue multado con 500 euros por los comisarios de MotoGP de la FIM el viernes por la mañana por ponerse delante de un rival al final de la FP1 durante la salida del test. En última instancia, esto no fue más que una molestia para el piloto de 25 años. "En Qatar, tuve una buena salida en tres días", dijo Jorge. "Aquí, las tres primeras salidas fueron perfectas, así que podemos aprovechar eso".

El hecho de que siguiera a Bagnaia en los entrenamientos no fue precisamente bien recibido por el equipo oficial Ducati Lenovo y culminó con su jefe de equipo Davide Tardozzi interponiéndose a medias en el camino de Martin cuando salió a la pista por última vez al final de la clasificación.

"Me di cuenta de que estaban un poco enfadados", dijo Martin. "Pero no tengo otra opción. No es que le empujara fuera de la pista ni nada parecido, simplemente le perseguía. A menudo hemos visto a alguien siguiéndonos a mí o a Pecco esta temporada y no han dicho nada. Quiero que se relajen y entiendan mi situación. Soy un piloto Ducati. Cuando gano, es por mi equipo, pero también por Ducati. Espero que ellos también estén contentos de que yo esté en condiciones de ganar".

¿Cuál es la estrategia para la carrera al sprint? "Tengo que ganar o al menos terminar por delante de Pecco", dijo el subcampeón del mundo. "Voy a darlo todo para estar delante de él. El viernes fue un buen día, casi ideal. Pero eso no es una victoria, no es nada".

Resultado MotoGP clasificación, Valencia (24.11.):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.142 min

2º Martin, Ducati, +0.147 seg

3º Zarco, Ducati, +0.154

4º Di Giannantonio, Ducati, +0.253

5º Bezzecchi, Ducati, +0.254

6º Binder, KTM, + 0.260

7º Marc Márquez, Honda, + 0.317

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.328

9º Miller, KTM, + 0.339

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.429

11º Bastianini, Ducati, + 0.431

12º Alex Márquez, Ducati, + 0.472

13º Quartararo, Yamaha, + 0.473

14º Morbidelli, Yamaha, + 0.633

15º Bagnaia, Ducati, + 0.659

16º Nakagami, Honda, + 0.860

17º Marini, Ducati, + 1.201

18º Augusto Fernández, KTM, + 1.303

19º Rins, Honda, + 1.322

20º Savadori, Aprilia, + 1.653

21º Pol Espargaró, KTM, + 1.798

Resultado MotoGP FP1, Valencia (24.11.):

1º Zarco, Ducati, 1:30.191 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0.187 seg.

3º Martin, Ducati, + 0.259

4º Bezzecchi, Ducati, + 0.299

5º Viñales, Aprilia, + 0.343

6º Quartararo, Yamaha, + 0,365

7º Marc Márquez, Honda, + 0.373

8º Augusto Fernández, KTM, + 0.376

9º Bastianini, Ducati, + 0.620

10º Alex Márquez, Ducati, + 0.666

11º Pol Espargaró, KTM, + 0.683

12º Miller, KTM, + 0.710

13º Bagnaia, Ducati, + 0.778

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0.855

15. Morbidelli, Yamaha, + 0.921

16º Brad Binder, KTM, + 1.061

17º Marini, Ducati, + 1.106

18º Nakagami, Honda, + 1.252

19º Rins, Honda, + 1.297

20º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.323

21º Mir, Honda, + 1.362

22º Savadori, Aprilia, + 1.806