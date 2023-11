Duel psychologique entre Bagnaia et Martin : le ton monte

Depuis cette année, c'est la deuxième séance d'entraînement d'une heure du vendredi après-midi qui détermine qui accède directement à la qualification 2 le samedi et qui doit passer par la Q1. En raison de plusieurs chutes au cours des 15 dernières minutes et des drapeaux jaunes qui en ont résulté, ce qui entraîne la suppression de ces temps au tour, certains pilotes n'ont pas pu se hisser dans le top 10 nécessaire pour la Q2, alors qu'ils auraient eu la vitesse nécessaire.

Victime la plus célèbre : le champion du monde et leader du championnat Pecco Bagnaia, qui a échoué en 15e position avec 0,659 sec de retard sur le plus rapide Maverick Vinales (Aprilia). Il manque 0,230 seconde à l'Italien pour atteindre la dixième place salvatrice.

Tout autre est le cas de Jorge Martin, du team Prima Pramac Ducati, qui compte 21 points de retard sur Bagnaia avant Valence : L'Espagnol a terminé deuxième (+0,147 sec), a fait plusieurs tours derrière Bagnaia et lui a clairement fait comprendre qu'il était plus rapide. Comme il y a encore 12+25 points à prendre lors du sprint de samedi et du Grand Prix de dimanche, tout peut encore arriver au championnat du monde.

"Tout s'est bien passé, j'étais super rapide", a raconté Martin vendredi soir lors d'un petit tour de presse. "Je suis le seul à avoir roulé avec des pneus usagés, mon rythme est très fort. Nous avons choisi une tactique un peu différente et sommes partis plus tôt à la chasse au temps pour essayer de nous placer en tête. J'ai suivi Pecco pour comprendre son choix de ligne, pour voir ses points forts et ses points faibles. J'étais proche de lui - c'est la seule façon de mettre la pression sur lui. Je voulais qu'il sache que j'étais là et que j'acceptais le combat. Ce n'est pas gentil de ma part et normalement je ne le fais pas, mais cette fois-ci je ne peux pas faire autrement. Dans deux virages, il est un peu plus fort que moi, c'est là que nous devons nous améliorer. Par moments, nous suivons des lignes très différentes".

Vendredi matin, Martin avait reçu une amende de 500 euros de la part des stewards FIM MotoGP pour s'être placé devant un adversaire à la fin de la FP1 lors du départ des essais. Finalement, cela n'a pas été plus embêtant que cela pour le pilote de 25 ans. "Au Qatar, j'ai pris un bon départ en trois jours", a décrit Jorge. "Ici, les trois premiers départs ont été parfaits, nous pouvons construire sur cette base".

Le fait qu'il ait suivi Bagnaia lors des essais n'a pas été bien accueilli par l'équipe d'usine Ducati-Lenovo, et a culminé avec le fait que leur team manager Davide Tardozzi s'est mis à moitié en travers de la route de Martin lorsque celui-ci est entré en piste pour la dernière fois à la fin des essais chronométrés.

"J'ai remarqué qu'ils étaient un peu énervés", a déclaré Martin. "Mais je n'ai pas d'autre choix. Ce n'est pas comme si je l'avais fait sortir de la piste ou quoi que ce soit d'autre - je l'ai juste suivi. Nous avons souvent vu cette saison que quelqu'un me suivait ou suivait Pecco et ils n'ont rien dit. Je veux qu'ils se détendent et qu'ils comprennent ma situation. Je suis un pilote Ducati. Quand je gagne, c'est pour mon équipe, mais aussi pour Ducati. J'espère qu'ils seront eux aussi heureux de savoir que je suis capable de gagner".

Quelle est la stratégie pour la course de sprint ? "Je dois gagner ou au moins arriver avant Pecco", a déclaré le deuxième du championnat du monde. "Je vais tout donner pour être devant lui. Le vendredi a été une bonne journée, presque idéale. Mais ce n'est pas une victoire, ce n'est rien du tout".

Résultat des essais chronométrés MotoGP, Valence (24.11.) :

1. Viñales, Aprilia, 1:29.142 min

2. Martin, Ducati, + 0,147 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,154

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,253

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,254

6. Binder, KTM, + 0,260

7. Marc Márquez, Honda, + 0,317

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,328

9. Miller, KTM, + 0,339

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,429

11. Bastianini, Ducati, + 0,431

12. Alex Márquez, Ducati, + 0,472

13. Quartararo, Yamaha, + 0,473

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,633

15. Bagnaia, Ducati, + 0,659

16. Nakagami, Honda, + 0,860

17. Marini, Ducati, + 1,201

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,303

19. Rins, Honda, + 1,322

20. Savadori, Aprilia, + 1,653

21e Pol Espargaró, KTM, + 1,798

Résultat MotoGP FP1, Valence (24.11.) :

1. Zarco, Ducati, 1:30,191 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,187 sec

3. Martin, Ducati, + 0,259

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,299

5. Viñales, Aprilia, + 0,343

6. Quartararo, Yamaha, + 0,365

7. Marc Márquez, Honda, + 0,373

8. Augusto Fernández, KTM, + 0,376

9. Bastianini, Ducati, + 0,620

10. Alex Márquez, Ducati, + 0,666

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,683

12. Miller, KTM, + 0,710

13. Bagnaia, Ducati, + 0,778

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,855

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,921

16. Brad Binder, KTM, + 1,061

17. Marini, Ducati, + 1,106

18. Nakagami, Honda, + 1,252

19. Rins, Honda, + 1,297

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,323

21e Mir, Honda, + 1,362

22e Savadori, Aprilia, + 1,806