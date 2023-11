Duello psicologico tra Bagnaia e Martin: i toni si inaspriscono

Grazie a un vantaggio di 21 punti, Pecco Bagnaia ha le carte migliori nella lotta per il titolo in vista dell'ultima gara dell'anno della MotoGP a Valencia. Tuttavia, il rivale Jorge Martin ha dimostrato di essere molto più forte venerdì.

Da quest'anno, la seconda sessione di prove del venerdì pomeriggio, della durata di un'ora, decide chi accede direttamente alle qualifiche 2 del sabato e chi deve passare per la Q1. A causa delle numerose cadute negli ultimi 15 minuti e delle conseguenti bandiere gialle, che hanno portato alla cancellazione dei tempi sul giro, alcuni piloti non sono riusciti a entrare nella top 10 richiesta per la Q2, anche se avrebbero avuto la velocità per farlo.

La vittima più illustre è stato il campione del mondo e leader della classifica iridata Pecco Bagnaia, rimasto bloccato in 15a posizione, a 0,659 secondi dal pilota più veloce Maverick Vinales (Aprilia). L'italiano è a 0,230 secondi dal decimo posto.

Jorge Martin del team Prima Pramac Ducati, che si trova a 21 punti da Bagnaia prima di Valencia, è stato completamente diverso: Lo spagnolo ha chiuso al secondo posto (+0,147 secondi), girando diversi giri dietro a Bagnaia e facendogli chiaramente capire di essere più veloce. Con 12+25 punti ancora in palio nella volata di sabato e nel Gran Premio di domenica, tutto può ancora accadere nel Campionato del Mondo.

"È andato tutto bene, sono stato molto veloce", ha detto Martin in un piccolo incontro con i media venerdì sera. "Ero l'unico a girare con gomme usate, il mio passo è molto forte. Abbiamo scelto una tattica un po' diversa e siamo andati a caccia di tempi prima per raggiungere una posizione di vertice. Ho seguito Pecco per capire la sua scelta di traiettoria, per vedere i suoi punti di forza e di debolezza. Gli sono stato vicino: è l'unico modo per mettergli pressione. Volevo fargli sapere che ero lì e che avrei accettato il match. Non è carino da parte mia e di solito non lo faccio, ma questa volta non c'era altro modo. È un po' più forte di me in due curve, quindi dobbiamo migliorare. A volte percorriamo linee molto diverse".

Martin è stato multato di 500 euro dai commissari sportivi della FIM MotoGP venerdì mattina per essersi messo davanti a un avversario alla fine delle FP1 durante la partenza dei test. In definitiva, per il 25enne si è trattato solo di una seccatura. "In Qatar ho fatto una sola partenza buona in tre giorni", ha detto Jorge. "Qui, le prime tre partenze sono state perfette, quindi possiamo basarci su questo".

Il fatto che abbia seguito Bagnaia in allenamento non è stato accolto bene dal team Ducati Lenovo, tanto che il team manager Davide Tardozzi ha ostacolato Martin quando è sceso in pista per l'ultima volta al termine delle qualifiche.

"Mi sono reso conto che erano un po' arrabbiati", ha detto Martin. "Ma non ho avuto altra scelta. Non è che l'ho spinto fuori pista o cose del genere: lo stavo solo inseguendo. In questa stagione abbiamo visto spesso qualcuno che seguiva me o Pecco senza dire nulla. Voglio che si rilassino e capiscano la mia situazione. Sono un pilota Ducati. Quando vinco è per la mia squadra, ma anche per la Ducati. Spero che anche loro siano contenti che io sia in grado di vincere".

Qual è la strategia per la gara sprint? "Devo vincere o almeno finire davanti a Pecco", ha detto il secondo classificato. "Darò tutto per essere davanti a lui. Venerdì è stata una buona giornata, quasi ideale. Ma non è una vittoria, non è niente".

Risultati MotoGP qualifiche, Valencia (24.11.):

1° Viñales, Aprilia, 1:29.142 min.

2. Martin, Ducati, +0,147 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,154

4° Di Giannantonio, Ducati, + 0,253

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,254

6° Binder, KTM, + 0,260

7. Marc Márquez, Honda, + 0,317

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,328

9° Miller, KTM, + 0,339

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,429

11° Bastianini, Ducati, + 0,431

12° Alex Márquez, Ducati, + 0,472

13° Quartararo, Yamaha, + 0,473

14° Morbidelli, Yamaha, + 0,633

15° Bagnaia, Ducati, + 0,659

16° Nakagami, Honda, + 0,860

17° Marini, Ducati, + 1,201

18° Augusto Fernández, KTM, + 1.303

19° Rins, Honda, + 1.322

20° Savadori, Aprilia, + 1.653

21° Pol Espargaró, KTM, + 1.798

Risultati MotoGP FP1, Valencia (24.11.):

1° Zarco, Ducati, 1:30.191 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,187 sec.

3° Martin, Ducati, + 0,259

4° Bezzecchi, Ducati, + 0,299

5° Viñales, Aprilia, + 0,343

6° Quartararo, Yamaha, + 0,365

7. Marc Márquez, Honda, + 0,373

8. Augusto Fernández, KTM, + 0,376

9° Bastianini, Ducati, + 0,620

10° Alex Márquez, Ducati, + 0,666

11° Pol Espargaró, KTM, + 0,683

12° Miller, KTM, + 0,710

13° Bagnaia, Ducati, + 0,778

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,855

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,921

16° Brad Binder, KTM, + 1,061

17° Marini, Ducati, + 1.106

18° Nakagami, Honda, + 1.252

19° Rins, Honda, + 1.297

20° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.323

21° Mir, Honda, + 1.362

22° Savadori, Aprilia, + 1.806