Duelo psicológico entre Bagnaia e Martin: o tom está a tornar-se mais áspero

Graças a uma vantagem de 21 pontos, Pecco Bagnaia tem as melhores cartas na luta pelo título antes da última corrida de MotoGP do ano em Valência. No entanto, o rival Jorge Martin provou ser muito mais forte na sexta-feira.

A partir deste ano, a segunda sessão de treinos de uma hora na tarde de sexta-feira decide quem passa diretamente para a Qualificação 2 no sábado e quem tem de passar pela Q1. Devido a várias colisões nos últimos 15 minutos e às consequentes bandeiras amarelas, que levaram à anulação dos tempos por volta, alguns pilotos não conseguiram entrar no top 10 necessário para a Q2, apesar de terem velocidade para o fazer.

A vítima mais proeminente foi o campeão do mundo e líder do campeonato, Pecco Bagnaia, que ficou retido na 15ª posição, 0,659 segundos atrás do piloto mais rápido, Maverick Vinales (Aprilia). O italiano está a 0,230 segundos do décimo lugar.

Jorge Martin, da equipa Prima Pramac Ducati, que está a 21 pontos de Bagnaia antes de Valência, teve uma história completamente diferente: O espanhol terminou em segundo (+0,147 seg.), rodando várias voltas atrás de Bagnaia e mostrando-lhe claramente que era mais rápido. Com 12+25 pontos ainda em disputa no sprint de sábado e no Grande Prémio de domingo, tudo pode ainda acontecer no Campeonato do Mundo.

"Tudo correu bem, fui muito rápido", disse Martin numa pequena conferência de imprensa na sexta-feira à noite. "Fui o único a rodar com pneus usados, o meu ritmo é muito forte. Escolhemos uma tática ligeiramente diferente e fomos à caça de tempos mais cedo para conseguirmos chegar a uma posição de topo. Segui o Pecco para perceber a sua escolha de linha, para ver os seus pontos fortes e fracos. Estava perto dele - só assim o podia pressionar. Queria que ele soubesse que eu estava lá e que ia lutar. Não é simpático da minha parte e normalmente não o faço, mas desta vez não há outra forma. Ele é um pouco mais forte do que eu nas duas curvas, por isso temos de melhorar nesse aspeto. Por vezes, fazemos trajectórias muito diferentes".

Martin foi multado em 500 euros pelos Comissários Desportivos da FIM MotoGP na manhã de sexta-feira por ter entrado na frente de um adversário no final do FP1 durante o arranque do teste. Em última análise, isto não foi mais do que um incómodo para o piloto de 25 anos. "No Qatar, tive uma boa partida em três dias", disse Jorge. "Aqui, as três primeiras largadas foram perfeitas, por isso podemos aproveitar isso."

O facto de ter seguido Bagnaia nos treinos não foi exatamente bem recebido pela equipa de fábrica da Ducati Lenovo e culminou com o seu chefe de equipa, Davide Tardozzi, a colocar-se no caminho de Martin quando este saiu para a pista pela última vez no final da qualificação.

"Eu percebi que eles estavam um pouco chateados", disse Martin. "Mas eu não tinha outra escolha. Não é que eu o tenha empurrado para fora da pista ou algo do género - eu estava apenas a persegui-lo. Vimos muitas vezes alguém a seguir-me a mim ou ao Pecco esta época e eles não disseram nada. Quero que eles se acalmem e compreendam a minha situação. Sou um piloto da Ducati. Quando ganho, é para a minha equipa, mas também para a Ducati. Espero que eles também estejam contentes por eu ter conseguido ganhar."

Qual é a estratégia para a corrida de sprint? "Tenho de ganhar ou, pelo menos, terminar à frente do Pecco", disse o segundo classificado do campeonato. "Vou dar tudo para ficar à frente dele. Sexta-feira foi um bom dia, quase ideal. Mas isso não é uma vitória, não é nada."

Resultado da qualificação de MotoGP, Valência (24.11.):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.142 min

2º Martin, Ducati, +0,147 seg

3º Zarco, Ducati, +0,154

4º Di Giannantonio, Ducati, +0,253

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,254

6º Binder, KTM, + 0,260

7º Marc Márquez, Honda, + 0,317

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,328

9.º Miller, KTM, + 0,339

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,429

11º Bastianini, Ducati, + 0,431

12º Alex Márquez, Ducati, + 0,472

13º Quartararo, Yamaha, + 0,473

14º Morbidelli, Yamaha, + 0,633

15º Bagnaia, Ducati, + 0,659

16º Nakagami, Honda, + 0,860

17º Marini, Ducati, + 1,201

18º Augusto Fernández, KTM, + 1,303

19º Rins, Honda, + 1,322

20º Savadori, Aprilia, + 1,653

21º Pol Espargaró, KTM, + 1,798

Resultado MotoGP FP1, Valência (24.11.):

1º Zarco, Ducati, 1:30.191 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,187 seg

3º Martin, Ducati, + 0,259

4º Bezzecchi, Ducati, + 0,299

5º Viñales, Aprilia, + 0,343

6º Quartararo, Yamaha, + 0,365

7º Marc Márquez, Honda, + 0,373

8º Augusto Fernández, KTM, + 0,376

9º Bastianini, Ducati, + 0,620

10º Alex Márquez, Ducati, + 0,666

11º Pol Espargaró, KTM, + 0,683

12º Miller, KTM, + 0,710

13º Bagnaia, Ducati, + 0,778

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,855

15º Morbidelli, Yamaha, + 0,921

16º Brad Binder, KTM, + 1,061

17º Marini, Ducati, + 1,106

18º Nakagami, Honda, + 1,252

19º Rins, Honda, + 1,297

20º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,323

21º Mir, Honda, + 1,362

22º Savadori, Aprilia, + 1,806