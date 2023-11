Marc Márquez (Honda/7º): "He aumentado el riesgo"

Marc Márquez ha tenido un gran viernes en el Circuito Ricardo Tormo de Valencia, de 4,005 km de longitud, asegurándose la séptima plaza a sólo 0,317 segundos del líder y, por lo tanto, accediendo fácilmente a la importante Calificación 2. La escaramuza entre Jorge Martín y Pecco Bagnaia, en la que el subcampeón del mundo puso de los nervios al campeón del mundo y líder del mundial, hasta tal punto que se perdió el importante puesto entre los diez primeros.

"No vi lo que pasó entre Jorge y Pecco", explicó Marc Márquez. Después, durante el briefing con los medios de comunicación, se le informó de que Martin había estado persiguiendo a Bagnaia sin parar hasta que salieron las banderas amarillas y la estrella del Lenovo Ducati no pudo mejorar su tiempo y se perdió la Q2 por el momento. Ahora tiene que asegurarse el primer o segundo puesto en la Q1 del sábado si quiere seguir avanzando.

"Ya he visto en la FP1 de hoy que puedo rodar rápido aquí por mi cuenta sin ningún roce, esa ha sido una importante constatación. Por eso no he tenido que perseguir a ningún piloto en la sesión clasificatoria de la tarde", ha dicho la estrella del Repsol Honda. "Me hubiera gustado ver este espectáculo detrás de ellos... Pero siempre he rodado solo porque me sentía lo suficientemente fuerte. No necesitaba una referencia. Si Jorge ha elegido esa táctica, me gusta, porque está a 23 puntos en el campeonato. Por eso tiene que hacer todo lo que esté en su mano y de acuerdo con las reglas para ganar el campeonato. Si ha puesto nervioso a Pecco de esta manera, felicito a Jorge. Por otro lado, Pecco tiene que mejorar el sábado si quiere ser campeón".

Marc Márquez utiliza ahora la nueva horquilla delantera Öhlins, más larga. "Lo hago porque muchos otros pilotos las utilizan desde el inicio de la temporada. Cuando la probé por primera vez, el rendimiento me pareció muy similar. Pero en lugares de la pista donde la horquilla pincha, por ejemplo en la primera curva de Portimão, donde hay mucha compresión, tienes espacio extra para maniobrar con la horquilla más larga. Esa es la única ventaja".

¿Es la Honda más competitiva en el estrecho y revirado circuito de Valencia que en las pistas de ultramar de las últimas semanas? Márquez: "Este es mi último Gran Premio con Honda. Por eso he decidido aumentar mis ganas de arriesgar. Si aumentas el riesgo, puedes ser más rápido. Me he esforzado por mostrar mi ritmo desde la primera sesión de entrenamientos. Me exijo mucho. No se puede negar que esta pista recién asfaltada me está ayudando mucho, porque el agarre es mejor, lo que ayuda a tapar los problemas de tracción. Es una gran ayuda".

¿Se atreverá Marc a hacer alguna locura en el sprint del sábado, ahora que parece que hay posibilidades de acabar entre los tres primeros? "Dependerá de la clasificación. Si puedes salir desde las dos primeras filas, tienes más posibilidades de hacer una buena carrera. Si sales desde la tercera o cuarta fila, será cada vez más difícil. Así que la clasificación será muy decisiva, porque adelantar es muy difícil aquí en Valencia. Esperemos a ver si podemos hacerlo bien en la calificación. Tomaré más riesgos. Y si haces eso, todo es posible. Entonces puedes conseguir un mejor resultado, pero también aumenta el riesgo de caerte".

Pero el primer test de Ducati con el Gresini Racing le espera el martes. Por lo tanto, el seis veces Campeón del Mundo de MotoGP debe mantenerse sano, pregunta SPEEDWEEK.com. Márquez: "Ya me conoces. Miro día a día. Ahora ya hemos dejado atrás el viernes. Seguiré dando el 100%. No pienso en el martes. Vivo el momento y daré el máximo el sábado y el domingo".

De este modo, los más de 90.000 espectadores en pista y los millones de telespectadores pueden prepararse para un espectáculo único con el número 93.

Resultado MotoGP clasificación, Valencia (24.11.):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.142 min.

2º Martin, Ducati, + 0.147 seg

3º Zarco, Ducati, + 0.154

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0.253

5º Bezzecchi, Ducati, + 0.254

6º Binder, KTM, + 0.260

7º Marc Márquez, Honda, + 0.317

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.328

9º Miller, KTM, + 0.339

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.429

11º Bastianini, Ducati, + 0.431

12º Alex Márquez, Ducati, + 0.472

13º Quartararo, Yamaha, + 0.473

14º Morbidelli, Yamaha, + 0.633

15º Bagnaia, Ducati, + 0.659

16º Nakagami, Honda, + 0.860

17º Marini, Ducati, + 1.201

18º Augusto Fernández, KTM, + 1.303

19º Rins, Honda, + 1.322

20º Savadori, Aprilia, + 1.653

21º Pol Espargaró, KTM, + 1.798

Resultado MotoGP FP1, Valencia (24.11.):

1º Zarco, Ducati, 1:30.191 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0.187 seg.

3º Martin, Ducati, + 0.259

4º Bezzecchi, Ducati, + 0.299

5º Viñales, Aprilia, + 0.343

6º Quartararo, Yamaha, + 0,365

7º Marc Márquez, Honda, + 0.373

8º Augusto Fernández, KTM, + 0.376

9º Bastianini, Ducati, + 0.620

10º Alex Márquez, Ducati, + 0.666

11º Pol Espargaró, KTM, + 0.683

12º Miller, KTM, + 0.710

13º Bagnaia, Ducati, + 0.778

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0.855

15. Morbidelli, Yamaha, + 0.921

16º Brad Binder, KTM, + 1.061

17º Marini, Ducati, + 1.106

18º Nakagami, Honda, + 1.252

19º Rins, Honda, + 1.297

20º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.323

21º Mir, Honda, + 1.362

22º Savadori, Aprilia, + 1.806