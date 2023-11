Marc Márquez (Honda/7e) : "J'ai augmenté les risques".

Marc Márquez a vécu un vendredi très fort sur le circuit Ricardo Tormo de Valence, long de 4,005 km, puisqu'il s'est assuré la septième place avec seulement 0,317 seconde de retard, ce qui lui a permis d'accéder directement et sans problème à l'importante séance de qualification 2. L'escarmouche entre Jorge Martin et Pecco Bagnaia, au cours de laquelle le deuxième du championnat du monde a tellement tapé sur les nerfs du champion du monde et leader du championnat qu'il a manqué l'importante place dans le top 10.

"Je n'ai pas vu ce qui s'est passé entre Jorge et Pecco", a expliqué Marc Márquez. Il s'est ensuite laissé dire lors du media debrief que Martin avait roulé sans arrêt derrière Bagnaia jusqu'à ce que des drapeaux jaunes soient sortis et que la star Lenovo Ducati ne puisse plus améliorer son temps et manque provisoirement la Q2. Il doit maintenant s'assurer la première ou la deuxième place en Q1 samedi s'il veut encore monter.

"J'ai vu dès la FP1 d'aujourd'hui que je pouvais rouler vite ici de mon propre chef, sans ombre au tableau, c'était un constat important. C'est pourquoi je n'ai pas eu à suivre un pilote lors des essais chronométrés de l'après-midi", a décrit la star de Repsol Honda. "J'aurais aimé regarder ce spectacle derrière eux... Mais j'ai toujours roulé seul parce que je me sentais assez fort. Je n'avais pas besoin de référence. Si Jorge a choisi une telle tactique, elle me plaît, car il a 23 points de retard au championnat du monde. Il doit donc faire tout ce qui est en son pouvoir et conforme aux règles pour gagner encore le championnat. S'il a rendu Pecco nerveux de cette manière, je félicite Jorge. D'un autre côté, Pecco devra faire mieux samedi s'il veut être champion".

Marc Márquez utilise désormais la nouvelle fourche avant Öhlins, plus longue. "Je le fais parce que beaucoup d'autres pilotes l'utilisent aussi depuis le début de la saison. Lorsque je l'ai essayée pour la première fois, les performances semblaient très similaires. Mais dans les endroits du circuit où la fourche passe, par exemple dans le premier virage de Portimão, où il y a une forte compression, tu as une marge de manœuvre supplémentaire avec la fourche plus longue. C'est le seul avantage".

La Honda est-elle plus compétitive sur la piste étroite et sinueuse de Valence que sur les circuits d'outre-mer des dernières semaines ? Márquez : "C'est mon dernier Grand Prix avec Honda. C'est pourquoi j'ai décidé d'augmenter ma prise de risque. Si tu augmentes le risque, tu peux être plus rapide. Je me suis efforcé de montrer mon rythme dès les premiers essais. Je fais des efforts. On ne peut pas nier que cette piste nouvellement asphaltée m'aide beaucoup, car l'adhérence est meilleure, ce qui permet de masquer les problèmes de traction. C'est une grande aide".

Marc va-t-il maintenant se lancer dans quelques folies au sprint samedi, alors que des chances de se retrouver dans le top 3 semblent se dessiner ? "Cela dépendra des qualifications. Si tu peux partir des deux premières lignes, tu as plus de chances de faire une bonne course. Si tu pars de la troisième ou de la quatrième ligne, ce sera de plus en plus difficile. Les qualifications seront donc très décisives, car ici à Valence, les dépassements sont très difficiles. Attendons de voir si les qualifications se passent bien. Je vais prendre plus de risques. Et si tu le fais, tout est possible. Tu peux alors obtenir un meilleur résultat, mais il y a aussi un risque accru de chute".

Mais mardi, le premier test Ducati avec Gresini Racing l'attend. Le sextuple champion du monde MotoGP doit donc absolument rester en bonne santé, a demandé SPEEDWEEK.com. Márquez : "Tu me connais. Je regarde au jour le jour. Maintenant, le vendredi est derrière nous. Je vais continuer à me donner à 100 pour cent. Je ne pense pas à mardi. Je vis le moment présent et je vais faire le maximum samedi et dimanche".

Autrement dit, les plus de 90 000 spectateurs présents sur le circuit et les millions de téléspectateurs peuvent s'attendre à un spectacle unique du numéro 93.

Résultat des essais chronométrés MotoGP, Valence (24.11.) :

1. Viñales, Aprilia, 1:29,142 min

2. Martin, Ducati, + 0,147 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,154

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,253

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,254

6. Binder, KTM, + 0,260

7. Marc Márquez, Honda, + 0,317

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,328

9. Miller, KTM, + 0,339

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,429

11. Bastianini, Ducati, + 0,431

12. Alex Márquez, Ducati, + 0,472

13. Quartararo, Yamaha, + 0,473

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,633

15. Bagnaia, Ducati, + 0,659

16. Nakagami, Honda, + 0,860

17. Marini, Ducati, + 1,201

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,303

19. Rins, Honda, + 1,322

20. Savadori, Aprilia, + 1,653

21e Pol Espargaró, KTM, + 1,798

Résultat MotoGP FP1, Valence (24.11.) :

1. Zarco, Ducati, 1:30,191 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,187 sec

3. Martin, Ducati, + 0,259

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,299

5. Viñales, Aprilia, + 0,343

6. Quartararo, Yamaha, + 0,365

7. Marc Márquez, Honda, + 0,373

8. Augusto Fernández, KTM, + 0,376

9. Bastianini, Ducati, + 0,620

10. Alex Márquez, Ducati, + 0,666

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,683

12. Miller, KTM, + 0,710

13. Bagnaia, Ducati, + 0,778

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,855

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,921

16. Brad Binder, KTM, + 1,061

17. Marini, Ducati, + 1,106

18. Nakagami, Honda, + 1,252

19. Rins, Honda, + 1,297

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,323

21e Mir, Honda, + 1,362

22e Savadori, Aprilia, + 1,806