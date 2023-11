Marc Márquez (Honda/7°): "Ho aumentato il rischio".

Marc Márquez ha disputato un ottimo venerdì sui 4,005 km del Circuito Ricardo Tormo di Valencia, conquistando il settimo posto a soli 0,317 secondi dal leader e accedendo così senza problemi all'importante Qualifica 2. La schermaglia tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia, in cui il vicecampione del mondo ha fatto saltare i nervi al campione del mondo e leader della classifica iridata, tanto da fargli perdere l'importante piazzamento nella top ten.

"Non ho visto cosa è successo tra Jorge e Pecco", ha spiegato Marc Márquez. Durante il debriefing con i media gli è stato detto che Martin ha inseguito Bagnaia senza sosta fino all'uscita delle bandiere gialle e che il campione della Lenovo Ducati non è riuscito a migliorare il suo tempo, perdendo per il momento la Q2. Ora deve assicurarsi il 1° o il 2° posto nella Q1 di sabato se vuole ancora avanzare.

"Già nelle FP1 di oggi ho visto che qui posso andare forte da solo, senza alcuno sfregamento, e questa è stata una constatazione importante. Per questo motivo non ho dovuto inseguire nessun pilota nelle qualifiche del pomeriggio", ha detto il pilota Repsol Honda. "Mi sarebbe piaciuto assistere a questo spettacolo dietro di loro... Ma ho sempre guidato da solo perché mi sentivo abbastanza forte. Non avevo bisogno di un riferimento. Se Jorge ha scelto questa tattica, mi piace, perché ha 23 punti di ritardo in campionato. Per questo deve fare tutto ciò che è in suo potere e secondo le regole per vincere il campionato. Se ha fatto innervosire Pecco in questo modo, allora mi congratulo con Jorge. D'altra parte, Pecco deve migliorare sabato se vuole diventare campione".

Marc Márquez utilizza ora la nuova forcella anteriore Öhlins più lunga. "Lo faccio perché molti altri piloti la utilizzano dall'inizio della stagione. Quando l'ho provata per la prima volta, le prestazioni sembravano molto simili. Ma nei punti del tracciato in cui la forcella si fa sentire, ad esempio nella prima curva di Portimão, dove c'è molta compressione, con la forcella più lunga si ha più spazio per manovrare. Questo è l'unico vantaggio".

La Honda è più competitiva sul circuito stretto e tortuoso di Valencia rispetto alle piste d'oltremare delle ultime settimane? Márquez: "Questo è il mio ultimo Gran Premio con la Honda. Per questo ho deciso di aumentare la mia disponibilità a rischiare. Se si aumenta il rischio, si può essere più veloci. Ho cercato di mostrare il mio ritmo fin dalla prima sessione di prove. Mi sono spinto molto in là. Non si può negare che questa nuova pista asfaltata mi stia aiutando molto, perché l'aderenza è migliore, il che aiuta a coprire i problemi di trazione. È un grande aiuto".

Marc tenterà qualche mossa folle nello sprint di sabato, ora che sembra esserci la possibilità di arrivare tra i primi tre? "Dipenderà dalle qualifiche. Se si riesce a partire dalle prime due file, si hanno maggiori possibilità di fare una buona gara. Se si parte dalla terza o quarta fila, sarà sempre più difficile. Le qualifiche saranno quindi molto decisive, perché qui a Valencia i sorpassi sono molto difficili. Aspettiamo di vedere se riusciremo a fare bene in qualifica. Mi prenderò più rischi. E se lo fai, tutto è possibile. Si può ottenere un risultato migliore, ma aumenta anche il rischio di cadere".

Il primo test Ducati con Gresini Racing è previsto per martedì. Il sei volte campione del mondo della MotoGP deve quindi rimanere in salute, ha chiesto SPEEDWEEK.com. Márquez: "Mi conoscete. Guardo di giorno in giorno. Ora abbiamo il venerdì alle spalle. Continuerò a dare il 100 per cento. Non penso a martedì. Vivo il momento e darò il massimo sabato e domenica".

Questo significa che gli oltre 90.000 spettatori presenti in pista e i milioni di telespettatori possono prepararsi ad assistere a uno spettacolo unico del numero 93.

Risultati qualifiche MotoGP, Valencia (24.11.):

1° Viñales, Aprilia, 1:29.142 min.

2. Martin, Ducati, + 0,147 sec.

3. Zarco, Ducati, + 0,154

4° Di Giannantonio, Ducati, + 0,253

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,254

6° Binder, KTM, + 0,260

7. Marc Márquez, Honda, + 0,317

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,328

9° Miller, KTM, + 0,339

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,429

11° Bastianini, Ducati, + 0,431

12° Alex Márquez, Ducati, + 0,472

13° Quartararo, Yamaha, + 0,473

14° Morbidelli, Yamaha, + 0,633

15° Bagnaia, Ducati, + 0,659

16° Nakagami, Honda, + 0,860

17° Marini, Ducati, + 1,201

18° Augusto Fernández, KTM, + 1.303

19° Rins, Honda, + 1.322

20° Savadori, Aprilia, + 1.653

21° Pol Espargaró, KTM, + 1.798

Risultati MotoGP FP1, Valencia (24.11.):

1° Zarco, Ducati, 1:30.191 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,187 sec.

3° Martin, Ducati, + 0,259

4° Bezzecchi, Ducati, + 0,299

5° Viñales, Aprilia, + 0,343

6° Quartararo, Yamaha, + 0,365

7. Marc Márquez, Honda, + 0,373

8. Augusto Fernández, KTM, + 0,376

9° Bastianini, Ducati, + 0,620

10° Alex Márquez, Ducati, + 0,666

11° Pol Espargaró, KTM, + 0,683

12° Miller, KTM, + 0,710

13° Bagnaia, Ducati, + 0,778

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,855

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,921

16° Brad Binder, KTM, + 1,061

17° Marini, Ducati, + 1.106

18° Nakagami, Honda, + 1.252

19° Rins, Honda, + 1.297

20° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.323

21° Mir, Honda, + 1.362

22° Savadori, Aprilia, + 1.806