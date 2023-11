Marc Márquez (Honda/7º): "Aumentei o risco"

Marc Márquez teve uma sexta-feira forte no Circuito Ricardo Tormo, em Valência, com 4,005 km de extensão, garantindo o sétimo lugar a apenas 0,317 segundos do líder e passando assim diretamente para a importante Qualificação 2. A escaramuça entre Jorge Martin e Pecco Bagnaia, na qual o vice-campeão do mundo se envolveu, irritou o campeão do mundo e líder do campeonato mundial, de tal forma que ele perdeu o importante lugar entre os dez primeiros.

"Não vi o que aconteceu entre o Jorge e o Pecco", explicou Marc Márquez. Foi-lhe então dito, durante o briefing aos media, que Martin tinha estado a perseguir Bagnaia sem parar até que as bandeiras amarelas apareceram e a estrela da Lenovo Ducati não conseguiu melhorar o seu tempo e perdeu a Q2 para já. Agora ele tem de garantir o 1º ou 2º lugar na Q1 no Sábado se ainda quiser avançar.

"Já vi hoje no FP1 que posso andar depressa aqui sozinho, sem qualquer fricção, o que foi uma constatação importante. Foi por isso que não tive de andar atrás de nenhum piloto na qualificação da tarde", disse a estrela da Repsol Honda. "Gostaria de ter assistido a este espetáculo atrás deles... Mas andei sempre sozinho porque me sentia suficientemente forte. Não precisava de uma referência. Se o Jorge escolheu esta tática, gosto dela, porque ele está 23 pontos atrás no campeonato. É por isso que ele tem de fazer tudo o que estiver ao seu alcance e de acordo com as regras para ganhar o campeonato. Se ele pôs o Pecco nervoso desta forma, então felicito o Jorge. Por outro lado, o Pecco tem de melhorar no sábado se quiser ser campeão."

Marc Márquez utiliza agora a nova forquilha dianteira Öhlins, mais comprida. "Estou a fazer isto porque muitos outros pilotos têm estado a usá-la desde o início da época. Quando a experimentei pela primeira vez, o desempenho parecia muito semelhante. Mas em sítios da pista onde a forquilha é mais forte, por exemplo, na primeira curva em Portimão, onde há muita compressão, temos mais espaço de manobra com a forquilha mais comprida. Essa é a única vantagem".

A Honda é mais competitiva no apertado e sinuoso circuito de Valência do que nas pistas ultramarinas das últimas semanas? Márquez: "Este é o meu último Grande Prémio com a Honda. É por isso que decidi aumentar a minha vontade de correr riscos. Se aumentarmos o risco, podemos ser mais rápidos. Esforcei-me por mostrar o meu ritmo desde a primeira sessão de treinos. Estou a esforçar-me muito. É inegável que esta nova pista de asfalto está a ajudar-me muito, porque a aderência é melhor, o que ajuda a cobrir os problemas de tração. Isso é uma grande ajuda".

Será que Marc vai tentar algumas manobras loucas no sprint de sábado, agora que parece haver uma hipótese de terminar entre os três primeiros? "Isso vai depender da qualificação. Se conseguirmos partir das duas primeiras filas, temos mais hipóteses de fazer uma boa corrida. Se partirmos da terceira ou quarta fila, será cada vez mais difícil. Por isso, a qualificação será muito decisiva, porque as ultrapassagens são muito difíceis aqui em Valência. Vamos esperar e ver se conseguimos ter um bom desempenho na qualificação. Vou correr mais riscos. E se fizermos isso, tudo é possível. Então podes conseguir um resultado melhor, mas também há um risco maior de acidente."

Mas o primeiro teste da Ducati com a Gresini Racing espera-o na terça-feira. O seis vezes Campeão do Mundo de MotoGP tem, por isso, de se manter saudável, perguntou o SPEEDWEEK.com. Márquez: "Vocês conhecem-me. Eu olho de um dia para o outro. Agora temos a sexta-feira atrás de nós. Vou continuar a dar 100 por cento. Não estou a pensar na terça-feira. Estou a viver o momento e vou dar o máximo no sábado e no domingo."

Isto significa que os mais de 90.000 espectadores na pista e os milhões de telespectadores podem preparar-se para um espetáculo único do número 93.

Resultado da qualificação de MotoGP, Valência (24.11.):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.142 min

2º Martin, Ducati, + 0,147 seg

3º Zarco, Ducati, + 0,154

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0,253

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,254

6º Binder, KTM, + 0,260

7º Marc Márquez, Honda, + 0,317

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,328

9.º Miller, KTM, + 0,339

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,429

11º Bastianini, Ducati, + 0,431

12º Alex Márquez, Ducati, + 0,472

13º Quartararo, Yamaha, + 0,473

14º Morbidelli, Yamaha, + 0,633

15º Bagnaia, Ducati, + 0,659

16º Nakagami, Honda, + 0,860

17º Marini, Ducati, + 1,201

18º Augusto Fernández, KTM, + 1,303

19º Rins, Honda, + 1,322

20º Savadori, Aprilia, + 1,653

21º Pol Espargaró, KTM, + 1,798

Resultado MotoGP FP1, Valência (24.11.):

1º Zarco, Ducati, 1:30.191 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,187 seg

3º Martin, Ducati, + 0,259

4º Bezzecchi, Ducati, + 0,299

5º Viñales, Aprilia, + 0,343

6º Quartararo, Yamaha, + 0,365

7º Marc Márquez, Honda, + 0,373

8º Augusto Fernández, KTM, + 0,376

9º Bastianini, Ducati, + 0,620

10º Alex Márquez, Ducati, + 0,666

11º Pol Espargaró, KTM, + 0,683

12º Miller, KTM, + 0,710

13º Bagnaia, Ducati, + 0,778

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,855

15º Morbidelli, Yamaha, + 0,921

16º Brad Binder, KTM, + 1,061

17º Marini, Ducati, + 1,106

18º Nakagami, Honda, + 1,252

19º Rins, Honda, + 1,297

20º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,323

21º Mir, Honda, + 1,362

22º Savadori, Aprilia, + 1,806