Maverick Viñales (Aprilia/1.) : "Le départ est un souci".

La star d'Aprilia Maverick Viñales a réalisé le meilleur temps vendredi lors de la finale du MotoGP à Valence et a parlé de la phase extraordinairement importante pour Aprilia en vue de 2024.

Maverick Viñales a signé le meilleur temps de ce vendredi de MotoGP à Valence. Raúl Fernández et Aleix Espargaró, deux autres pilotes de la RS-GP23, se sont classés dans le top 10 : "C'était rapide - oui, ça s'est bien passé", a déclaré Viñales. "Aujourd'hui, nous avons porté beaucoup d'attention au grip et à l'équilibre de la moto. Cela nous donne maintenant l'espoir de maintenir ce niveau pendant le week-end".

Viñales est clair pour le reste du week-end : "Nous voulons réaliser une magnifique performance. Le temps au tour est incroyable, c'est ce qui m'a surpris - pas la position. Je pensais qu'une 1:29,3 min ou 1:29,4 min serait bien, mais cela n'aurait suffi que pour la septième place maintenant. C'est fou comme nous sommes rapides ici. Les pneus fonctionnent bien, la piste aussi".

"Maintenant que nous avons trouvé quel équilibre il nous faut, beaucoup de choses sont plus faciles. Nous voulons faire un tour parfait, un tour magique, demain. Nous voulons voir si nous pouvons faire un tour d'une minute 28 secondes. Le temps sera différent, il fera plus frais. Mais c'est aussi un pas pour la moto, elle sera plus rapide".

"Il fera froid, mais le pneu tendre à l'avant fonctionne bien. Ce sera difficile, mais j'espère que cela ira dans notre sens. Nous avons une chance ; tout dépendra de la qualification. Si nous faisons une bonne qualification, nous pouvons réussir une très bonne finale de championnat du monde", affirme Maverick avec conviction.

Le vétéran confirme et dissipe les doutes : "Nous avons eu suffisamment de temps aujourd'hui pour régler la moto. Au final, le pneu dur sera le seul pneu pour la course, le tendre sera pour l'attaque des temps. Nous verrons bien ! Nous avons identifié certaines choses à Sepang samedi - nous avons fait un grand pas. Nous avons continué à Doha et nous voulons confirmer ici - il s'agit de la direction à prendre pour la nouvelle moto - c'est donc très important !"

Concernant le problème de démarrage d'Aprilia, il a déclaré : "Nous avons maintenant fait un meilleur compromis entre la puissance et la manière dont l'embrayage réagit. Mais nous sommes encore loin des KTM et de Jorge Martin".

Mais il a ensuite révélé : "Je sais cependant que Savadori utilise un autre, un nouvel embrayage, de l'Aprilia, et nous espérons qu'il nous permettra de faire un pas de plus".