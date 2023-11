Maverick Viñales (Aprilia/1°): "La partenza è preoccupante".

Maverick Viñales, stella dell'Aprilia, ha ottenuto il miglior tempo nella finale del MotoGP a Valencia venerdì scorso e ha parlato della fase estremamente importante per Aprilia in vista del 2024.

Maverick Viñales ha ottenuto il miglior tempo nel venerdì della MotoGP a Valencia. Altri due piloti della RS-GP23, Raúl Fernández e Aleix Espargaró, si sono piazzati nella top 10. "È stato veloce, sì, è andata bene", ha detto Viñales. "Oggi abbiamo prestato molta attenzione all'aderenza e al bilanciamento della moto. Ora speriamo di poter mantenere questo livello nel corso del weekend".

Viñales ha le idee chiare per il resto del weekend: "Vogliamo mostrare una prestazione meravigliosa. Il tempo sul giro è incredibile, questo mi ha sorpreso, non la posizione. Pensavo che un 1'29.3 o 1'29.4 sarebbe stato buono, ma sarebbe stato sufficiente per il settimo posto. È pazzesco quanto siamo veloci qui. Le gomme funzionano bene e anche la pista va bene".

"Ora che abbiamo trovato il bilanciamento di cui abbiamo bisogno, molte cose sono più facili. Domani vogliamo fare un giro perfetto, un giro magico. Vogliamo vedere se riusciamo a fare un giro di 1:28 minuti. Il tempo sarà diverso, sarà più fresco. Ma questo sarà anche un passo avanti per la moto, che sarà più veloce".

"Farà freddo, ma la gomma anteriore morbida funziona bene. Sarà difficile, ma spero che vada a nostro favore. Abbiamo una possibilità; tutto dipende dalle qualifiche. Se faremo una buona qualifica, potremo disputare un ottimo finale di Campionato del Mondo", è convinto Maverick.

Il veterano conferma e dissipa le preoccupazioni: "Oggi c'è stato abbastanza tempo per mettere a punto la moto. Alla fine, la gomma dura è l'unica per la gara, quella morbida è per il time attack. Vedremo! Sabato a Sepang abbiamo individuato molto: abbiamo fatto un grande passo avanti. A Doha abbiamo fatto un ulteriore passo avanti e qui vogliamo confermarlo di nuovo - si tratta della direzione per la nuova moto - quindi è molto importante!".

Per quanto riguarda il problema di avviamento dell'Aprilia, ha detto: "Ora abbiamo raggiunto un compromesso migliore tra la potenza e il modo in cui la frizione reagisce. Ma siamo ancora lontani dalle KTM e da Jorge Martin".

Ma poi ha rivelato: "Tuttavia, so che Savadori sta usando una frizione diversa, una nuova, rispetto a quella dell'Aprilia e speriamo che ci faccia fare un ulteriore passo avanti".