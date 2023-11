Maverick Viñales (Aprilia/1º): "O início é preocupante"

A estrela da Aprilia, Maverick Viñales, estabeleceu o tempo mais rápido na final do MotoGP em Valência, na sexta-feira, e falou sobre a fase extremamente importante para a Aprilia com vista a 2024.

por Johannes Orasche - Automatic translation from German

Maverick Viñales estabeleceu o tempo mais rápido da sexta-feira de MotoGP em Valência. Dois outros pilotos da RS-GP23, Raúl Fernández e Aleix Espargaró, terminaram no top 10. "Foi rápido - sim, correu bem," disse Viñales. "Prestámos muita atenção à aderência e ao equilíbrio da moto hoje. Agora dá-nos esperança de que podemos manter este nível durante o fim de semana."

Viñales é claro para o resto do fim de semana: "Queremos mostrar um desempenho maravilhoso. O tempo da volta é incrível, isso surpreendeu-me - não a posição. Pensei que um 1'29.3 ou 1'29.4 seria bom, mas isso só seria suficiente para o sétimo lugar. É uma loucura a rapidez com que estamos aqui. Os pneus estão a funcionar bem, a pista também está boa."

"Agora que descobrimos o equilíbrio de que precisamos, muitas coisas são mais fáceis. Queremos fazer uma volta perfeita, uma volta mágica amanhã. Queremos ver se conseguimos fazer uma volta em 1:28 minutos. O tempo vai estar diferente, vai estar mais fresco. Mas isso também vai ser um passo para a mota, vai ser mais rápida."

"Vai estar frio, mas o pneu dianteiro macio funciona bem. Vai ser complicado, mas espero que nos corra bem. Temos uma hipótese; tudo depende da qualificação. Se fizermos uma boa qualificação, podemos ter uma final de Campeonato do Mundo muito boa," Maverick está convencido.

O veterano confirma e dissipa as preocupações: "Hoje houve tempo suficiente para preparar a mota. No final, o pneu duro é o único pneu para a corrida, o macio é para o contrarrelógio. Veremos! Identificámos muito em Sepang no sábado - demos um grande passo. Em Doha foi mais longe e aqui queremos confirmar isso novamente - é sobre a direção da nova moto - por isso é muito importante!"

Sobre o problema de arranque da Aprilia, ele disse: "Conseguimos agora um melhor compromisso entre a potência e a forma como a embraiagem reage. Mas ainda estamos muito longe das KTMs e do Jorge Martin."

Mas depois revelou: "No entanto, sei que o Savadori está a usar uma embraiagem diferente, uma nova, da Aprilia e esperamos que nos leve um passo em frente."