Brad Binder sul duello per il titolo: "Possiamo riderci sopra".

Il sudafricano Brad Binder si è già assicurato il quarto posto nel Campionato del Mondo in vista della finale del MotoGP di questo fine settimana a Valencia. Venerdì è stato ancora una volta il miglior pilota KTM con il sesto posto.

Brad Binder ha incantato i fan del Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo nelle sessioni di prove del venerdì con alcune spettacolari scivolate in curva, e il pilota della KTM è stato anche veloce: con il sesto posto nelle qualifiche di venerdì pomeriggio, ha perso solo 0,260 secondi dal miglior tempo di Maverick Vinales (Aprilia) , accedendo così direttamente alle qualifiche 2 di sabato.

Per il sudafricano, la finale della MotoGP è tutta una questione di risultati individuali, visto che si è già assicurato il quarto posto nel Campionato del Mondo. "Non è andata male", ha detto Binder. "È andata peggio al mattino e un po' meglio nel pomeriggio, quando abbiamo cambiato l'assetto. Ci sono state molte bandiere gialle".

Il pilota della Red Bull ha commentato il nuovo asfalto: "Ha una buona aderenza all'ingresso delle curve, ma la ruota anteriore scivola via facilmente, il che è strano. Anche quando si schiaccia l'acceleratore si ha una sensazione strana, non come a Valencia. La superficie è più veloce, ma vicino alla linea di gara è terribilmente sporca. Ma mi aspetto che la situazione migliori nel corso del weekend".

Ha riconosciuto glieventi tra i contendenti al titolo Pecco Bagnaia e Jorge Martin con un sorriso e ha detto che la sua posizione è "abbastanza comoda" e che "può riderci sopra".

Risultati qualifiche MotoGP, Valencia (24.11.):

1° Viñales, Aprilia, 1:29.142 min.

2. Martin, Ducati, + 0,147 sec.

3. Zarco, Ducati, + 0,154

4° Di Giannantonio, Ducati, + 0,253

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,254

6° Binder, KTM, + 0,260

7. Marc Márquez, Honda, + 0,317

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,328

9° Miller, KTM, + 0,339

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,429

11° Bastianini, Ducati, + 0,431

12° Alex Márquez, Ducati, + 0,472

13° Quartararo, Yamaha, + 0,473

14° Morbidelli, Yamaha, + 0,633

15° Bagnaia, Ducati, + 0,659

16° Nakagami, Honda, + 0,860

17° Marini, Ducati, + 1,201

18° Augusto Fernández, KTM, + 1.303

19° Rins, Honda, + 1.322

20° Savadori, Aprilia, + 1.653

21° Pol Espargaró, KTM, + 1.798

Risultati MotoGP FP1, Valencia (24.11.):

1° Zarco, Ducati, 1:30.191 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,187 sec.

3° Martin, Ducati, + 0,259

4° Bezzecchi, Ducati, + 0,299

5° Viñales, Aprilia, + 0,343

6° Quartararo, Yamaha, + 0,365

7. Marc Márquez, Honda, + 0,373

8. Augusto Fernández, KTM, + 0,376

9° Bastianini, Ducati, + 0,620

10° Alex Márquez, Ducati, + 0,666

11° Pol Espargaró, KTM, + 0,683

12° Miller, KTM, + 0,710

13° Bagnaia, Ducati, + 0,778

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,855

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,921

16° Brad Binder, KTM, + 1,061

17° Marini, Ducati, + 1.106

18° Nakagami, Honda, + 1.252

19° Rins, Honda, + 1.297

20° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.323

21° Mir, Honda, + 1.362

22° Savadori, Aprilia, + 1.806