Brad Binder sobre o duelo pelo título: "Posso rir-me disso"

O sul-africano Brad Binder já garantiu o quarto lugar no Campeonato do Mundo antes da final do MotoGP deste fim de semana em Valência. Na sexta-feira, ele foi mais uma vez o melhor piloto da KTM, com o sexto lugar.

Brad Binder encantou os fãs do Circuito da Comunidade Valenciana Ricardo Tormo nos treinos de sexta-feira com alguns deslizes espectaculares nas curvas, e a figura de proa da KTM também foi rápida: em sexto lugar na qualificação na tarde de sexta-feira, perdeu apenas 0,260 segundos para o melhor tempo de Maverick Vinales (Aprilia) e assim passou diretamente para a Qualificação 2 no sábado.

Para o sul-africano, o final do MotoGP tem tudo a ver com resultados individuais, uma vez que já garantiu o quarto lugar no Campeonato do Mundo. "Não foi mau," disse Binder. "Foi pior de manhã e um pouco melhor à tarde, quando mudámos a afinação. Houve muitas bandeiras amarelas."

O piloto da Red Bull comentou sobre o novo asfalto: "Tem bastante aderência na entrada das curvas, mas a roda dianteira escorrega facilmente, o que é estranho. Mesmo quando se pisa o acelerador, a sensação é estranha, não é como em Valência. A superfície é mais rápida, mas junto à linha de corrida está muito suja. Mas espero que melhore durante o fim de semana".

Reconheceuos acontecimentos entre os candidatos ao título Pecco Bagnaia e Jorge Martin com um sorriso e disse que a sua posição era "bastante confortável" e que "pode rir-se disso".

Resultado da qualificação de MotoGP, Valência (24.11.):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.142 min

2º Martin, Ducati, + 0,147 seg

3º Zarco, Ducati, + 0,154

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0,253

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,254

6º Binder, KTM, + 0,260

7º Marc Márquez, Honda, + 0,317

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,328

9.º Miller, KTM, + 0,339

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,429

11º Bastianini, Ducati, + 0,431

12º Alex Márquez, Ducati, + 0,472

13º Quartararo, Yamaha, + 0,473

14º Morbidelli, Yamaha, + 0,633

15º Bagnaia, Ducati, + 0,659

16º Nakagami, Honda, + 0,860

17º Marini, Ducati, + 1,201

18º Augusto Fernández, KTM, + 1,303

19º Rins, Honda, + 1,322

20º Savadori, Aprilia, + 1,653

21º Pol Espargaró, KTM, + 1,798

Resultado MotoGP FP1, Valência (24.11.):

1º Zarco, Ducati, 1:30.191 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,187 seg

3º Martin, Ducati, + 0,259

4º Bezzecchi, Ducati, + 0,299

5º Viñales, Aprilia, + 0,343

6º Quartararo, Yamaha, + 0,365

7º Marc Márquez, Honda, + 0,373

8º Augusto Fernández, KTM, + 0,376

9º Bastianini, Ducati, + 0,620

10º Alex Márquez, Ducati, + 0,666

11º Pol Espargaró, KTM, + 0,683

12º Miller, KTM, + 0,710

13º Bagnaia, Ducati, + 0,778

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,855

15º Morbidelli, Yamaha, + 0,921

16º Brad Binder, KTM, + 1,061

17º Marini, Ducati, + 1,106

18º Nakagami, Honda, + 1,252

19º Rins, Honda, + 1,297

20º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,323

21º Mir, Honda, + 1,362

22º Savadori, Aprilia, + 1,806