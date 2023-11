Pecco Bagnaia (15º): Martin debe hacer su trabajo

"Esperaba un poco no entrar en la Q2. Porque fui lento", dijo Francesco "Pecco" Bagnaia abiertamente el viernes por la noche en Valencia. "Me costó mucho por la mañana y lo mismo por la tarde. Normalmente conseguimos terminar el trabajo el viernes, pero hoy no lo hemos conseguido."

"Ya hemos mirado los datos. Pierdo medio segundo en tres curvas, que es mucho. Afortunadamente, sólo son tres curvas y podemos identificar el problema bastante bien. No tengo buenas sensaciones con el tren delantero y estoy perdiendo mucho tiempo en la entrada de las curvas 1, 2 y 6. Intentaremos mejorarlo para mañana. Intentaremos mejorarlo de cara a mañana, y tenemos tiempo para hacerlo", ha declarado tranquilizador el piloto oficial de Ducati a pesar de terminar 15º en la sesión clasificatoria.

Preguntado por la estrategia de su rival en el campeonato del mundo Jorge Martín (21 puntos por detrás), que le perseguía como una sombra en la crono, Bagnaia se mostró rotundamente relajado. "Creo que ha sido así los tres últimos fines de semana. A menudo aguanta. Pero creo que también está bien que intente algo. Tiene que intentar algo, aunque es mejor que se concentre en su trabajo porque, como él mismo ha dicho, tiene que ganar las dos carreras. Y de momento no es el más rápido", añadió el italiano con sentido.

Pero, ¿logró el español poner un poco nervioso al defensor del título? "Iba tan lento que habría sido difícil entrar en la Q2 en cualquier caso", respondió Pecco entre risas. "No, sinceramente no, lleva tres carreras haciéndolo así. Y de todas formas estoy acostumbrado a tener seis o siete pilotos detrás de mí".

Está más preocupado por la fuerte alineación de la clasificación 1, que incluye al ex campeón del mundo Fabio Quartararo, al ganador de Sepang Enea Bastianini y al tercer clasificado Luca Marini de Doha. "Será una Q1 difícil, seguro", admitió Bagnaia. "Lo intentaremos al máximo y, como siempre, encontraremos una solución a los problemas. Y no tenemos que ganar el campeonato el sábado, así que estamos bastante relajados".

El líder del mundial no espera ninguna ayuda de los demás pilotos de Ducati o, al menos, de su compañero en el equipo Lenovo, Bastianini, que ya le había desbancado de la última posición de la Q2 en Mandalika. Bromeó: "Les diré a todos que bajen el acelerador". Sin embargo, Pecco volvió a recalcar: "Una orden de equipo no es necesaria. No me gustan esas cosas".

En general, Bagnaia da una impresión más relajada de cara a la cita decisiva del Campeonato del Mundo de 2023 que antes de ganar su primer título de MotoGP. "Es mejor que el año pasado", reconoce el piloto de 26 años. "No sé si es porque tengo que concentrarme en mejorar mis sensaciones. Pero el año pasado tuve más dificultades con la presión, estaba más nervioso. Hoy acepto que tenemos problemas y tenemos que trabajar. Ya hemos analizado muchas vueltas basándonos en los datos. El hecho de que sólo haya perdido tiempo en tres curvas es fantástico. Eso me hace feliz".

Resultado MotoGP clasificación, Valencia (24.11.):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.142 min

2º Martin, Ducati, +0.147 seg

3º Zarco, Ducati, +0.154

4º Di Giannantonio, Ducati, +0.253

5º Bezzecchi, Ducati, +0.254

6º Binder, KTM, + 0.260

7º Marc Márquez, Honda, + 0.317

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.328

9º Miller, KTM, + 0.339

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.429

11º Bastianini, Ducati, + 0.431

12º Alex Márquez, Ducati, + 0.472

13º Quartararo, Yamaha, + 0.473

14º Morbidelli, Yamaha, + 0.633

15º Bagnaia, Ducati, + 0.659

16º Nakagami, Honda, + 0.860

17º Marini, Ducati, + 1.201

18º Augusto Fernández, KTM, + 1.303

19º Rins, Honda, + 1.322

20º Savadori, Aprilia, + 1.653

21º Pol Espargaró, KTM, + 1.798

Resultado MotoGP FP1, Valencia (24.11.):

1º Zarco, Ducati, 1:30.191 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0.187 seg.

3º Martin, Ducati, + 0.259

4º Bezzecchi, Ducati, + 0.299

5º Viñales, Aprilia, + 0.343

6º Quartararo, Yamaha, + 0,365

7º Marc Márquez, Honda, + 0.373

8º Augusto Fernández, KTM, + 0.376

9º Bastianini, Ducati, + 0.620

10º Alex Márquez, Ducati, + 0.666

11º Pol Espargaró, KTM, + 0.683

12º Miller, KTM, + 0.710

13º Bagnaia, Ducati, + 0.778

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.855

15º Morbidelli, Yamaha, + 0.921

16º Brad Binder, KTM, + 1.061

17º Marini, Ducati, + 1.106

18º Nakagami, Honda, + 1.252

19º Rins, Honda, + 1.297

20º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.323

21º Mir, Honda, + 1.362

22º Savadori, Aprilia, + 1.806