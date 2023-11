Pecco Bagnaia (15e) : Martin devrait faire son travail

Malgré le jeu psychologique de Martin et son entrée manquée en Q2, le candidat au titre MotoGP Pecco Bagnaia est resté étonnamment détendu vendredi à Valence. Le pilote officiel Ducati a affirmé qu'il ne voulait pas non plus d'un ordre d'équipe.

"Je m'attendais un peu à ne pas passer en Q2. Parce que j'étais lent", a déclaré Francesco "Pecco" Bagnaia en toute franchise vendredi soir à Valence. "Le matin, j'ai eu pas mal de mal, et l'après-midi aussi. Normalement, nous parvenons à terminer le travail le vendredi, mais aujourd'hui, nous n'y sommes pas parvenus".

"Nous avons déjà regardé les données. J'ai perdu une demi-seconde dans trois virages, ce qui est beaucoup. Mais heureusement, il n'y a que trois virages et nous pouvons aussi assez bien identifier le problème. Je n'ai pas un bon feeling avec l'avant et je perds beaucoup de temps à l'entrée des virages 1, 2 et 6. Nous allons essayer de l'améliorer pour demain et nous avons le temps pour cela", a rassuré le pilote officiel Ducati malgré sa 15e place lors des essais chronométrés.

Interrogé sur la stratégie de son rival au championnat du monde Jorge Martin (21 points de retard), qui le suivait comme son ombre dans la chasse aux chronos, Bagnaia s'est montré particulièrement serein. "Je pense que c'était déjà le cas lors des trois derniers week-ends. Il s'accroche souvent. Mais je pense qu'il a aussi raison d'essayer quelque chose. Il doit essayer quelque chose - même s'il ferait mieux de se concentrer sur son travail parce que, comme il l'a dit lui-même, il doit gagner les deux courses. Et pour l'instant, il n'est pas le plus rapide", a ajouté l'Italien de manière éloquente.

Mais l'Espagnol a-t-il réussi à rendre le champion en titre un peu nerveux ? "J'étais tellement lent qu'il aurait été difficile de passer en Q2", a répondu Pecco en riant. "Non, honnêtement, il fait ça depuis trois courses. Et de toute façon, j'ai l'habitude d'avoir six ou sept pilotes derrière moi".

Ce qui l'inquiète davantage, c'est la qualification 1, très chargée, avec notamment l'ancien champion du monde Fabio Quartararo, le vainqueur de Sepang Enea Bastianini et le troisième de Doha, Luca Marini. "Ce sera une Q1 difficile, c'est certain", a reconnu Bagnaia. "Nous allons essayer de faire le maximum et, comme toujours, nous trouverons une solution aux problèmes. Et nous n'avons pas besoin de gagner le championnat du monde le samedi, donc nous sommes plutôt détendus".

Le leader du championnat du monde n'espère pas non plus recevoir l'aide des autres pilotes Ducati ou du moins de son coéquipier Lenovo Bastianini, qui l'avait déjà délogé de la dernière place en Q2 à Mandalika. Certes, il a plaisanté : "Je vais dire à tout le monde de fermer les gaz". Mais ensuite, Pecco a affirmé une fois de plus : "Une commande d'équipe n'est pas nécessaire. Je n'aime pas ce genre de choses".

Dans l'ensemble, Bagnaia donne effectivement l'impression d'être plus détendu avant la décision du championnat du monde 2023 qu'avant son premier titre en MotoGP. "C'est mieux que l'année dernière", approuve le pilote de 26 ans. "Je ne sais pas si c'est parce que je dois me concentrer sur l'amélioration de mes sensations. Mais l'an dernier, j'avais plus de mal à gérer la pression, j'étais plus nerveux. Aujourd'hui, j'accepte le fait que nous avons des problèmes et que nous devons travailler. Nous avons déjà analysé de nombreux tours à partir des données. Le fait que je ne perde du temps que dans trois virages est fantastique. Cela me rend heureux".

Résultat des essais chronométrés MotoGP, Valence (24.11.) :

1. Viñales, Aprilia, 1:29,142 min

2. Martin, Ducati, + 0,147 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,154

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,253

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,254

6. Binder, KTM, + 0,260

7. Marc Márquez, Honda, + 0,317

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,328

9. Miller, KTM, + 0,339

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,429

11. Bastianini, Ducati, + 0,431

12. Alex Márquez, Ducati, + 0,472

13. Quartararo, Yamaha, + 0,473

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,633

15. Bagnaia, Ducati, + 0,659

16. Nakagami, Honda, + 0,860

17. Marini, Ducati, + 1,201

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,303

19. Rins, Honda, + 1,322

20. Savadori, Aprilia, + 1,653

21e Pol Espargaró, KTM, + 1,798

Résultat MotoGP FP1, Valence (24.11.) :

1. Zarco, Ducati, 1:30,191 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,187 sec

3. Martin, Ducati, + 0,259

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,299

5. Viñales, Aprilia, + 0,343

6. Quartararo, Yamaha, + 0,365

7. Marc Márquez, Honda, + 0,373

8. Augusto Fernández, KTM, + 0,376

9. Bastianini, Ducati, + 0,620

10. Alex Márquez, Ducati, + 0,666

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,683

12. Miller, KTM, + 0,710

13. Bagnaia, Ducati, + 0,778

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,855

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,921

16. Brad Binder, KTM, + 1,061

17. Marini, Ducati, + 1,106

18. Nakagami, Honda, + 1,252

19. Rins, Honda, + 1,297

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,323

21e Mir, Honda, + 1,362

22e Savadori, Aprilia, + 1,806