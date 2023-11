Pecco Bagnaia (15°): Martin dovrebbe fare il suo lavoro

"Mi aspettavo di non entrare in Q2. Perché ero lento", ha dichiarato Francesco "Pecco" Bagnaia a caldo venerdì sera a Valencia. "Ho faticato molto al mattino e lo stesso nel pomeriggio. Di solito riusciamo a finire il lavoro il venerdì, ma oggi non ci siamo riusciti".

"Abbiamo già esaminato i dati. Sto perdendo mezzo secondo in tre curve, il che è molto. Fortunatamente sono solo tre curve e possiamo identificare abbastanza bene il problema. Non ho un buon feeling con l'anteriore e perdo molto tempo all'ingresso delle curve 1, 2 e 6. Cercheremo di migliorarlo per domani. Cercheremo di migliorarlo per domani, e abbiamo il tempo per farlo", ha detto il pilota della Ducati, rassicurante nonostante il 15° posto in qualifica.

Alla domanda sulla strategia del suo rivale nel campionato del mondo Jorge Martin (21 punti di distacco), che lo ha inseguito come un'ombra nella prova a cronometro, Bagnaia si è mostrato decisamente rilassato. "Penso che sia stato così negli ultimi tre fine settimana. Spesso si aggrappa a lui. Ma credo che sia anche giusto che provi a fare qualcosa. Deve provarci, anche se è meglio che si concentri sul suo lavoro perché, come ha detto lui stesso, deve vincere entrambe le gare. E al momento non è il più veloce", ha aggiunto l'italiano.

Ma lo spagnolo è riuscito a rendere un po' nervoso il campione in carica? "Ero così lento che sarebbe stato difficile entrare in Q2 in ogni caso", ha risposto Pecco con una risata. "No, sinceramente no, sono tre gare che fa così. E comunque sono abituato ad avere sei o sette piloti dietro di me".

Pecco è più preoccupato per il forte schieramento delle qualifiche 1, che comprende l'ex campione del mondo Fabio Quartararo, il vincitore di Sepang Enea Bastianini e il terzo classificato di Doha Luca Marini. "Sarà sicuramente una Q1 difficile", ha ammesso Bagnaia. "Cercheremo di dare il massimo e, come sempre, di trovare una soluzione ai problemi. E non dobbiamo vincere il campionato sabato, quindi siamo abbastanza rilassati".

Il leader del mondiale non spera in un aiuto da parte degli altri piloti Ducati o almeno dal suo compagno di squadra Lenovo Bastianini, che lo aveva già spodestato dalla posizione finale della Q2 a Mandalika. Ha scherzato: "Dirò a tutti di abbassare l'acceleratore". Tuttavia, Pecco ha sottolineato ancora una volta: "Un ordine di scuderia non è necessario. Non mi piacciono queste cose".

Nel complesso, Bagnaia ha un'impressione più rilassata in vista del decisivo Campionato del Mondo 2023 rispetto a quella che aveva prima della sua prima vittoria del titolo MotoGP. "È meglio dell'anno scorso", concorda il 26enne. "Non so se è perché devo concentrarmi per migliorare il mio feeling. Ma l'anno scorso ho avuto più difficoltà con la pressione, ero più nervoso. Oggi accetto che abbiamo dei problemi e che dobbiamo lavorare. Abbiamo già analizzato molti giri sulla base dei dati. Il fatto che abbia perso tempo solo in tre curve è fantastico. Questo mi rende felice".

Risultati qualifiche MotoGP, Valencia (24.11.):

1° Viñales, Aprilia, 1:29.142 min.

2. Martin, Ducati, +0,147 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,154

4° Di Giannantonio, Ducati, + 0,253

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,254

6° Binder, KTM, + 0,260

7. Marc Márquez, Honda, + 0,317

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,328

9° Miller, KTM, + 0,339

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,429

11° Bastianini, Ducati, + 0,431

12° Alex Márquez, Ducati, + 0,472

13° Quartararo, Yamaha, + 0,473

14° Morbidelli, Yamaha, + 0,633

15° Bagnaia, Ducati, + 0,659

16° Nakagami, Honda, + 0,860

17° Marini, Ducati, + 1,201

18° Augusto Fernández, KTM, + 1.303

19° Rins, Honda, + 1.322

20° Savadori, Aprilia, + 1.653

21° Pol Espargaró, KTM, + 1.798

Risultati MotoGP FP1, Valencia (24.11.):

1° Zarco, Ducati, 1:30.191 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,187 sec.

3° Martin, Ducati, + 0,259

4° Bezzecchi, Ducati, + 0,299

5° Viñales, Aprilia, + 0,343

6° Quartararo, Yamaha, + 0,365

7. Marc Márquez, Honda, + 0,373

8. Augusto Fernández, KTM, + 0,376

9° Bastianini, Ducati, + 0,620

10° Alex Márquez, Ducati, + 0,666

11° Pol Espargaró, KTM, + 0,683

12° Miller, KTM, + 0,710

13° Bagnaia, Ducati, + 0,778

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,855

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,921

16° Brad Binder, KTM, + 1,061

17° Marini, Ducati, + 1.106

18° Nakagami, Honda, + 1.252

19° Rins, Honda, + 1.297

20° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.323

21° Mir, Honda, + 1.362

22° Savadori, Aprilia, + 1.806