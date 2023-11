Pecco Bagnaia (15º): Martin deve fazer o seu trabalho

"Estava um pouco à espera de não passar à Q2. Porque fui lento", disse Francesco "Pecco" Bagnaia abertamente na noite de sexta-feira em Valência. "Tive muitas dificuldades de manhã e o mesmo aconteceu à tarde. Normalmente, conseguimos terminar o trabalho na sexta-feira, mas hoje não conseguimos".

"Já analisámos os dados. Estou a perder meio segundo em três curvas, o que é muito. Felizmente, são apenas três curvas e podemos identificar muito bem o problema. Não tenho uma boa sensação com a frente e estou a perder muito tempo à entrada das curvas 1, 2 e 6. Vamos tentar melhorar isso para amanhã - e temos tempo para o fazer," disse o piloto de fábrica da Ducati, tranquilizador, apesar de ter terminado em 15º na qualificação.

Questionado sobre a estratégia do seu rival no Campeonato do Mundo, Jorge Martin (21 pontos atrás), que o perseguiu como uma sombra no contrarrelógio, Bagnaia mostrou-se enfaticamente descontraído. "Acho que tem sido assim nos últimos três fins-de-semana. Ele está sempre a aguentar-se. Mas também acho que é correto que ele tente alguma coisa. Ele tem de tentar alguma coisa - mesmo que seja melhor concentrar-se no seu trabalho porque, como ele próprio disse, tem de ganhar as duas corridas. E, de momento, não é o mais rápido", acrescentou o italiano, com significado.

Mas será que o espanhol conseguiu deixar o atual campeão um pouco nervoso? "Eu estava tão lento que teria sido difícil entrar na Q2 de qualquer forma", respondeu Pecco com uma risada. "Não, honestamente não, ele está a fazer isso há três corridas. E estou habituado a ter seis ou sete pilotos atrás de mim".

Ele está mais preocupado com o forte alinhamento na Qualificação 1 - incluindo o antigo campeão do mundo Fabio Quartararo, o vencedor de Sepang Enea Bastianini e o terceiro classificado Luca Marini de Doha. "Vai ser uma Q1 difícil, de certeza", admitiu Bagnaia. "Vamos tentar o máximo e, como sempre, encontrar uma solução para os problemas. E não temos de ganhar o campeonato no sábado, por isso estamos bastante relaxados."

O líder do campeonato do mundo não está à espera de qualquer ajuda dos outros pilotos da Ducati ou, pelo menos, do seu companheiro de equipa da Lenovo, Bastianini, que já o tinha afastado da última posição da Q2 em Mandalika. Ele brincou: "Vou dizer a todos para baixarem o acelerador". No entanto, Pecco sublinhou mais uma vez: "Não é necessária uma ordem de equipa. Não gosto de coisas desse género".

No geral, Bagnaia deixa uma impressão mais relaxada antes da decisão do Campeonato do Mundo de 2023 do que antes da sua primeira vitória no MotoGP. "É melhor do que no ano passado", concordou o piloto de 26 anos. "Não sei se é porque tenho de me concentrar em melhorar as minhas sensações. Mas no ano passado tive mais dificuldades com a pressão, estava mais nervoso. Hoje aceito que temos problemas e que temos de trabalhar. Já analisámos muitas voltas com base nos dados. O facto de só ter perdido tempo em três curvas é fantástico. Isso deixa-me feliz."

Resultado da qualificação de MotoGP, Valência (24.11.):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.142 min

2º Martin, Ducati, +0,147 seg

3º Zarco, Ducati, +0,154

4º Di Giannantonio, Ducati, +0,253

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,254

6º Binder, KTM, + 0,260

7º Marc Márquez, Honda, + 0,317

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,328

9.º Miller, KTM, + 0,339

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,429

11º Bastianini, Ducati, + 0,431

12º Alex Márquez, Ducati, + 0,472

13º Quartararo, Yamaha, + 0,473

14º Morbidelli, Yamaha, + 0,633

15º Bagnaia, Ducati, + 0,659

16º Nakagami, Honda, + 0,860

17º Marini, Ducati, + 1,201

18º Augusto Fernández, KTM, + 1,303

19º Rins, Honda, + 1,322

20º Savadori, Aprilia, + 1,653

21º Pol Espargaró, KTM, + 1,798

Resultado MotoGP FP1, Valência (24.11.):

1º Zarco, Ducati, 1:30.191 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,187 seg

3º Martin, Ducati, + 0,259

4º Bezzecchi, Ducati, + 0,299

5º Viñales, Aprilia, + 0,343

6º Quartararo, Yamaha, + 0,365

7º Marc Márquez, Honda, + 0,373

8º Augusto Fernández, KTM, + 0,376

9º Bastianini, Ducati, + 0,620

10º Alex Márquez, Ducati, + 0,666

11º Pol Espargaró, KTM, + 0,683

12º Miller, KTM, + 0,710

13º Bagnaia, Ducati, + 0,778

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,855

15º Morbidelli, Yamaha, + 0,921

16º Brad Binder, KTM, + 1,061

17º Marini, Ducati, + 1,106

18º Nakagami, Honda, + 1,252

19º Rins, Honda, + 1,297

20º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,323

21º Mir, Honda, + 1,362

22º Savadori, Aprilia, + 1,806