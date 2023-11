Marco Bezzecchi : "Martin ? Vu un million de fois"

Marco Bezzecchi a été victime d'une sortie de piste rapide au début de la séance d'essais chronométrés d'une heure vendredi après-midi, mais il s'est finalement hissé en Q2 avec la cinquième place. "Je vais bien", a-t-il assuré lors de son tour de presse.

Mais en même temps, "Bez" a critiqué la nature du gravier du virage 8, où Joan Mir et Takaaki Nakagami étaient déjà partis en tonneaux avant lui. Un problème qui a également été soulevé auprès de la "Safety Commission". "C'est comme si le gravier n'était pas plat", a décrit l'Italien de 25 ans. "Dès que j'ai touché le gravier, j'ai fait un saut périlleux. Heureusement, tout s'est bien passé".

Hormis son crash, le triple vainqueur de la saison était très satisfait de sa journée de travail. "C'était un bon vendredi - enfin, après deux week-ends où j'ai constamment juré. Ici à Valence, j'étais déjà à l'aise le matin et nous avons réussi à améliorer les choses l'après-midi. Je suis assez compétitif, tant en termes de rythme que de chronos", se réjouissait le protégé de VR46.

Bezzecchi a assisté de prèsaux jeux psychologiques entre son ami et partenaire d'entraînement Pecco Bagnaia et son rival au championnat du monde Jorge Martin. "Je l'ai vu parce que j'étais dans le groupe lorsque je suis entré en piste pour mon dernier 'time attack'. En fait, je voulais partir devant et faire mon truc, mais Pecco m'a tout de suite dépassé comme une bête", a raconté Bez en souriant. "Et tout le monde s'est collé derrière lui, y compris Martin".

Lorsqu'on lui a demandé s'il approuvait cette stratégie, Marco a répondu : "Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce sont des choses qui tapent sur les nerfs, mais qui, d'un autre côté, peuvent aussi se produire. Je ne le ferais pas, mais c'est permis. On peut le faire ou ne pas le faire. Dans l'histoire du motocyclisme, on a vu ce genre de choses un million de fois".

"Je suis pour Pecco et je comprends que ces choses lui tapent sur les nerfs parce que c'est lui qui est le plus persécuté, pas seulement par Martin. Les pires sont les autres, Martin le fait maintenant parce qu'il se retrouve dans cette situation. Les autres le font parce qu'ils sont comme ça. Et je comprends aussi Martin", a-t-il fait référence à la lutte pour le championnat du monde dans laquelle l'Espagnol de l'équipe Pramac Racing a 21 points de retard.

Résultats des essais libres MotoGP, Valence (24.11.) :

1. Viñales, Aprilia, 1:29,142 min

2. Martin, Ducati, + 0,147 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,154

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,253

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,254

6. Binder, KTM, + 0,260

7. Marc Márquez, Honda, + 0,317

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,328

9. Miller, KTM, + 0,339

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,429

11. Bastianini, Ducati, + 0,431

12. Alex Márquez, Ducati, + 0,472

13. Quartararo, Yamaha, + 0,473

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,633

15. Bagnaia, Ducati, + 0,659

16. Nakagami, Honda, + 0,860

17. Marini, Ducati, + 1,201

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,303

19. Rins, Honda, + 1,322

20. Savadori, Aprilia, + 1,653

21e Pol Espargaró, KTM, + 1,798

