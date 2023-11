Marco Bezzecchi: "Martin? Visto un milione di volte".

Marco Bezzecchi ha superato indenne il pesante cappottamento nella ghiaia. In seguito, ha espresso la sua soddisfazione per il suo venerdì e ha anche dato la sua opinione sulla tattica di Jorge Martin nella lotta per il campionato del mondo contro Bagnaia.

Marco Bezzecchi è stato vittima di una rapida caduta nelle prime fasi della sessione di qualifiche di un'ora di venerdì pomeriggio, ma è comunque riuscito a passare alla Q2 in quinta posizione. "Sto bene", ha assicurato alla stampa.

Allo stesso tempo, però, "Bez" ha anche criticato le condizioni del fondo di ghiaia alla curva 8, dove Joan Mir e Takaaki Nakagami si erano già ribaltati prima di lui. Un problema che è stato sollevato anche dalla "Safety Commission". "È come se il fondo di ghiaia non fosse in piano", ha spiegato il 25enne italiano. "Appena ho toccato la ghiaia, ho fatto una capriola. Per fortuna è andata bene".

A parte la caduta, il tre volte vincitore della stagione è stato molto soddisfatto della sua giornata di lavoro. "È stato un bel venerdì - finalmente, dopo due fine settimana di continue imprecazioni. Qui a Valencia mi sono trovato bene al mattino e siamo riusciti a migliorare nel pomeriggio. Sono abbastanza competitivo sia in termini di passo che di tempi", ha dichiarato felice il pupillo di VR46.

Bezzecchi ha assistito da vicinoai giochi mentali tra il suo amico e compagno di allenamento Pecco Bagnaia e il suo rivale nel campionato del mondo Jorge Martin. L'ho visto perché ero nel gruppo quando sono sceso in pista per il mio "time attack" finale. Volevo andare in testa e fare le mie cose, ma Pecco mi ha superato come una bestia", ha detto Bez con un sorriso. "E tutti si sono messi dietro di lui, compreso Martin".

Quando gli è stato chiesto se approvava questa strategia, Marco ha risposto: "Cosa si può fare? Sono cose che danno sui nervi, ma d'altra parte possono anche succedere. Io non lo farei, ma è consentito. Si può fare o non fare. Queste cose si sono viste un milione di volte nella storia del motociclismo".

"Sono a favore di Pecco e capisco se queste cose gli danno sui nervi perché è quello che viene perseguitato di più - non solo da Martin. I peggiori sono altri, Martin lo fa ora perché si trova in questa situazione. Gli altri lo fanno perché sono così. E capisco anche Martin", ha detto, riferendosi alla lotta per il Campionato del Mondo, in cui lo spagnolo del Pramac Racing Team è a 21 punti di distanza.

