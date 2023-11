Marco Bezzecchi: "Martin? Já vi um milhão de vezes"

Marco Bezzecchi sobreviveu ileso ao forte capotamento na gravilha. Depois, expressou a sua satisfação com a sexta-feira e deu também a sua opinião sobre a tática de Jorge Martin na luta pelo campeonato do mundo contra Bagnaia.

Marco Bezzecchi sofreu uma rápida queda no início da sessão de qualificação de uma hora na tarde de sexta-feira, mas ainda assim passou para a Q2 em quinto lugar. "Estou bem", garantiu à imprensa no final da sessão.

Ao mesmo tempo, porém, "Bez" também criticou o estado da gravilha na curva 8, onde Joan Mir e Takaaki Nakagami já tinham capotado antes dele. Um problema que também foi levantado na "Comissão de Segurança". "É como se a gravilha não estivesse nivelada", explicou o italiano de 25 anos. "Assim que toquei na gravilha, dei uma cambalhota. Felizmente, correu tudo bem".

Para além do acidente, o tricampeão da temporada estava muito satisfeito com o seu dia de trabalho. "Foi uma sexta-feira agradável - finalmente, depois de dois fins-de-semana de palavrões constantes. Aqui em Valência, consegui trabalhar bem de manhã e conseguimos fazer melhorias à tarde. Estou bastante competitivo, tanto em termos de ritmo como na tabela de tempos", disse feliz o protegido do VR46.

Bezzecchi assistiu de perto aosjogos mentais entre o seu companheiro e parceiro de treino Pecco Bagnaia e o seu rival no campeonato do mundo Jorge Martin. "Vi-o porque estava no grupo quando saí para a pista para o meu último 'contrarrelógio'. Na verdade, eu queria ir à frente e fazer o meu trabalho, mas o Pecco ultrapassou-me como uma fera", disse Bez com um sorriso. "E toda a gente ficou atrás dele, incluindo o Martin."

Quando lhe perguntaram se aprovava esta estratégia, Marco respondeu: "O que é que se pode fazer? São coisas que nos irritam, mas, por outro lado, também podem acontecer. Eu não o faria, mas é permitido. Podes fazer ou não fazer. Já vimos estas coisas um milhão de vezes na história do motociclismo".

"Sou a favor do Pecco e compreendo que estas coisas o irritem, porque ele é o mais perseguido, não só pelo Martin. Os piores são os outros, Martin está a fazê-lo agora porque se encontra nesta situação. Os outros fazem-no porque são assim. E eu também compreendo o Martin", disse, referindo-se à luta pelo Campeonato do Mundo, em que o espanhol da Pramac Racing Team está a 21 pontos de distância.

Resultado da qualificação de MotoGP, Valência (24.11.):

Resultado MotoGP FP1, Valência (24.11.):

