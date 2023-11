Jack Miller (KTM): Explota el airbag tras un highsider

El intrépido piloto oficial de Red Bull KTM Jack Miller se ha caído dos veces en los 60 minutos de la sesión clasificatoria del viernes por la tarde, pero aún así ha conseguido pasar directamente a la Clasificación 2 en 9ª posición. El australiano primero voló espectacularmente por los aires tras un salvaje highsider en la curva 3, y luego fue golpeado de nuevo en la curva 4.

"No me ha pasado nada, estoy bien. Estoy contento con este viernes", dijo Jack. "En el primer choque, tuve un ligero derrape en la parte delantera, cerré el acelerador, pero habíamos ajustado el motor a punto muerto, entonces oí fallos de encendido porque no aceleré lo suficiente y no cerré el acelerador lo suficiente. Por eso el motor no funcionaba bien, estaba magro y cuando intenté acelerar, todo se descontroló. Me he dado un buen golpe contra el asfalto, pero he podido levantarme y volver a salir con la segunda moto".

"Después he conseguido un tiempo de vuelta decente y quería mejorar más, pero entonces he apretado un poco demasiado. He derrapado mal, la moto se ha hecho pedazos y me he caído. A pesar de todo, salí ileso, sólo me dolía un poco el hombro. Gracias a Dios, el airbag ya se había abierto mientras volaba por los aires... Sinceramente, no hay mejor sensación que cuando sientes que el airbag explota y luego te protege los huesos. Ojalá pudiera describir esa sensación".

"En general, tenemos una moto que funciona bien aquí en Valencia. También es un circuito que me gusta, disfruto pilotando aquí. Ahora quiero evitar más caídas el sábado y mejorar mi tiempo en la Q2."

"La superficie recién asfaltada es perfecta", ha dicho "Thriller Miller". "El asfalto fresco está completamente negro, pero sigue mostrando un agarre fantástico desde la primera vuelta del viernes por la mañana. A pesar de las bajas temperaturas, estamos consiguiendo que los neumáticos funcionen bien. Pudimos marcar vueltas de 1:31 minutos enseguida; con tiempos así, podrías haber tomado la delantera aquí en la carrera del año pasado."

Un vistazo a los tiempos del GP de Valencia 2022: Brad Binder marcó la vuelta más rápida de carrera con 1:31.192 min. En la Clasificación 2, Jorge Martín (Pramac Ducati) consiguió el mejor tiempo con 1:29.621 min. La mejor velocidad máxima la alcanzó Enea Bastianini con la Ducati Gresini en 2022 con 337,0 km/h.

Resultado MotoGP clasificación, Valencia (24.11.):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.142 min

2º Martin, Ducati, + 0.147 seg

3º Zarco, Ducati, + 0.154

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0.253

5º Bezzecchi, Ducati, + 0.254

6º Binder, KTM, + 0.260

7º Marc Márquez, Honda, + 0.317

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.328

9º Miller, KTM, + 0.339

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.429

11º Bastianini, Ducati, + 0.431

12º Alex Márquez, Ducati, + 0.472

13º Quartararo, Yamaha, + 0.473

14º Morbidelli, Yamaha, + 0.633

15º Bagnaia, Ducati, + 0.659

16º Nakagami, Honda, + 0.860

17º Marini, Ducati, + 1.201

18º Augusto Fernández, KTM, + 1.303

19º Rins, Honda, + 1.322

20º Savadori, Aprilia, + 1.653

21º Pol Espargaró, KTM, + 1.798

Resultado MotoGP FP1, Valencia (24.11.):

1º Zarco, Ducati, 1:30.191 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0.187 seg.

3º Martin, Ducati, + 0.259

4º Bezzecchi, Ducati, + 0.299

5º Viñales, Aprilia, + 0.343

6º Quartararo, Yamaha, + 0,365

7º Marc Márquez, Honda, + 0.373

8º Augusto Fernández, KTM, + 0.376

9º Bastianini, Ducati, + 0.620

10º Alex Márquez, Ducati, + 0.666

11º Pol Espargaró, KTM, + 0.683

12º Miller, KTM, + 0.710

13º Bagnaia, Ducati, + 0.778

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.855

15º Morbidelli, Yamaha, + 0.921

16º Brad Binder, KTM, + 1.061

17º Marini, Ducati, + 1.106

18º Nakagami, Honda, + 1.252

19º Rins, Honda, + 1.297

20º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.323

21º Mir, Honda, + 1.362

22º Savadori, Aprilia, + 1.806