Jack Miller (KTM) : Airbag explosé après un highsider

Jack Miller a chuté une fois violemment et une fois plus légèrement avec sa Red Bull-KTM vendredi à Valence. Il a néanmoins réussi à se classer 9e et s'est montré heureux.

L'intrépide Jack Miller, pilote officiel Red Bull-KTM, a chuté à deux reprises au cours des 60 minutes de la séance d'essais chronométrés de vendredi après-midi, mais a tout de même réussi à se qualifier directement pour la deuxième séance de qualification en terminant neuvième. L'Australien a d'abord fait un spectaculaire highsider dans les airs au virage 3, puis il a été touché une nouvelle fois au virage 4.

"Il ne m'est rien arrivé, je vais bien. Je suis content de ce vendredi", a déclaré Jack. "Lors du premier crash, j'ai eu un léger dérapage à l'avant, j'ai fermé les gaz, mais nous avions réglé le moteur sur un régime pauvre, puis j'ai entendu des ratés parce que je n'ai pas mis assez de gaz et que je ne l'ai pas assez ouvert. C'est pourquoi le moteur n'a pas tourné proprement, je me suis mis en travers et quand j'ai voulu accélérer, tout a dérapé. J'ai violemment heurté l'asphalte, mais j'ai pu me relever et ressortir avec la deuxième moto".

"J'ai ensuite réalisé un temps au tour décent et j'ai voulu continuer à m'améliorer, mais j'ai ensuite poussé un peu trop fort. J'ai fait une grosse glissade, la moto s'est cabrée et j'ai chuté. Malgré tout, je m'en suis sorti sans trop de mal, sauf que mon épaule me fait un peu mal. Dieu merci, l'airbag s'est déjà ouvert quand j'ai volé dans les airs... Honnêtement, il n'y a pas de meilleure sensation que de sentir cet airbag exploser et protéger tes os. J'aimerais pouvoir décrire cette sensation".

"Dans l'ensemble, nous avons ici une moto qui fonctionne bien ici à Valence. De plus, c'est un circuit que j'aime, j'y roule avec plaisir. Maintenant, je veux éviter de nouvelles chutes samedi et améliorer encore un peu mon temps au tour en Q2".

"Le revêtement nouvellement asphalté est parfait", a constaté "Thriller Miller". "L'asphalte frais est complètement noir, mais il a tout de même révélé un grip fantastique dès le premier tour vendredi matin. Malgré les températures fraîches, nous faisons bien travailler les pneus. Nous avons tout de suite pu faire des tours de 1'31'' ; avec de tels temps, on aurait pu s'envoler en course ici l'an dernier".

Un coup d'œil sur les temps du GP de Valence 2022 : Brad Binder a réalisé le meilleur tour en course en 1'31.192 min. Lors des qualifications 2, Jorge Martin (Pramac Ducati) a réalisé le meilleur temps en 1:29,621 min. La meilleure vitesse de pointe a été atteinte par Enea Bastianini sur la Ducati Gresini en 2022, avec 337,0 km/h.

Résultat des essais libres MotoGP, Valence (24.11.) :

1. Viñales, Aprilia, 1:29,142 min

2. Martin, Ducati, + 0,147 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,154

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,253

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,254

6. Binder, KTM, + 0,260

7. Marc Márquez, Honda, + 0,317

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,328

9. Miller, KTM, + 0,339

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,429

11. Bastianini, Ducati, + 0,431

12. Alex Márquez, Ducati, + 0,472

13. Quartararo, Yamaha, + 0,473

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,633

15. Bagnaia, Ducati, + 0,659

16. Nakagami, Honda, + 0,860

17. Marini, Ducati, + 1,201

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,303

19. Rins, Honda, + 1,322

20. Savadori, Aprilia, + 1,653

21e Pol Espargaró, KTM, + 1,798

Résultat MotoGP FP1, Valence (24.11.) :

1. Zarco, Ducati, 1:30,191 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,187 sec

3. Martin, Ducati, + 0,259

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,299

5. Viñales, Aprilia, + 0,343

6. Quartararo, Yamaha, + 0,365

7. Marc Márquez, Honda, + 0,373

8. Augusto Fernández, KTM, + 0,376

9. Bastianini, Ducati, + 0,620

10. Alex Márquez, Ducati, + 0,666

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,683

12. Miller, KTM, + 0,710

13. Bagnaia, Ducati, + 0,778

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,855

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,921

16. Brad Binder, KTM, + 1,061

17. Marini, Ducati, + 1,106

18. Nakagami, Honda, + 1,252

19. Rins, Honda, + 1,297

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,323

21e Mir, Honda, + 1,362

22e Savadori, Aprilia, + 1,806