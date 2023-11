Jack Miller (KTM): l'airbag esplode dopo un highsider

L'intrepido pilota del team Red Bull KTM Jack Miller è caduto due volte nel corso dei 60 minuti di qualifiche di venerdì pomeriggio, ma è riuscito comunque a passare direttamente alle qualifiche 2 al 9° posto. L'australiano è prima volato spettacolarmente in aria dopo un highsider selvaggio alla curva 3, poi è stato colpito di nuovo alla curva 4. "Non è successo nulla, sto bene.

"Non mi è successo nulla, sto bene. Sono contento di questo venerdì", ha dichiarato Jack. "Nel primo incidente ho avuto un leggero slittamento all'anteriore, ho chiuso l'acceleratore, ma avevamo regolato il motore a magro, poi ho sentito delle false accensioni perché non ho accelerato abbastanza e non ho chiuso abbastanza l'acceleratore. Per questo il motore non girava bene, ero magro e quando ho provato ad accelerare è andato tutto fuori controllo. Ho sbattuto violentemente sull'asfalto, ma sono riuscito a rialzarmi e a ripartire con la seconda moto".

"Poi ho fatto un giro decente e volevo migliorare ancora, ma poi ho spinto un po' troppo. Ho avuto una brutta sbandata, la moto si è rovinata e sono caduto. Tuttavia, me la sono cavata con poco, solo la spalla mi faceva un po' male. Grazie a Dio, l'airbag si era già aperto mentre volavo in aria... Onestamente, non c'è sensazione migliore di quando senti l'airbag esplodere e proteggere le tue ossa. Vorrei poter descrivere quella sensazione".

"In generale, abbiamo una moto che funziona bene qui a Valencia. È anche un circuito che mi piace, mi piace guidare qui. Ora voglio evitare altre cadute sabato e migliorare il mio tempo sul giro nella Q2".

"La superficie appena asfaltata è perfetta", ha detto "Thriller Miller". "L'asfalto fresco è completamente nero, ma ha comunque mostrato un'aderenza fantastica fin dal primo giro di venerdì mattina. Nonostante le temperature fresche, i pneumatici lavorano bene. Siamo riusciti a fare subito dei giri da 1:31 minuti; con tempi del genere, si sarebbe potuto prendere il comando qui nella gara dell'anno scorso".

Uno sguardo ai tempi del GP di Valencia 2022: Brad Binder ha fatto registrare il giro più veloce in 1:31.192 min. Nelle qualifiche 2, Jorge Martin (Pramac Ducati) ha ottenuto il miglior tempo con 1:29.621 min. La migliore velocità massima è stata raggiunta da Enea Bastianini su Gresini Ducati nel 2022 con 337,0 km/h.

Risultati qualifiche MotoGP, Valencia (24.11.):

1° Viñales, Aprilia, 1:29.142 min.

2. Martin, Ducati, + 0,147 sec.

3. Zarco, Ducati, + 0,154

4° Di Giannantonio, Ducati, + 0,253

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,254

6° Binder, KTM, + 0,260

7. Marc Márquez, Honda, + 0,317

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,328

9° Miller, KTM, + 0,339

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,429

11° Bastianini, Ducati, + 0,431

12° Alex Márquez, Ducati, + 0,472

13° Quartararo, Yamaha, + 0,473

14° Morbidelli, Yamaha, + 0,633

15° Bagnaia, Ducati, + 0,659

16° Nakagami, Honda, + 0,860

17° Marini, Ducati, + 1,201

18° Augusto Fernández, KTM, + 1.303

19° Rins, Honda, + 1.322

20° Savadori, Aprilia, + 1.653

21° Pol Espargaró, KTM, + 1.798

Risultati MotoGP FP1, Valencia (24.11.):

1° Zarco, Ducati, 1:30.191 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,187 sec.

3° Martin, Ducati, + 0,259

4° Bezzecchi, Ducati, + 0,299

5° Viñales, Aprilia, + 0,343

6° Quartararo, Yamaha, + 0,365

7. Marc Márquez, Honda, + 0,373

8. Augusto Fernández, KTM, + 0,376

9° Bastianini, Ducati, + 0,620

10° Alex Márquez, Ducati, + 0,666

11° Pol Espargaró, KTM, + 0,683

12° Miller, KTM, + 0,710

13° Bagnaia, Ducati, + 0,778

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,855

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,921

16° Brad Binder, KTM, + 1,061

17° Marini, Ducati, + 1.106

18° Nakagami, Honda, + 1.252

19° Rins, Honda, + 1.297

20° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.323

21° Mir, Honda, + 1.362

22° Savadori, Aprilia, + 1.806