Jack Miller (KTM): O airbag explode depois de uma subida

Jack Miller teve um acidente grave com a Red Bull KTM na sexta-feira em Valência e outro um pouco mais inofensivo. No entanto, conseguiu o 9º lugar e ficou satisfeito.

O intrépido piloto de fábrica da Red Bull KTM, Jack Miller, caiu duas vezes na sessão de qualificação de 60 minutos na tarde de sexta-feira, mas ainda assim conseguiu passar diretamente para a Qualificação 2 em 9º lugar. O australiano primeiro voou espetacularmente pelo ar depois de um highsider selvagem na Curva 3, depois foi novamente atingido na Curva 4.

"Não me aconteceu nada, estou bem. Estou contente com esta sexta-feira", disse Jack. "No primeiro acidente, tive uma ligeira derrapagem na frente, fechei o acelerador, mas tínhamos regulado o motor para baixo, depois ouvi falhas de ignição porque não acelerei o suficiente e não fechei o acelerador o suficiente. Foi por isso que o motor não estava a funcionar bem, estava magro e quando tentei acelerar, tudo ficou fora de controlo. Bati com força no asfalto, mas consegui levantar-me e sair de novo na segunda moto."

"Consegui um bom tempo por volta e queria melhorar ainda mais, mas depois esforcei-me demasiado. Tive uma derrapagem feia, a mota ficou toda amassada - e depois caí. No entanto, saí ileso, só me doeu um pouco o ombro. Graças a Deus, o airbag já se tinha aberto quando eu estava a voar no ar... Sinceramente, não há melhor sensação do que sentir o airbag a explodir e a proteger os ossos. Gostava de poder descrever essa sensação".

"No geral, temos uma mota que funciona bem aqui em Valência. É também um circuito de que gosto, gosto de pilotar aqui. Agora quero evitar mais acidentes no sábado e melhorar o meu tempo por volta na Q2."

"A superfície recentemente alcatroada é perfeita," disse "Thriller Miller". "O asfalto fresco é completamente preto, mas ainda mostrou uma aderência fantástica desde a primeira volta na manhã de sexta-feira. Apesar das temperaturas frias, estamos a conseguir que os pneus funcionem bem. Conseguimos fazer voltas de 1:31 minutos logo de início; com tempos assim, poderíamos ter assumido a liderança aqui na corrida do ano passado."

Um olhar sobre os tempos do GP de Valência de 2022: Brad Binder estabeleceu a volta mais rápida da corrida de 1:31.192 min. Na Qualificação 2, Jorge Martin (Pramac Ducati) garantiu o melhor tempo com 1:29.621 min. A melhor velocidade máxima foi alcançada por Enea Bastianini na Gresini Ducati em 2022 com 337.0 km/h.

Resultado da qualificação de MotoGP, Valência (24.11.):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.142 min

2º Martin, Ducati, + 0,147 seg

3º Zarco, Ducati, + 0,154

4º Di Giannantonio, Ducati, + 0,253

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,254

6º Binder, KTM, + 0,260

7º Marc Márquez, Honda, + 0,317

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,328

9.º Miller, KTM, + 0,339

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,429

11º Bastianini, Ducati, + 0,431

12º Alex Márquez, Ducati, + 0,472

13º Quartararo, Yamaha, + 0,473

14º Morbidelli, Yamaha, + 0,633

15º Bagnaia, Ducati, + 0,659

16º Nakagami, Honda, + 0,860

17º Marini, Ducati, + 1,201

18º Augusto Fernández, KTM, + 1,303

19º Rins, Honda, + 1,322

20º Savadori, Aprilia, + 1,653

21º Pol Espargaró, KTM, + 1,798

Resultado MotoGP FP1, Valência (24.11.):

1º Zarco, Ducati, 1:30.191 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,187 seg

3º Martin, Ducati, + 0,259

4º Bezzecchi, Ducati, + 0,299

5º Viñales, Aprilia, + 0,343

6º Quartararo, Yamaha, + 0,365

7º Marc Márquez, Honda, + 0,373

8º Augusto Fernández, KTM, + 0,376

9º Bastianini, Ducati, + 0,620

10º Alex Márquez, Ducati, + 0,666

11º Pol Espargaró, KTM, + 0,683

12º Miller, KTM, + 0,710

13º Bagnaia, Ducati, + 0,778

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,855

15º Morbidelli, Yamaha, + 0,921

16º Brad Binder, KTM, + 1,061

17º Marini, Ducati, + 1,106

18º Nakagami, Honda, + 1,252

19º Rins, Honda, + 1,297

20º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,323

21º Mir, Honda, + 1,362

22º Savadori, Aprilia, + 1,806