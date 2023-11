Sin estrategia para Zarco: "Tengo demasiado miedo"

Con el tercer puesto en la sesión clasificatoria del viernes por la tarde, a 0,154 segundos del líder Maverick Viñales (Aprilia), Johann Zarco firmó otra gran actuación en su última aparición con el equipo Prima Pramac Ducati, donde pilotará una Honda para el equipo LCR en 2024 y 2025.

"Ya tuve buenas sensaciones en la primera sesión de entrenamientos y la lideré", dijo Zarco. "En general, pasé más tiempo en la pista que en eventos anteriores. Luego he ido a la caza de tiempos y estoy bastante contento con mi vuelta. La tercera posición significa que tendré la oportunidad de luchar por la primera fila de la parrilla el sábado. Esto sería importante para mantener abierta la posibilidad de terminar en el podio por primera vez en el sprint."

Zarco no presenció directamente los incidentes entre los dos aspirantes al título, Pecco Bagnaia y Jorge Martín, "sólo vi algunas tomas", dijo. El francés subrayó que no entraría en esos juegos mentales si estuviera en la situación de Martín, que está a 21 puntos de Bagnaia a falta de dos carreras.

"No tengo la capacidad de casi pararme en la pista y luego ir persiguiendo tiempos", dijo el bicampeón del Mundo de Moto2. "Tengo que prepararme en mi vuelta de formación para estar listo para el ataque. Jorge frena en la penúltima curva y luego pilota como si los neumáticos estuvieran a la temperatura ideal. Yo sólo podría hacer eso en la primera o segunda curva y luego seguirle. Una estrategia así no funcionaría conmigo, me asustan demasiado los aspectos técnicos de la moto".

Zarco explicó que él adoptaría un enfoque diferente si fuera Martin: "Debería demostrar que nada le impresiona, que es más rápido que todo el mundo. Con esta actitud, podría sumar 37 puntos. Si tiene esos puntos, puede ver lo que pasa. No tiene otra opción, tiene que ganar. Y puede ganar, algunas de sus victorias han sido increíbles. Tiene feeling con la moto y no tiene que buscar nada más. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Tiene mucha presión encima, lo que es difícil de manejar. Cuando entra en la zona mental adecuada, es impresionante. Si yo fuera él, jugaría esa carta".

Antes de Valencia, Zarco es quinto en la general con 204 puntos, Brad Binder (Red Bull KTM) por delante de él es inalcanzable con 268 puntos. Con Aleix Espargaró (198), Luca Marini (194) y Maverick Viñales (192), tres pilotos tienen aún la posibilidad de superar al piloto de 33 años.

Zarco espera que Jorge Martín consiga la pole el sábado. Y cree que él mismo tiene muchas posibilidades de estar en la primera línea de la parrilla. "No se pueden hacer planes para otra cosa", está convencido. "El nivel es demasiado alto para eso, todo el mundo lo está dando todo. Pecco quedó 6/10 seg por detrás el viernes y parece un desastre. Pero eso no era la calificación, así que no lo es".

Resultado MotoGP clasificación, Valencia (24/11):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.142 min

2º Martin, Ducati, +0.147 seg

3º Zarco, Ducati, +0.154

4º Di Giannantonio, Ducati, +0.253

5º Bezzecchi, Ducati, +0.254

6º Binder, KTM, + 0.260

7º Marc Márquez, Honda, + 0.317

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.328

9º Miller, KTM, + 0.339

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.429

11º Bastianini, Ducati, + 0.431

12º Alex Márquez, Ducati, + 0.472

13º Quartararo, Yamaha, + 0.473

14º Morbidelli, Yamaha, + 0.633

15º Bagnaia, Ducati, + 0.659

16º Nakagami, Honda, + 0.860

17º Marini, Ducati, + 1.201

18º Augusto Fernández, KTM, + 1.303

19º Rins, Honda, + 1.322

20º Savadori, Aprilia, + 1.653

21º Pol Espargaró, KTM, + 1.798

Resultado MotoGP FP1, Valencia (24.11.):

1º Zarco, Ducati, 1:30.191 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0.187 seg.

3º Martin, Ducati, + 0.259

4º Bezzecchi, Ducati, + 0.299

5º Viñales, Aprilia, + 0.343

6º Quartararo, Yamaha, + 0,365

7º Marc Márquez, Honda, + 0.373

8º Augusto Fernández, KTM, + 0.376

9º Bastianini, Ducati, + 0.620

10º Alex Márquez, Ducati, + 0.666

11º Pol Espargaró, KTM, + 0.683

12º Miller, KTM, + 0.710

13º Bagnaia, Ducati, + 0.778

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0.855

15. Morbidelli, Yamaha, + 0.921

16º Brad Binder, KTM, + 1.061

17º Marini, Ducati, + 1.106

18º Nakagami, Honda, + 1.252

19º Rins, Honda, + 1.297

20º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.323

21º Mir, Honda, + 1.362

22º Savadori, Aprilia, + 1.806