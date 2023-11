Pas de stratégie pour Zarco : "J'ai trop peur".

En terminant troisième de la séance d'essais chronométrés de vendredi après-midi, à 0,154 seconde du leader Maverick Vinales (Aprilia), Johann Zarco s'est montré une nouvelle fois très performant pour sa dernière apparition au sein du team Prima Pramac Ducati. En 2024 et 2025, il pilotera une Honda au sein du team LCR.

"J'avais déjà un bon feeling lors de la première séance d'essais et je la menais", a raconté Zarco. "J'ai passé globalement plus de temps en piste que lors des événements précédents. Je suis ensuite parti à la chasse aux temps et je suis plutôt content de mon tour. La troisième position signifie que j'aurai une chance de me battre pour la première ligne de la grille samedi. Celle-ci serait importante pour me laisser la possibilité de monter pour la première fois sur le podium au sprint".

Zarco n'a pas assisté directement aux incidents entre les deux prétendants au titre, Pecco Bagnaia et Jorge Martin, "j'ai juste vu quelques images", a-t-il déclaré. Le Français a souligné qu'il ne se laisserait pas prendre à ce genre de jeu psychologique s'il était dans la situation de Martin, qui compte 21 points de retard sur Bagnaia à deux courses de la fin.

"Je n'ai pas de capacités disponibles pour presque m'arrêter sur la piste et ensuite aller à la chasse au temps", a déclaré le double champion du monde Moto2. "Je dois me préparer dans mon tour d'introduction pour être prêt à attaquer. Jorge ralentit dans l'avant-dernier virage et roule ensuite comme si les pneus étaient à la température idéale. Je ne pourrais le faire que dans le premier ou le deuxième virage, pour ensuite le suivre. Une telle stratégie ne fonctionnerait pas pour moi, j'ai trop peur pour les aspects techniques de la moto".

Zarco a expliqué qu'il agirait différemment à la place de Martin : "Il devrait montrer que rien ne l'impressionne, qu'il est plus rapide que tout le monde. Avec cette attitude, il pourrait marquer 37 points. Une fois qu'il aura ces points, il pourra voir ce qui se passe. Il n'a pas d'autre possibilité, il doit gagner. Et il peut gagner - certaines de ses victoires ont été incroyables. Il a le feeling avec la moto et n'a pas besoin de chercher autre chose. Mais tout cela est plus facile à dire qu'à faire. Il y a beaucoup de pression sur lui, elle est difficile à gérer. Quand il arrive mentalement dans la bonne zone, il est très impressionnant. Si j'étais lui, je jouerais cette carte".

Avant Valence, Zarco occupe la cinquième place du classement général avec 204 points, Brad Binder (Red Bull KTM) devant lui ne peut être rattrapé avec 268 points. Avec Aleix Espargaro (198), Luca Marini (194) et Maverick Vinales (192), trois pilotes ont encore une chance de dépasser le pilote de 33 ans.

Zarco s'attend à ce que Jorge Martin s'empare de la pole position samedi. Il estime avoir de bonnes chances de se retrouver sur la première ligne de la grille de départ. "Pour le reste, on ne peut pas faire de plans", dit-il avec conviction. "Le niveau est trop élevé pour cela, tout le monde donne le maximum. Vendredi, Pecco avait 6/10e de seconde de retard et cela ressemble à un désastre. Mais ce n'était pas la séance de qualification, donc ce n'est pas ça".

Résultats MotoGP des essais chronométrés, Valence (24.11.) :

1. Viñales, Aprilia, 1:29.142 min

2. Martin, Ducati, + 0,147 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,154

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,253

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,254

6. Binder, KTM, + 0,260

7. Marc Márquez, Honda, + 0,317

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,328

9. Miller, KTM, + 0,339

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,429

11. Bastianini, Ducati, + 0,431

12. Alex Márquez, Ducati, + 0,472

13. Quartararo, Yamaha, + 0,473

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,633

15. Bagnaia, Ducati, + 0,659

16. Nakagami, Honda, + 0,860

17. Marini, Ducati, + 1,201

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,303

19. Rins, Honda, + 1,322

20. Savadori, Aprilia, + 1,653

21e Pol Espargaró, KTM, + 1,798

Résultat MotoGP FP1, Valence (24.11.) :

1. Zarco, Ducati, 1:30,191 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,187 sec

3. Martin, Ducati, + 0,259

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,299

5. Viñales, Aprilia, + 0,343

6. Quartararo, Yamaha, + 0,365

7. Marc Márquez, Honda, + 0,373

8. Augusto Fernández, KTM, + 0,376

9. Bastianini, Ducati, + 0,620

10. Alex Márquez, Ducati, + 0,666

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,683

12. Miller, KTM, + 0,710

13. Bagnaia, Ducati, + 0,778

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,855

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,921

16. Brad Binder, KTM, + 1,061

17. Marini, Ducati, + 1,106

18. Nakagami, Honda, + 1,252

19. Rins, Honda, + 1,297

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,323

21e Mir, Honda, + 1,362

22e Savadori, Aprilia, + 1,806