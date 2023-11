Nessuna strategia per Zarco: "Ho troppa paura".

Jorge Martin, compagno di squadra di Johann Zarco nel team Pramac Ducati, può diventare campione del mondo della MotoGP a Valencia. Dopo i giochi tattici di venerdì, il francese ha dichiarato che affronterà la lotta per il titolo in modo diverso.

Con il terzo posto nelle qualifiche di venerdì pomeriggio, a 0,154 secondi dal leader Maverick Vinales (Aprilia), Johann Zarco ha fatto un'altra bella prestazione nella sua ultima apparizione per il team Prima Pramac Ducati, dove guiderà una Honda per il team LCR nel 2024 e 2025.

"Avevo già un buon feeling nella prima sessione di prove e l'ho condotta in testa", ha detto Zarco. "In generale, ho trascorso più tempo in pista rispetto agli eventi precedenti. Poi sono andato a caccia di tempi e sono abbastanza soddisfatto del mio giro. La terza posizione significa che avrò la possibilità di lottare per la prima fila sulla griglia di partenza di sabato. Sarebbe importante per mantenere aperta la possibilità di finire sul podio per la prima volta nella sprint".

Zarco non ha assistito direttamente agli incidenti tra i due contendenti al titolo Pecco Bagnaia e Jorge Martin: "Ho visto solo qualche scatto", ha detto. Il francese ha sottolineato che non si lascerebbe coinvolgere in questi giochetti mentali se si trovasse nella situazione di Martin, che si trova a 21 punti da Bagnaia a due gare dalla fine.

"Non ho la capacità di fermarmi quasi in pista e poi andare a caccia di tempi", ha detto il due volte campione del mondo della Moto2. "Devo prepararmi nel giro di formazione per essere pronto all'attacco. Jorge rallenta alla penultima curva e poi guida come se le gomme fossero alla temperatura ideale. Potrei farlo solo alla prima o alla seconda curva e poi seguirlo. Una strategia del genere non funzionerebbe per me, sono troppo spaventato dagli aspetti tecnici della moto".

Zarco ha spiegato che al posto di Martin adotterebbe un approccio diverso: "Dovrebbe dimostrare che nulla lo impressiona, che è più veloce di tutti. Con questo atteggiamento, potrebbe ottenere 37 punti. Se ha questi punti, può vedere cosa succede. Non ha altra scelta, deve vincere. E può vincere: alcune delle sue vittorie sono state incredibili. Ha il feeling con la moto e non deve cercare altro. Ma è più facile dirlo che farlo. C'è molta pressione su di lui, che è difficile da gestire. Quando si trova nella zona giusta dal punto di vista mentale, è davvero impressionante. Se fossi in lui, mi giocherei questa carta".

Prima di Valencia, Zarco è al quinto posto in classifica generale con 204 punti, Brad Binder (Red Bull KTM) davanti a lui è irraggiungibile con 268 punti. Con Aleix Espargaro (198), Luca Marini (194) e Maverick Vinales (192), tre piloti hanno ancora la possibilità di superare il 33enne.

Zarco si aspetta che Jorge Martin conquisti la pole position sabato. Ritiene di avere buone possibilità di conquistare la prima fila della griglia di partenza. "Non si possono fare piani per nient'altro", è convinto. Il livello è troppo alto per questo, tutti stanno dando il massimo". Pecco ha accumulato un ritardo di 6/10 secondi il venerdì e sembra un disastro. Ma non erano le qualifiche, quindi non lo è".

Risultati qualifiche MotoGP, Valencia (24/11):

1° Viñales, Aprilia, 1:29.142 min.

2. Martin, Ducati, +0,147 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,154

4° Di Giannantonio, Ducati, + 0,253

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,254

6° Binder, KTM, + 0,260

7. Marc Márquez, Honda, + 0,317

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,328

9° Miller, KTM, + 0,339

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,429

11° Bastianini, Ducati, + 0,431

12° Alex Márquez, Ducati, + 0,472

13° Quartararo, Yamaha, + 0,473

14° Morbidelli, Yamaha, + 0,633

15° Bagnaia, Ducati, + 0,659

16° Nakagami, Honda, + 0,860

17° Marini, Ducati, + 1,201

18° Augusto Fernández, KTM, + 1.303

19° Rins, Honda, + 1.322

20° Savadori, Aprilia, + 1.653

21° Pol Espargaró, KTM, + 1.798

Risultati MotoGP FP1, Valencia (24.11.):

1° Zarco, Ducati, 1:30.191 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,187 sec.

3° Martin, Ducati, + 0,259

4° Bezzecchi, Ducati, + 0,299

5° Viñales, Aprilia, + 0,343

6° Quartararo, Yamaha, + 0,365

7. Marc Márquez, Honda, + 0,373

8. Augusto Fernández, KTM, + 0,376

9° Bastianini, Ducati, + 0,620

10° Alex Márquez, Ducati, + 0,666

11° Pol Espargaró, KTM, + 0,683

12° Miller, KTM, + 0,710

13° Bagnaia, Ducati, + 0,778

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,855

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,921

16° Brad Binder, KTM, + 1,061

17° Marini, Ducati, + 1.106

18° Nakagami, Honda, + 1.252

19° Rins, Honda, + 1.297

20° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.323

21° Mir, Honda, + 1.362

22° Savadori, Aprilia, + 1.806