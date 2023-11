Sem estratégia para Zarco: "Tenho demasiado medo

Com o terceiro lugar na qualificação de sexta-feira à tarde, a 0,154 segundos do líder Maverick Vinales (Aprilia), Johann Zarco teve mais um forte desempenho na sua última aparição pela equipa Prima Pramac Ducati, onde vai correr com uma Honda para a equipa LCR em 2024 e 2025.

"Já tinha uma boa sensação na primeira sessão de treinos e liderei-a", disse Zarco. "No geral, passei mais tempo na pista do que em eventos anteriores. Depois fui à caça de tempos e estou bastante satisfeito com a minha volta. A terceira posição significa que vou ter a oportunidade de lutar pela primeira linha da grelha no sábado. Isso seria importante para manter em aberto a possibilidade de terminar no pódio pela primeira vez no sprint."

Zarco não assistiu diretamente aos incidentes entre os dois candidatos ao título, Pecco Bagnaia e Jorge Martin: "Só vi alguns disparos", disse. O francês enfatizou que não se envolveria em tais jogos mentais se estivesse na situação de Martin, que está 21 pontos atrás de Bagnaia a duas corridas do fim.

"Eu não tenho a capacidade de quase parar na pista e depois ir atrás dos tempos," disse o bicampeão do mundo de Moto2. "Tenho de me preparar na minha volta de formação para estar pronto para o ataque. O Jorge abranda na penúltima curva e depois anda como se os pneus estivessem à temperatura ideal. Eu só poderia fazer isso na primeira ou segunda curva e depois segui-lo. Uma estratégia como essa não funcionaria para mim, estou demasiado assustado com os aspectos técnicos da moto."

Zarco explicou que adoptaria uma abordagem diferente se fosse Martin: "Ele devia mostrar que nada o impressiona, que é mais rápido do que todos. Com esta atitude, ele poderia marcar 37 pontos. Se ele tiver esses pontos, pode ver o que acontece. Ele não tem outra opção, tem de ganhar. E ele pode ganhar - algumas das suas vitórias foram incríveis. Ele tem o feeling da mota e não precisa de procurar mais nada. Mas é mais fácil falar do que fazer. Há muita pressão sobre ele, o que é difícil de gerir. Quando ele entra na zona certa mentalmente, é muito impressionante. Se eu fosse ele, jogaria essa carta".

Antes de Valência, Zarco está em quinto lugar na geral com 204 pontos, Brad Binder (Red Bull KTM) à sua frente é inatingível com 268 pontos. Com Aleix Espargaro (198), Luca Marini (194) e Maverick Vinales (192), três pilotos ainda têm hipóteses de ultrapassar o piloto de 33 anos.

Zarco espera firmemente que Jorge Martin conquiste a pole position no sábado. Ele acha que tem uma boa hipótese de ficar na primeira linha da grelha. "Não se pode fazer planos para outra coisa", ele está convencido. "O nível é demasiado elevado para isso, todos estão a dar o seu melhor. Pecco ficou 6/10 segundos atrás na sexta-feira e parece um desastre. Mas isso não foi na qualificação, por isso não é."

Resultados da qualificação de MotoGP, Valência (24/11):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.142 min

2º Martin, Ducati, +0,147 seg

3º Zarco, Ducati, +0,154

4º Di Giannantonio, Ducati, +0,253

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,254

6º Binder, KTM, + 0,260

7º Marc Márquez, Honda, + 0,317

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,328

9.º Miller, KTM, + 0,339

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,429

11º Bastianini, Ducati, + 0,431

12º Alex Márquez, Ducati, + 0,472

13º Quartararo, Yamaha, + 0,473

14º Morbidelli, Yamaha, + 0,633

15º Bagnaia, Ducati, + 0,659

16º Nakagami, Honda, + 0,860

17º Marini, Ducati, + 1,201

18º Augusto Fernández, KTM, + 1,303

19º Rins, Honda, + 1,322

20º Savadori, Aprilia, + 1,653

21º Pol Espargaró, KTM, + 1,798

Resultado MotoGP FP1, Valência (24.11.):

1º Zarco, Ducati, 1:30.191 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,187 seg

3º Martin, Ducati, + 0,259

4º Bezzecchi, Ducati, + 0,299

5º Viñales, Aprilia, + 0,343

6º Quartararo, Yamaha, + 0,365

7º Marc Márquez, Honda, + 0,373

8º Augusto Fernández, KTM, + 0,376

9º Bastianini, Ducati, + 0,620

10º Alex Márquez, Ducati, + 0,666

11º Pol Espargaró, KTM, + 0,683

12º Miller, KTM, + 0,710

13º Bagnaia, Ducati, + 0,778

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,855

15º Morbidelli, Yamaha, + 0,921

16º Brad Binder, KTM, + 1,061

17º Marini, Ducati, + 1,106

18º Nakagami, Honda, + 1,252

19º Rins, Honda, + 1,297

20º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,323

21º Mir, Honda, + 1,362

22º Savadori, Aprilia, + 1,806