Di Giannantonio: "La única arma es ser rápido"

Fabio Di Giannantonio ha mantenido su buen rendimiento y ha conseguido el cuarto puesto en Valencia este viernes. El piloto de 25 años ha perdido dos décimas y media respecto al mejor tiempo del piloto oficial de Aprilia Maverick Viñales.

"Ha sido un buen día para nosotros", dijo Di Giannantonio. "Teníamos dos objetivos: Queríamos mantener la velocidad y las sensaciones sobre la moto, y acumular buenas sensaciones para la carrera. Lo hemos conseguido. Al final, hemos sido rápidos con todos los neumáticos. El segundo objetivo era entrar en la Q2, y también lo hemos conseguido. Ha sido un día positivo".

"Diggia" aún no tiene una posición en la parrilla para 2024, así que naturalmente ese fue uno de los temas clave en Valencia. "Sólo me siento redimido cuando conozco mi futuro", dijo el italiano. "En mi caso, mi gente y yo tenemos que trabajar duro, cada día y durante toda la temporada. No hay tiempo libre para nosotros, es difícil. Me encantaría poner punto final y concentrarme en el martes. La tranquilidad sólo llegará cuando sepa con qué moto correré el martes. Por supuesto, es una presión extra, también tengo que pagar mi casa. Mi única arma es ser rápido en la pista, hacer que escriban cosas buenas y luego intentar conseguir un empujón".

"Por mi parte, no tengo ningún plan específico", añadió Fabio. "Estoy contento de que Vale venga, por supuesto. Saber que está en la pista y que quizá me esté observando me pone un poco nervioso, ¡porque es el más grande de todos los tiempos! Será agradable tenerle aquí".

El director del equipo Mooney-VR46, Uccio Salucci, dijo el viernes en Valencia que Diggia o un joven piloto ocuparía el lugar de Luca Marini, hermanastro de Rossi que se incorporará al equipo oficial Repsol Honda en 2024 y 2025.

Di Giannantonio conoce sus ventajas: "De momento, soy fuerte en todas las condiciones. Ya no se trata de demostrar nada. He rendido bien en mi segunda temporada. A menudo he dicho que había una mejora, ¡ahora se puede ver! Tengo que concentrarme en lo que hay que hacer. Ya veremos qué pasa. El objetivo es dar al equipo otro resultado de primera. Ya lo he dicho varias veces. Hay que trabajar por el resultado poco a poco. La Q2 ya está hecha. Luego se trata de estar en la primera fila de la parrilla".

Resultado MotoGP clasificación, Valencia (24.11.):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.142 min

2º Martin, Ducati, +0.147 seg

3º Zarco, Ducati, +0.154

4º Di Giannantonio, Ducati, +0.253

5º Bezzecchi, Ducati, +0.254

6º Binder, KTM, + 0.260

7º Marc Márquez, Honda, + 0.317

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.328

9º Miller, KTM, + 0.339

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.429

11º Bastianini, Ducati, + 0.431

12º Alex Márquez, Ducati, + 0.472

13º Quartararo, Yamaha, + 0.473

14º Morbidelli, Yamaha, + 0.633

15º Bagnaia, Ducati, + 0.659

16º Nakagami, Honda, + 0.860

17º Marini, Ducati, + 1.201

18º Augusto Fernández, KTM, + 1.303

19º Rins, Honda, + 1.322

20º Savadori, Aprilia, + 1.653

21º Pol Espargaró, KTM, + 1.798

Resultado MotoGP FP1, Valencia (24.11.):

1º Zarco, Ducati, 1:30.191 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0.187 seg.

3º Martin, Ducati, + 0.259

4º Bezzecchi, Ducati, + 0.299

5º Viñales, Aprilia, + 0.343

6º Quartararo, Yamaha, + 0,365

7º Marc Márquez, Honda, + 0.373

8º Augusto Fernández, KTM, + 0.376

9º Bastianini, Ducati, + 0.620

10º Alex Márquez, Ducati, + 0.666

11º Pol Espargaró, KTM, + 0.683

12º Miller, KTM, + 0.710

13º Bagnaia, Ducati, + 0.778

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.855

15º Morbidelli, Yamaha, + 0.921

16º Brad Binder, KTM, + 1.061

17º Marini, Ducati, + 1.106

18º Nakagami, Honda, + 1.252

19º Rins, Honda, + 1.297

20º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.323

21º Mir, Honda, + 1.362

22º Savadori, Aprilia, + 1.806