Di Giannantonio : "La seule arme est d'être rapide".

Fabio Di Giannantonio continue d'entretenir ses bonnes performances et a décroché la quatrième place vendredi à Valence. Le pilote de 25 ans a perdu deux dixièmes et demi de seconde sur le meilleur temps du pilote officiel Aprilia Maverick Vinales.

"C'était une bonne journée pour nous", a déclaré Di Giannantonio. "Nous avions deux objectifs : Nous voulions conserver la vitesse et le feeling sur la moto, et construire un bon feeling pour la course. Nous avons atteint ces objectifs. Au final, nous étions rapides avec tous les pneus. Le deuxième objectif était d'entrer en Q2, ce que nous avons également réussi à faire. C'était une journée positive".

"Diggia" n'a toujours pas de place sur la grille de départ pour 2024, cela fait bien sûr partie des sujets déterminants à Valence. "Je ne me sens délivré que lorsque je connais mon avenir", a maintenu l'Italien. "Dans mon cas, mon équipe et moi devons travailler dur, tous les jours et toute la saison. Il n'y a pas de temps libre pour nous, c'est difficile. Je n'aimerais que tirer un trait et me concentrer sur mardi. Le calme ne viendra que lorsque je saurai quelle moto je conduirai mardi. Bien sûr, c'est une pression supplémentaire, je dois aussi payer ma maison. Ma seule arme est d'être rapide sur la piste, de vous faire écrire de bonnes choses, puis d'essayer d'avoir un coup de pouce".

"De mon côté, je n'ai pas de plans précis", a ajouté Fabio. "Je suis bien sûr heureux que Vale vienne. Le fait de savoir qu'il est en piste et qu'il me regarde peut-être me rend un peu nerveux - car c'est le plus grand de tous les temps ! Ce sera sympa de l'avoir ici".

Le directeur de l'équipe Mooney-VR46, Uccio Salucci, a déclaré vendredi à Valence que la place de Luca Marini, le demi-frère de Rossi qui rejoindra l'équipe d'usine Repsol-Honda en 2024 et 2025, reviendrait soit à Diggia, soit à un jeune pilote.

Di Giannantonio connaît ses atouts : "En ce moment, je suis fort dans toutes les conditions. Il ne s'agit plus de prouver quoi que ce soit. J'ai montré de bonnes performances lors de ma deuxième saison. J'ai souvent dit qu'il y avait une progression - vous la voyez maintenant ! Je dois me concentrer sur ce qu'il y a à faire. Nous verrons bien ce qui se passera. L'objectif est de donner à l'équipe un autre résultat de premier plan. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Le résultat, il faut l'obtenir petit à petit. Pour l'instant, la Q2 est faite. Ensuite, il s'agira d'être sur la première ligne de la grille de départ".

Résultat des essais chronométrés MotoGP, Valence (24.11.) :

1. Viñales, Aprilia, 1:29.142 min

2. Martin, Ducati, + 0,147 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,154

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,253

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,254

6. Binder, KTM, + 0,260

7. Marc Márquez, Honda, + 0,317

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,328

9. Miller, KTM, + 0,339

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,429

11. Bastianini, Ducati, + 0,431

12. Alex Márquez, Ducati, + 0,472

13. Quartararo, Yamaha, + 0,473

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,633

15. Bagnaia, Ducati, + 0,659

16. Nakagami, Honda, + 0,860

17. Marini, Ducati, + 1,201

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,303

19. Rins, Honda, + 1,322

20. Savadori, Aprilia, + 1,653

21e Pol Espargaró, KTM, + 1,798

Résultat MotoGP FP1, Valence (24.11.) :

1. Zarco, Ducati, 1:30,191 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,187 sec

3. Martin, Ducati, + 0,259

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,299

5. Viñales, Aprilia, + 0,343

6. Quartararo, Yamaha, + 0,365

7. Marc Márquez, Honda, + 0,373

8. Augusto Fernández, KTM, + 0,376

9. Bastianini, Ducati, + 0,620

10. Alex Márquez, Ducati, + 0,666

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,683

12. Miller, KTM, + 0,710

13. Bagnaia, Ducati, + 0,778

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,855

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,921

16. Brad Binder, KTM, + 1,061

17. Marini, Ducati, + 1,106

18. Nakagami, Honda, + 1,252

19. Rins, Honda, + 1,297

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,323

21e Mir, Honda, + 1,362

22e Savadori, Aprilia, + 1,806