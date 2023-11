Di Giannantonio: "L'unica arma è la velocità"

Fabio Di Giannantonio ha mantenuto le sue buone prestazioni e ha conquistato il quarto posto a Valencia venerdì. Il 25enne ha perso due decimi e mezzo di secondo dal miglior tempo del pilota Aprilia Maverick Vinales.

"È stata una buona giornata per noi", ha detto Di Giannantonio. "Avevamo due obiettivi: Volevamo mantenere la velocità e il feeling con la moto e creare un buon feeling per la gara. Ci siamo riusciti. Alla fine eravamo veloci con tutte le gomme. Il secondo obiettivo era quello di entrare in Q2, e anche questo è stato raggiunto. È stata una giornata positiva".

"Diggia" non ha ancora una posizione in griglia per il 2024, quindi naturalmente questo è stato uno dei problemi principali a Valencia. "Mi sento riscattato solo quando conosco il mio futuro", ha detto l'italiano. "Nel mio caso, io e i miei collaboratori dobbiamo lavorare sodo, ogni giorno e per tutta la stagione. Non c'è tempo libero per noi, è difficile. Vorrei solo mettere una pietra sopra e concentrarmi su martedì. La pace e la tranquillità arriveranno solo quando saprò quale moto guiderò martedì. Ovviamente c'è una pressione in più, devo anche pagare la casa. La mia unica arma è essere veloce in pista, farvi scrivere cose belle e poi cercare di ottenere una spinta".

"Da parte mia, non ho progetti specifici", ha aggiunto Fabio. "Sono contento che Vale venga, ovviamente. Sapere che è in pista e magari mi guarda mi rende un po' nervoso, perché è il più grande di tutti i tempi! Sarà bello averlo qui".

Il direttore del team Mooney-VR46 Uccio Salucci ha dichiarato venerdì a Valencia che Diggia o un giovane pilota prenderà il posto di Luca Marini, fratellastro di Rossi che entrerà a far parte della squadra ufficiale Repsol Honda nel 2024 e 2025.

Di Giannantonio conosce i suoi vantaggi: "Al momento sono forte in tutte le condizioni. Non si tratta più di dimostrare nulla. Ho ottenuto buoni risultati nella mia seconda stagione. Ho detto spesso che c'era un miglioramento e ora si vede! Devo concentrarmi su ciò che va fatto. Vedremo cosa succederà. L'obiettivo è dare alla squadra un altro risultato importante. L'ho già detto diverse volte. Bisogna lavorare per ottenere il risultato un po' alla volta. La Q2 è ormai fatta. Poi si tratterà di essere in prima fila sulla griglia".

