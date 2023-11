Di Giannantonio: "A única arma é ser rápido"

Fabio Di Giannantonio manteve o seu bom desempenho e ficou em quarto lugar em Valência na sexta-feira. O piloto de 25 anos perdeu dois décimos e meio de segundo em relação ao melhor tempo do piloto da Aprilia Works, Maverick Vinales.

"Foi um bom dia para nós," disse Di Giannantonio. "Tínhamos dois objectivos: Queríamos manter a velocidade e as sensações na moto, e construir uma boa sensação para a corrida. Conseguimos isso. No final, fomos rápidos com todos os pneus. O segundo objetivo era entrar na Q2, o que também conseguimos. Foi um dia positivo."

"Diggia" ainda não tem uma posição na grelha para 2024, por isso, naturalmente, esse foi um dos principais problemas em Valência. "Só me sinto redimido quando sei o meu futuro", disse o italiano. "No meu caso, eu e a minha equipa temos de trabalhar arduamente - todos os dias e durante toda a época. Não há tempo livre para nós, é difícil. Gostaria de pôr um ponto final no assunto e concentrar-me na terça-feira. A paz e a tranquilidade só virão quando souber com que mota vou correr na terça-feira. Claro que é uma pressão extra, também tenho de pagar a minha casa. A minha única arma é ser rápido na pista, fazer com que escrevam coisas boas e depois tentar ganhar um empurrão."

"Do meu lado, não tenho nenhum plano específico", acrescentou Fabio. "Estou feliz com a vinda de Vale, é claro. Saber que ele está na pista e que talvez me esteja a observar deixa-me um pouco nervoso - porque ele é o melhor de todos os tempos! Vai ser bom tê-lo cá".

O Diretor da Equipa Mooney-VR46, Uccio Salucci, disse na sexta-feira, em Valência, que Diggia ou um jovem piloto iria ocupar o lugar de Luca Marini, o meio-irmão de Rossi que irá integrar a equipa de fábrica da Repsol Honda em 2024 e 2025.

Di Giannantonio conhece as suas vantagens: "Atualmente, sou forte em todas as condições. Já não se trata de provar nada. Tive um bom desempenho na minha segunda época. Já disse muitas vezes que havia uma melhoria - agora vê-se! Tenho de me concentrar no que é preciso fazer. Veremos o que acontece. O objetivo é dar à equipa outro resultado de topo. Já o disse várias vezes. É preciso trabalhar para o resultado pouco a pouco. A segunda fase já está concluída. Depois é estar na primeira linha da grelha."

Resultado da qualificação de MotoGP, Valência (24.11.):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.142 min

2º Martin, Ducati, +0,147 seg

3º Zarco, Ducati, +0,154

4º Di Giannantonio, Ducati, +0,253

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,254

6º Binder, KTM, + 0,260

7º Marc Márquez, Honda, + 0,317

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,328

9.º Miller, KTM, + 0,339

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,429

11º Bastianini, Ducati, + 0,431

12º Alex Márquez, Ducati, + 0,472

13º Quartararo, Yamaha, + 0,473

14º Morbidelli, Yamaha, + 0,633

15º Bagnaia, Ducati, + 0,659

16º Nakagami, Honda, + 0,860

17º Marini, Ducati, + 1,201

18º Augusto Fernández, KTM, + 1,303

19º Rins, Honda, + 1,322

20º Savadori, Aprilia, + 1,653

21º Pol Espargaró, KTM, + 1,798

Resultado MotoGP FP1, Valência (24.11.):

1º Zarco, Ducati, 1:30.191 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,187 seg

3º Martin, Ducati, + 0,259

4º Bezzecchi, Ducati, + 0,299

5º Viñales, Aprilia, + 0,343

6º Quartararo, Yamaha, + 0,365

7º Marc Márquez, Honda, + 0,373

8º Augusto Fernández, KTM, + 0,376

9º Bastianini, Ducati, + 0,620

10º Alex Márquez, Ducati, + 0,666

11º Pol Espargaró, KTM, + 0,683

12º Miller, KTM, + 0,710

13º Bagnaia, Ducati, + 0,778

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,855

15º Morbidelli, Yamaha, + 0,921

16º Brad Binder, KTM, + 1,061

17º Marini, Ducati, + 1,106

18º Nakagami, Honda, + 1,252

19º Rins, Honda, + 1,297

20º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,323

21º Mir, Honda, + 1,362

22º Savadori, Aprilia, + 1,806