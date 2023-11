Malgré les démentis, "Diggia" chez Mooney, Marini chez Repsol

Dans le paddock du MotoGP, la méthode consistant à tromper et à ridiculiser les fans et les médias lors des changements de pilotes s'est répandue afin de ne pas briser le suspense. Cette stratégie est probablement due aux médias sociaux, car sur les différentes plateformes de Facebock à Instagram et Telegram en passant par X (anciennement Twitter), les utilisateurs et les followers doivent être satisfaits, parfois irrités et tenus en éveil toutes les heures par des messages et des posts.

Avec cette tactique, Marc Márquez a encore donné l'impression pendant des semaines qu'il pouvait éventuellement rester chez HRC, bien qu'il ait probablement déjà tiré un trait sur son passé HRC en juin sur le Sachsenring ou à Assen et qu'il se soit ensuite complètement planté le jeudi 7 septembre à Misano en déclarant : "Ma décision est prise, elle ne sera plus modifiée par le test de lundi".

Marc Márquez enfourchera pour la première fois la Ducati Desmosedici GP23 du team Gresini dans environ 82 heures, mardi à 10 heures, après onze ans, six titres de champion du monde et 59 victoires en MotoGP pour Honda.

Mais deux équipes n'ont toujours pas confirmé officiellement leur deuxième pilote. Repsol-Honda fera appel à Luca Marini, 26 ans, qui effectuera des essais pour Honda dès mardi. C'est la première fois depuis exactement 20 ans qu'un membre de la famille Rossi prendra place dans le box de Repsol-Honda.

En effet, à l'automne 2003, Valentino Rossi a quitté l'équipe Repsol, tout sauf en bons termes. Et la superstar de Tavullia a ensuite prouvé en 2004, lors de la première course à Welkom en Afrique du Sud, qu'il n'avait pas besoin d'une Honda cinq cylindres 990 cc supérieure pour gagner, mais qu'il battait d'emblée l'armada Honda avec la Yamaha M1 à moteur en ligne quatre cylindres inférieure. Il a ensuite remporté le titre en 2005, 2005, 2008 et 2009.

Le suspense est également maintenu artificiellement au sein de l'équipe Mooney-VR46-Ducati. Il est pourtant établi depuis presque une semaine que le vainqueur du Qatar Fabio Di Giannantonio (25 ans) s'y amarrera pour un an.

Vendredi, à Valence, on a appris de l'équipe Rossi que la décision serait prise entre Di Giannantinio et un jeune pilote. Valentino Ross viendra à Valence et fera le choix final.

Mais ce jeune pilote de mauvais augure n'existe pas.

En effet, Fermin Aldeguer (18 ans), après quatre victoires en Moto2, n'arrive pas à se libérer de son contrat avec le team Speed-up. En cas de transfert dans une équipe de Moto2, une indemnité de transfert de 400.000 euros aurait été due ; en cas de passage en MotoGP, le manager Héctor Faubel et Aldeguer auraient dû se libérer avec un montant colporté de 1,5 million d'euros.

Les deux Espagnols ont refusé avec gratitude. Aldeguer veut maintenant devenir champion du monde Moto2 en 2024 sur la machine de Boscoscuro - et signer ensuite avec Pramac-Ducati pour 2025 et 2026.

Et l'hypothèse selon laquelle le jeune pilote mentionné chez Mooney VR46 pourrait être Tony Arbolino, deuxième du championnat du monde Moto2 et membre de l'équipe ELF Marc VDS, ne se vérifie pas.

"Nous ne sommes pas du tout inquiets pour Tony, car il y aurait aussi une indemnité de transfert à payer pour lui. De plus, nous ne le céderons pas", a déclaré la directrice de l'équipe Marc VDS, Marina Rossi. Puis elle a ajouté : "Il n'y avait pas non plus d'intérêt pour lui dans ce contexte".

Celui qui se renseigne au sein de la future équipe Pertamina Lubricants VR46-Ducati est effectivement rapidement rassuré : Fabio Di Gianntonio a signé depuis longtemps avec le team VR46. Car il est libre, il est rapide - et il est extrêmement reconnaissant pour ce deal.

Les équipes d'usine MotoGP 2024

Red Bull KTM (Brad Binder, Jack Miller)

Ducati Lenovo (Pecco Bagnaia, Enea Bastianini)

Monster Yamaha (Fabio Quartararo, Alex Rins)

Aprilia Racing (Aleix Espargaró, Maverick Viñales)

Repsol Honda (Joan Mir, Luca Marini)

Les équipes clientes en 2024

GASGAS Tech3 (Augusto Fernández, Pedro Acosta)

Prima Pramac Ducati (Jorge Martin, Franco Morbidelli)

RNF Aprilia (Miguel Oliveira, Raúl Fernández)

Pertamina VR46 Ducati (Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio)

Gresini Racing Ducati (Alex Márquez, Marc Márquez)

LCR Honda (Johann Zarco, Takaaki Nakagami)