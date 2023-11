Nonostante la smentita: "Diggia" a Mooney, Marini a Repsol

Nel paddock della MotoGP si è diffuso il metodo di ingannare i fan e i media sui cambi di pilota per non rovinare l'entusiasmo. Questa strategia è probabilmente dovuta ai social media, perché sulle varie piattaforme, da Facebock a X (ex Twitter) a Instagram e Telegram, gli utenti e i follower devono essere accontentati, a volte irritati e tenuti svegli con messaggi e post ogni ora.

Con questa tattica, Marc Márquez ha dato per settimane l'impressione di poter rimanere con HRC, anche se probabilmente aveva già tirato una riga dietro al suo passato HRC al Sachsenring o ad Assen a giugno, per poi spifferare tutto giovedì a Misano il 7 settembre, quando ha detto: "La mia decisione è stata presa, non cambierà a seguito del test di lunedì".

Marc Márquez salirà sulla Ducati Desmosedici GP23 del team Gresini per la prima volta dopo circa 82 ore, martedì alle 10, dopo undici anni, sei titoli mondiali e 59 vittorie in MotoGP con la Honda.

Tuttavia, due squadre non hanno ancora confermato ufficialmente il loro secondo pilota. Repsol-Honda schiererà per i prossimi due anni il ventiseienne Luca Marini, che effettuerà i test per la Honda già martedì. Sarà la prima volta in 20 anni esatti che un membro della famiglia Rossi siederà nel box della Repsol-Honda.

Valentino Rossi ha lasciato la squadra Repsol nell'autunno del 2003, ma tutto il resto è rimasto in buoni rapporti. All'apertura della stagione 2004 a Welkom/Sudafrica, la superstar di Tavullia ha dimostrato che non aveva bisogno di una Honda a cinque cilindri da 990 cc per vincere, ma ha sconfitto l'armata Honda al primo tentativo con la Yamaha M1 a quattro cilindri in linea. A questo sono seguite le vittorie del titolo nel 2005, 2005, 2008 e 2009.

Anche il team Mooney VR46 Ducati sta mantenendo artificialmente viva la tensione. È chiaro da quasi una settimana che il vincitore del Qatar Fabio Di Giannantonio (25) si fermerà lì per un anno.

Tuttavia, il team Rossi ha annunciato venerdì a Valencia che la decisione sarà presa tra Di Giannantinio e un giovane pilota. Valentino Ross verrà a Valencia e poi farà la scelta finale.

Ma questo giovane pilota non esiste.

Dopo un totale di quattro vittorie in Moto2, Fermin Aldeguer (18 anni) non può uscire dal contratto con il team Speed-up. Un trasferimento a un team di Moto2 avrebbe richiesto una tassa di trasferimento di 400.000 euro; se fosse passato alla MotoGP, il manager Héctor Faubel e Aldeguer avrebbero dovuto comprarsi una cifra che si dice sia di 1,5 milioni di euro.

I due spagnoli hanno rifiutato ringraziando. Aldeguer vuole diventare campione del mondo della Moto2 con la moto di Boscoscuro nel 2024, per poi firmare con Pramac-Ducati per il 2025 e il 2026.

E l'ipotesi che il giovane pilota di cui si parlava a Mooney VR46 potesse essere il vicecampione del mondo Moto2 Tony Arbolino del team ELF Marc VDS non si è concretizzata.

"Non siamo minimamente preoccupati per Tony, perché anche per lui sarebbe dovuta una tassa di trasferimento. Inoltre, non lo daremo via", ha spiegato Marina Rossi, capo del team Marc VDS. Ha poi aggiunto: "Non c'è stato alcun interesse per lui nemmeno in questo contesto".

Chiunque chieda informazioni sul futuro team Pertamina Lubricants VR46-Ducati sarà subito rassicurato: Fabio Di Gianntonio ha firmato da tempo con il team VR46. Perché è libero, è veloce ed è estremamente grato per questo accordo.

Le squadre ufficiali della MotoGP 2024

Red Bull KTM (Brad Binder, Jack Miller)

Ducati Lenovo (Pecco Bagnaia, Enea Bastianini)

Monster Yamaha (Fabio Quartararo, Alex Rins)

Aprilia Racing (Aleix Espargaró, Maverick Viñales)

Repsol Honda (Joan Mir, Luca Marini)

Le squadre clienti 2024

GASGAS Tech3 (Augusto Fernández, Pedro Acosta)

Prima Pramac Ducati (Jorge Martin, Franco Morbidelli)

RNF Aprilia (Miguel Oliveira, Raúl Fernández)

Pertamina VR46 Ducati (Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio)

Gresini Racing Ducati (Alex Márquez, Marc Márquez)

LCR Honda (Johann Zarco, Takaaki Nakagami)