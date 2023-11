Apesar da negação: "Diggia" na Mooney, Marini na Repsol

No paddock do MotoGP, generalizou-se o método de enganar os adeptos e os meios de comunicação social sobre as mudanças de pilotos, para não estragar a emoção. Esta estratégia deve-se, provavelmente, às redes sociais, porque nas várias plataformas, desde o Facebock ao X (antigo Twitter), passando pelo Instagram e Telegram, os utilizadores e seguidores têm de ficar satisfeitos, por vezes irritados e acordados com mensagens e publicações de hora a hora.

Com esta tática, Marc Márquez deu a impressão, durante semanas, de que poderia ficar com a HRC, embora provavelmente já tivesse traçado uma linha atrás do seu passado na HRC em Sachsenring ou Assen em junho e, em seguida, completamente blabbed na quinta-feira em Misano em 7 de setembro, quando ele disse: "A minha decisão foi tomada, não vai mudar como resultado do teste de segunda-feira."

Marc Márquez vai subir para a Ducati Desmosedici GP23 da equipa Gresini pela primeira vez em cerca de 82 horas na terça-feira às 10h00 - depois de onze anos, seis títulos mundiais e 59 vitórias de MotoGP para a Honda.

No entanto, duas equipas ainda não confirmaram oficialmente o seu segundo piloto. A Repsol-Honda vai alinhar com Luca Marini, de 26 anos, para os próximos dois anos; ele já estará a testar para a Honda na terça-feira. Esta será a primeira vez em exatamente 20 anos que um membro da família Rossi se sentará nas boxes da Repsol-Honda.

Valentino Rossi deixou a equipa da Repsol no outono de 2003, mas tudo o resto correu da melhor forma. E a superestrela de Tavullia provou na abertura da época de 2004 em Welkom/África do Sul que não precisava de uma Honda superior de 990cc e cinco cilindros para vencer, mas sim derrotar a armada Honda na primeira tentativa com a Yamaha M1 inferior de quatro cilindros em linha. Seguiram-se vitórias de título em 2005, 2005, 2008 e 2009.

A equipa Mooney VR46 Ducati também está a manter a tensão artificialmente viva. Há quase uma semana que ficou claro que o vencedor do Qatar, Fabio Di Giannantonio (25), vai ficar lá durante um ano.

No entanto, a equipa Rossi anunciou na sexta-feira em Valência que a decisão seria tomada entre Di Giannantinio e um jovem piloto. Valentino Ross virá a Valência e depois fará a escolha final.

Mas esse jovem piloto sinistro não existe.

Depois de quatro vitórias na Moto2, Fermin Aldeguer (18 anos) não pode sair do seu contrato com a equipa Speed-up. Uma transferência para uma equipa de Moto2 teria exigido uma taxa de transferência de 400.000 euros; se tivesse passado para o MotoGP, o empresário Héctor Faubel e Aldeguer teriam de se comprar a si próprios com uma soma que se fala ser de 1,5 milhões de euros.

Os dois espanhóis recusaram com agradecimentos. Aldeguer quer agora ser Campeão do Mundo de Moto2 com a máquina Boscoscuro em 2024 - e depois assinar com a Pramac-Ducati para 2025 e 2026.

E a suposição de que o jovem piloto mencionado no Mooney VR46 poderia ser o vice-campeão mundial de Moto2, Tony Arbolino, da equipa ELF Marc VDS, não se concretizou.

"Não estamos minimamente preocupados com o Tony, porque também lhe seria devida uma taxa de transferência. Além disso, não o vamos dar de mão beijada", explicou Marina Rossi, chefe de equipa da Marc VDS. E acrescentou: "Também não havia interesse nele neste contexto".

Qualquer pessoa que se questione sobre a futura equipa Pertamina Lubricants VR46-Ducati ficará rapidamente tranquila: Fabio Di Gianntonio já assinou há muito tempo com a equipa VR46. Porque ele é livre, ele é rápido - e está extremamente grato por este acordo.

As equipas de fábrica do MotoGP 2024

Red Bull KTM (Brad Binder, Jack Miller)

Ducati Lenovo (Pecco Bagnaia, Enea Bastianini)

Monster Yamaha (Fabio Quartararo, Alex Rins)

Aprilia Racing (Aleix Espargaró, Maverick Viñales)

Repsol Honda (Joan Mir, Luca Marini)

As equipas clientes de 2024

GASGAS Tech3 (Augusto Fernández, Pedro Acosta)

Prima Pramac Ducati (Jorge Martin, Franco Morbidelli)

RNF Aprilia (Miguel Oliveira, Raúl Fernández)

Pertamina VR46 Ducati (Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio)

Gresini Racing Ducati (Alex Márquez, Marc Márquez)

LCR Honda (Johann Zarco, Takaaki Nakagami)