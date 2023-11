Raúl Fernández (8º): La lucha por el Mundial no cambia nada para mí

Raúl Fernández pilotó el RNF-Aprilia hasta la 8ª posición (+0.328 segundos) el viernes en Valencia, por delante de Aleix Espargaró, y de este modo pasó directamente a la Q2 el sábado por la tarde. El español se mostró relajado después y habló abiertamente sobre la táctica.

"Estamos en la Q2, ese era el objetivo y este primer objetivo del fin de semana se ha cumplido. Eso es bueno para nosotros". Y el subcampeón de Moto2 en 2021 lo sabe: "Hemos estado en la Q2 más a menudo que en la Q1 desde Misano. Mi ritmo era bueno hoy".

"Me he sentido muy bien con el neumático usado. Pero sólo tuve una oportunidad en la persecución del tiempo. El primer neumático era un poco extraño, así que sólo tuve una oportunidad. Con el otro neumático fui un segundo más rápido. El sábado será muy importante, estamos todos muy cerca en cuanto a tiempos", dijo Fernández. "Vamos a intentarlo. Quiero seguir así".

Comentando el hecho de que hubiera muchas caídas en el flanco derecho el viernes, Fernández dijo. "Es extraño. Si soy sincero. Michelin ha hecho un buen trabajo. Los neumáticos son seguros en el flanco derecho. El problema es el flanco izquierdo, ¡aquí estamos al límite! El problema es que tienes que gestionarlo aquí. Si pierdes un poco de temperatura en el neumático, se convierte en algo muy delicado".

Pero también hubo elogios para la pista: "El agarre en la pista recién asfaltada era increíble, también ha mejorado en cuanto a los baches; realmente no puedo decir nada malo aquí. Estaría bien que todos los circuitos fueran así. Puedo decir que es seguro".

En caso de que el piloto de Aprilia se acerque a los aspirantes al campeonato Bagnaia o Martin en la carrera del domingo, Fernández anuncia: "Me da igual, no cambia nada. Ellos tienen mucha presión, yo no tengo nada que perder. Es bueno para mí, quiero dar el máximo y demostrar que podemos competir. Por supuesto, ellos tienen la presión de no cometer errores. Es una batalla muy interesante. Pero nada ha cambiado para mí".

Resultado MotoGP clasificación, Valencia (24.11.):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.142 min

2º Martin, Ducati, +0.147 seg

3º Zarco, Ducati, +0.154

4º Di Giannantonio, Ducati, +0.253

5º Bezzecchi, Ducati, +0.254

6º Binder, KTM, + 0.260

7º Marc Márquez, Honda, + 0.317

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.328

9º Miller, KTM, + 0.339

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.429

11º Bastianini, Ducati, + 0.431

12º Alex Márquez, Ducati, + 0.472

13º Quartararo, Yamaha, + 0.473

14º Morbidelli, Yamaha, + 0.633

15º Bagnaia, Ducati, + 0.659

16º Nakagami, Honda, + 0.860

17º Marini, Ducati, + 1.201

18º Augusto Fernández, KTM, + 1.303

19º Rins, Honda, + 1.322

20º Savadori, Aprilia, + 1.653

21º Pol Espargaró, KTM, + 1.798

Resultado MotoGP FP1, Valencia (24.11.):

1º Zarco, Ducati, 1:30.191 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0.187 seg.

3º Martin, Ducati, + 0.259

4º Bezzecchi, Ducati, + 0.299

5º Viñales, Aprilia, + 0.343

6º Quartararo, Yamaha, + 0,365

7º Marc Márquez, Honda, + 0.373

8º Augusto Fernández, KTM, + 0.376

9º Bastianini, Ducati, + 0.620

10º Alex Márquez, Ducati, + 0.666

11º Pol Espargaró, KTM, + 0.683

12º Miller, KTM, + 0.710

13º Bagnaia, Ducati, + 0.778

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0.855

15. Morbidelli, Yamaha, + 0.921

16º Brad Binder, KTM, + 1.061

17º Marini, Ducati, + 1.106

18º Nakagami, Honda, + 1.252

19º Rins, Honda, + 1.297

20º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.323

21º Mir, Honda, + 1.362

22º Savadori, Aprilia, + 1.806