Raúl Fernández (8e) : Le combat pour la Coupe du monde ne change rien pour moi

Le pilote CryptoDATA-Aprilia-RNF Raul Fernández continue de se stabiliser et s'est battu pour entrer dans le top 10 vendredi à Valence, ce qui lui a permis d'accéder une nouvelle fois directement à la Q2 de samedi.

Raul Fernández a pris la huitième place (+0,328 seconde) au guidon de sa RNF-Aprilia vendredi à Valence, devançant Aleix Espargaró et se qualifiant ainsi directement pour la Q2 de samedi après-midi. L'Espagnol semblait ensuite détendu et parlait ouvertement de tactique.

"Nous sommes en Q2, c'était l'objectif et ce premier objectif du week-end est atteint. C'est bien pour nous". Et le vice-champion du monde Moto2 2021 sait que "depuis Misano, nous avons été plus souvent en Q2 qu'en Q1. Mon rythme était bon aujourd'hui".

"Je me sentais très bien avec les pneus usagés. Mais je n'ai eu qu'une seule chance dans la chasse au chrono. Le premier pneu était un peu bizarre, donc je n'avais qu'une seule chance. Avec l'autre pneu, j'étais une seconde plus rapide. Samedi sera très important, nous sommes tous très proches les uns des autres en termes de temps au tour", explique Fernández. "Nous allons essayer. Je veux continuer comme ça !"

Concernant le fait qu'il y avait beaucoup de chutes sur le flanc droit le vendredi, Fernández a déclaré. "C'est étrange. Si je suis honnête. Michelin a fait un bon travail. Les pneus sont une banque et sûrs sur le flanc droit. Le problème, c'est le côté gauche, nous sommes à la limite ici ! Le problème, c'est qu'il faut gérer ça. Si vous perdez un peu de température dans le pneu, cela devient très sensible".

Mais il y a aussi eu des éloges pour la piste : "L'adhérence sur la piste nouvellement asphaltée était incroyable, elle s'est aussi améliorée du point de vue des bosses ; je ne peux vraiment rien dire de mauvais ici. Ce serait bien si toutes les pistes étaient comme ça. Je peux mentionner qu'elle est sûre".

Si le pilote Aprilia devait être proche des prétendants au titre de champion du monde Bagnaia ou Martin lors de la course de dimanche, Fernández annonce : "Cela ne me dérange pas, cela ne change rien. Ils ont beaucoup de pression, je n'ai rien à perdre. Pour moi, c'est bien, je veux donner mon maximum et montrer que nous pouvons rouler. Ils ont bien sûr la pression de ne pas faire d'erreur. C'est un combat très intéressant. Mais pour moi, cela n'a rien changé".

