Raúl Fernández (8°): La lotta per la Coppa del Mondo non cambia nulla per me

Raul Fernández ha conquistato l'ottavo posto (+0,328 secondi) con la RNF-Aprilia venerdì a Valencia, davanti ad Aleix Espargaró, accedendo così direttamente alla Q2 di sabato pomeriggio. Lo spagnolo è apparso rilassato e ha parlato apertamente della tattica.

"Siamo in Q2, questo era l'obiettivo e questo primo obiettivo del weekend è stato raggiunto. È una buona cosa per noi". E il vicecampione della Moto2 nel 2021 sa: "Da Misano siamo stati in Q2 più spesso che in Q1. Il mio ritmo oggi era buono".

"Mi sentivo molto bene con la gomma usata. Ma ho avuto solo una possibilità nella rincorsa al tempo. Il primo pneumatico era un po' strano, quindi ho avuto una sola possibilità. Con l'altro pneumatico sono stato più veloce di un secondo. Sabato sarà molto importante, siamo tutti molto vicini in termini di tempi sul giro", ha detto Fernández. "Ci proveremo. Voglio continuare così!".

Commentando il fatto che venerdì ci sono stati molti incidenti sul fianco destro, Fernández ha detto. "È strano. Se devo essere sincero. La Michelin ha fatto un buon lavoro. I pneumatici sono bancabili e sicuri sul lato destro. Il problema è il lato sinistro, qui siamo al limite! Il problema è che qui bisogna gestirlo. Se si perde un po' di temperatura nel pneumatico, diventa una cosa molto delicata".

Ma non sono mancati gli elogi per la pista: "L'aderenza sulla pista appena asfaltata era incredibile, è migliorata anche in termini di dossi; non posso davvero dire nulla di negativo. Sarebbe bello se tutte le piste fossero così. Posso dire che è sicuro".

Se nella gara di domenica il pilota dell'Aprilia dovesse trovarsi vicino ai contendenti al campionato, Bagnaia o Martin, Fernández ha annunciato: "Per me non è importante, non cambia nulla. Loro hanno molta pressione, io non ho nulla da perdere. È un bene per me, voglio dare il massimo e dimostrare che possiamo competere. Naturalmente, loro hanno la pressione di non commettere errori. È una battaglia molto interessante. Ma per me non è cambiato nulla".

Risultati qualifiche MotoGP, Valencia (24.11.):

1° Viñales, Aprilia, 1:29.142 min.

2. Martin, Ducati, +0,147 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,154

4° Di Giannantonio, Ducati, + 0,253

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,254

6° Binder, KTM, + 0,260

7. Marc Márquez, Honda, + 0,317

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,328

9° Miller, KTM, + 0,339

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,429

11° Bastianini, Ducati, + 0,431

12° Alex Márquez, Ducati, + 0,472

13° Quartararo, Yamaha, + 0,473

14° Morbidelli, Yamaha, + 0,633

15° Bagnaia, Ducati, + 0,659

16° Nakagami, Honda, + 0,860

17° Marini, Ducati, + 1,201

18° Augusto Fernández, KTM, + 1.303

19° Rins, Honda, + 1.322

20° Savadori, Aprilia, + 1.653

21° Pol Espargaró, KTM, + 1.798

Risultati MotoGP FP1, Valencia (24.11.):

1° Zarco, Ducati, 1:30.191 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,187 sec.

3° Martin, Ducati, + 0,259

4° Bezzecchi, Ducati, + 0,299

5° Viñales, Aprilia, + 0,343

6° Quartararo, Yamaha, + 0,365

7. Marc Márquez, Honda, + 0,373

8. Augusto Fernández, KTM, + 0,376

9° Bastianini, Ducati, + 0,620

10° Alex Márquez, Ducati, + 0,666

11° Pol Espargaró, KTM, + 0,683

12° Miller, KTM, + 0,710

13° Bagnaia, Ducati, + 0,778

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,855

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,921

16° Brad Binder, KTM, + 1,061

17° Marini, Ducati, + 1.106

18° Nakagami, Honda, + 1.252

19° Rins, Honda, + 1.297

20° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.323

21° Mir, Honda, + 1.362

22° Savadori, Aprilia, + 1.806