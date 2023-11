Raúl Fernández (8º): A luta pela Copa do Mundo não muda nada para mim

O piloto da CryptoDATA-Aprilia RNF, Raul Fernández, continua a estabilizar-se, lutando para entrar no top 10 na sexta-feira em Valência e, assim, mais uma vez, entrar diretamente na Q2 no sábado.

Raúl Fernández rodou com a RNF-Aprilia até ao 8º lugar (+0,328 segundos) na sexta-feira em Valência, à frente de Aleix Espargaró, passando assim diretamente para a Q2 no sábado à tarde. O espanhol mostrou-se descontraído depois da corrida e falou abertamente sobre a tática.

"Estamos na Q2, era esse o objetivo e o primeiro objetivo do fim de semana foi alcançado. Isso é bom para nós." E o vice-campeão de Moto2 de 2021 sabe: "Temos estado na Q2 mais vezes do que na Q1 desde Misano. O meu ritmo foi bom hoje."

"Senti-me muito bem com o pneu usado. Mas só tive uma oportunidade na perseguição ao tempo. O primeiro pneu era um pouco estranho, por isso só tive uma oportunidade. Com o outro pneu fui um segundo mais rápido. Sábado vai ser muito importante, estamos todos muito próximos em termos de tempos por volta", disse Fernández. "Vamos tentar. Quero continuar assim!"

Comentando o facto de ter havido muitas quedas no flanco direito na sexta-feira, Fernández disse. "É estranho. Se eu for honesto. A Michelin fez um bom trabalho. Os pneus são seguros no flanco direito. O problema é o lado esquerdo, estamos no limite! O problema é que temos de o gerir aqui. Se perdermos um pouco de temperatura no pneu, torna-se uma coisa muito sensível".

Mas também houve elogios à pista: "A aderência na pista recentemente alcatroada foi incrível, também melhorou em termos de solavancos; não posso dizer nada de mal aqui. Seria bom se todas as pistas fossem assim. Posso dizer que é seguro".

Se o piloto da Aprilia estiver perto dos candidatos ao título Bagnaia ou Martin na corrida de domingo, Fernández anunciou: "Para mim é indiferente, nada muda. Eles têm muita pressão, eu não tenho nada a perder. É bom para mim, quero dar o meu máximo e mostrar que podemos competir. Claro que eles têm a pressão de não cometer erros. É uma batalha muito interessante. Mas nada mudou para mim."

Resultado da qualificação de MotoGP, Valência (24.11.):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.142 min

2º Martin, Ducati, +0,147 seg

3º Zarco, Ducati, +0,154

4º Di Giannantonio, Ducati, +0,253

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,254

6º Binder, KTM, + 0,260

7º Marc Márquez, Honda, + 0,317

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,328

9.º Miller, KTM, + 0,339

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,429

11º Bastianini, Ducati, + 0,431

12º Alex Márquez, Ducati, + 0,472

13º Quartararo, Yamaha, + 0,473

14º Morbidelli, Yamaha, + 0,633

15º Bagnaia, Ducati, + 0,659

16º Nakagami, Honda, + 0,860

17º Marini, Ducati, + 1,201

18º Augusto Fernández, KTM, + 1,303

19º Rins, Honda, + 1,322

20º Savadori, Aprilia, + 1,653

21º Pol Espargaró, KTM, + 1,798

Resultado MotoGP FP1, Valência (24.11.):

1º Zarco, Ducati, 1:30.191 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,187 seg

3º Martin, Ducati, + 0,259

4º Bezzecchi, Ducati, + 0,299

5º Viñales, Aprilia, + 0,343

6º Quartararo, Yamaha, + 0,365

7º Marc Márquez, Honda, + 0,373

8º Augusto Fernández, KTM, + 0,376

9º Bastianini, Ducati, + 0,620

10º Alex Márquez, Ducati, + 0,666

11º Pol Espargaró, KTM, + 0,683

12º Miller, KTM, + 0,710

13º Bagnaia, Ducati, + 0,778

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,855

15º Morbidelli, Yamaha, + 0,921

16º Brad Binder, KTM, + 1,061

17º Marini, Ducati, + 1,106

18º Nakagami, Honda, + 1,252

19º Rins, Honda, + 1,297

20º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,323

21º Mir, Honda, + 1,362

22º Savadori, Aprilia, + 1,806