Aleix Espargaró: Clasificación sí, carrera no

En los entrenamientos del viernes en el Circuit Ricardo Tormo, el renqueante piloto de Aprilia Aleix Espargaró consiguió un sorprendente décimo puesto, perdiendo sólo cuatro décimas de segundo con su compañero de equipo Maverick Viñales, que había marcado el mejor tiempo del día.

Sin embargo, el pronóstico de Espargaró para el resto del fin de semana era sombrío. "Será imposible disputar la carrera. La clasificación es otra historia, es divertida y se trata de hacer una vuelta rápida. Pero no veo la carrera", suspiraba ante la distancia de 27 vueltas prevista para el domingo. "Tengo mucho dolor y estoy triste y decepcionado. Me han puesto inyecciones para el dolor, pero sólo actúan en el tejido muscular, no en el lugar de la fractura. Y si ejerzo presión en la pierna mientras monto a caballo y, por tanto, también en el lugar de la fractura, el cuerpo hace sonar la alarma. Todavía tenemos una idea para el sábado, pero tal y como están las cosas en este momento, estoy seguro al 99% de que no podré dar más de 4 ó 5 vueltas seguidas. La moto es buena, pero no tengo la energía necesaria".

Esto también le provocó una caída en los entrenamientos, en la que perdió el control de la rueda delantera en la primera curva del trazado, una rápida curva a izquierdas. "A causa de la lesión, involuntariamente intento quedarme sobre la moto más que colgado junto a ella, y para compensar esta posición desfavorable, piso más fuerte los frenos. El resultado es una caída, y que en general no estoy pilotando bien".

Espargaró parecía cansado, no sólo por su lesión, sino también por una temporada que ha sido como una maratón. "Después del Gran Premio de Misano, donde Dani Pedrosa consiguió dos cuartos puestos, me senté en su motorhome. Me dio su casco y charlamos sobre MotoGP durante dos horas. Me dijo: "Con el programa que estaba siguiendo estos días, se habría retirado del mundial mucho antes, no era sostenible a largo plazo", dijo Espargaró.

Aleix se refería no sólo al número total de Grandes Premios, que ahora es de 22, sino también al propio programa del fin de semana. "El sábado tenemos tres sesiones, y cuando acaba el sprint, tenemos prensa, televisión, Dorna nos manda a las gradas a saludar a los aficionados, Aprilia me manda a sesiones de autógrafos, mi marca de cascos Kabuto hace lo mismo, luego tenemos una reunión con los técnicos, a las nueve cenamos, luego voy al fisioterapeuta, y el Gran Premio es al día siguiente. Eso es lo que no es sostenible a largo plazo".

No obstante, por supuesto que seguirá. "Me apasiona MotoGP, me apasiona Aprilia y me sigo divirtiendo. Pero eso no significa que no sea mucho más difícil que antes", enfatizó Aleix.

Aleix también se mostró encantado con el mejor tiempo de su compañero Viñales en los entrenamientos del viernes. "Me alegro por Maverick y me alegraría por él si pudiera terminar esta temporada con su primera victoria con Aprilia. Sería fantástico".

Y el sábado por la mañana quedó claro: Joan Mir no volverá a subirse a su Repsol Honda el sábado y el domingo tras la caída del viernes.

