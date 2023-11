Aleíx Espargaró : oui aux qualifications, non à la course

Lors des essais libres du vendredi sur le circuit Ricardo Tormo, Aleix Espargaró, la star boiteuse d'Aprilia, s'est assuré une étonnante dixième place, ne perdant que quatre dixièmes de seconde sur son coéquipier Maverick Viñales, qui s'était illustré en signant le meilleur temps de la journée.

Malgré cela, les pronostics d'Espargaró pour le reste du week-end étaient sombres. "Il sera impossible de disputer la course. Les qualifications, c'est un autre chapitre, c'est amusant, et là, il ne s'agit que de faire un tour rapide. Mais pour la course, je vois tout en noir", soupire-t-il face à la distance de 27 tours qui est au programme de dimanche. "Je souffre beaucoup et je suis triste et déçu. Je me suis fait faire des injections contre la douleur, mais elles n'agissent que sur le tissu musculaire, pas sur la fracture elle-même. Et si j'exerce une pression sur la jambe en roulant, et donc sur la zone de fracture, le corps tire la sonnette d'alarme. Nous avons encore une idée pour samedi, mais en l'état actuel des choses, je suis sûr à 99% que je ne pourrai pas faire plus de 4 ou 5 tours d'affilée. La moto est bonne, mais je n'ai pas l'énergie nécessaire".

C'est la raison pour laquelle il a chuté à l'entraînement, perdant le contrôle de la roue avant dans le premier virage du Streecke, un rapide virage à gauche. "A cause de ma blessure, j'essaie involontairement de rester plus sur la moto que d'être accroché à côté de lui, et pour compenser cette position défavorable, je suis plus dur sur les freins. Le résultat est une chute - et que je ne roule tout simplement pas bien dans l'ensemble".

Espargaró semblait fatigué, pas seulement à cause de sa blessure, mais aussi à cause d'une saison qui ressemblait à un marathon. "Après le Grand Prix de Misano, où Dani Pedrosa a pris deux fois la quatrième place, je me suis assis dans son motorhome. Il m'a offert son casque et nous avons bavardé pendant deux heures sur le MotoGP. Il m'a dit : "Avec le programme de ces jours-ci, il aurait dit adieu au championnat du monde bien plus tôt, ce n'est pas tenable à long terme", a raconté Espargaró.

Aleix ne parlait pas seulement du nombre total de Grand Prix, qui s'élève désormais à 22, mais aussi du programme du week-end lui-même. "Le samedi, nous avons trois sessions et, une fois le sprint terminé, nous avons la presse, la télévision, Dorna nous envoie dans les tribunes pour saluer les fans, Aprilia m'envoie signer des autographes, ma marque de casque Kabuto fait de même, puis nous avons une réunion avec les techniciens, à neuf heures nous dînons, ensuite je suis encore chez le physiothérapeute, et le lendemain a lieu le Grand Prix. C'est ce qui n'est pas tenable à long terme".

Malgré cela, il continuera bien sûr. "Je suis passionné par le MotoGP, je suis passionné par Aprilia et je continue à m'amuser. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas devenu beaucoup plus difficile qu'avant", a souligné Aleix.

Aleix était également ravi du meilleur temps réalisé par son coéquipier Viñales lors des essais du vendredi. "Je suis content pour Maverick et je serais heureux pour lui s'il pouvait terminer la saison avec sa première victoire chez Aprilia. Ce serait fantastique !"

Et samedi matin, il est devenu évident : Joan Mir ne remontera pas sur sa Repsol-Honda samedi et dimanche après le crash de vendredi.

Résultat des essais chronométrés MotoGP, Valence (24.11.) :

1. Viñales, Aprilia, 1:29,142 min

2. Martin, Ducati, + 0,147 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,154

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,253

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,254

6. Binder, KTM, + 0,260

7. Marc Márquez, Honda, + 0,317

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,328

9. Miller, KTM, + 0,339

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,429

11. Bastianini, Ducati, + 0,431

12. Alex Márquez, Ducati, + 0,472

13. Quartararo, Yamaha, + 0,473

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,633

15. Bagnaia, Ducati, + 0,659

16. Nakagami, Honda, + 0,860

17. Marini, Ducati, + 1,201

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,303

19. Rins, Honda, + 1,322

20. Savadori, Aprilia, + 1,653

21e Pol Espargaró, KTM, + 1,798

Résultat MotoGP FP1, Valence (24.11.) :

1. Zarco, Ducati, 1:30,191 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,187 sec

3. Martin, Ducati, + 0,259

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,299

5. Viñales, Aprilia, + 0,343

6. Quartararo, Yamaha, + 0,365

7. Marc Márquez, Honda, + 0,373

8. Augusto Fernández, KTM, + 0,376

9. Bastianini, Ducati, + 0,620

10. Alex Márquez, Ducati, + 0,666

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,683

12. Miller, KTM, + 0,710

13. Bagnaia, Ducati, + 0,778

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,855

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,921

16. Brad Binder, KTM, + 1,061

17. Marini, Ducati, + 1,106

18. Nakagami, Honda, + 1,252

19. Rins, Honda, + 1,297

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,323

21e Mir, Honda, + 1,362

22e Savadori, Aprilia, + 1,806